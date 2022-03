"Estoy seguro de las posibilidades del Poli en el Rico Pérez"

El míster del Polideportivo El Ejido, Fran Alcoy, no alberga ninguna duda sobre el rendimiento de su equipo en el difícil partido del domingo en el campo del histórico Hércules, recordando que los celestes "se crecen" cuando hay adversidades en cuanto a efectivos disponibles, como vuelve a suceder esta semana. Alcoy tendrá que gestionar bajas importantes y cuenta con "5 o 6 jugadores tocados", según reseñó este viernes, aunque considera que "si hacemos las cosas como las venimos haciendo vamos a tener muchas garantías de competir".

ANTE UN 'COCO': "Jugamos ante un rival de la parte alta, un rival histórico, que este año cumple 100 años y que como todos los de la categoría será complicadísimo. El nivel del rival, el escenario, lo que hay en juego y la altura de la temporada en la que estamos hace que sea un partido importante y difícil, pero para los dos equipos".

EFECTIVOS: "Recuperamos a Tena y MIkel, y por suerte por tarjetas solo perdemos a Álex Felip. LlevaMos una semana de trabajo buenísima en cuanto a intensidad, ritmo, ilusión, autoestima... pero sí complicada por los daños colaterales del partido anterior. Tuvimos una lesión antes del partido y también durante; ya teníamos tres lesionados y ahora hay varios jugadores, cinco o seis, que no sabemos si van a llegar o no. pero como repito en las últimas semanas, estoy seguro de que vayamos con quien vayamos el equipo va a competir y vamos con carantías de optar a sumar puntos".

"El Hércules es un equipo impropio de esta categoría y eso es un plus de motivación para mi equipo y estoy seguro de que si hacemos las cosas como las venimos haciendo vamos a tener muchas gaarantís de competir"

FORTALEZA COMO VISITANTE: "Estoy seguro de nuestras pobilidades. Si no ocurre nada ajeno al juego, el equipo va a competir el partido. No vamos a cualquier campo, una de las cosas principales es adpatarse al escenario, un campo de primera división, un equipo y una afición que han tocado muchos años la primera división. Encontraremos un buen ambiente, porque tienen una masa social alta e incluso están promocionando entradas a precio económico para que haya más ambiente. Será un ambiente difiícil de encontrar en esta categoría. Es un equipo impropio de esta categoría y eso es un plus de motivación para mi equipo y estoy seguro de que si hacemos las cosas como las venimos haciendo vamos a tener muchas garantías de competir".

LAS CLAVES: "Hay que ir muy concentrados, saber que si vas allí con dudas vas a perder el partido. Hay que ir con atrevimiento, hacerles un partido muy incómodo y que cuando tengamos el balón entiendan que tienen que correr para recuperarlo".

BUENA DINÁMICA: "Desde el partido del Socuéllamos el equipo ha rendido a un gran nivel y está en un buen momento tanto anímico como físico; la gente que ha llegado nueva se ha adaptado rápido y reunimos condiciones para poder puntuar. Luego veremos cómo se desarrolla el partido y por dónde abre el melón. Pero si hacemos las cosas como las hemos trabajado esta semana, somos un equipo complicado, y especialmente fuera. De hecho, después de La Nucía somos el equipo que más puntos ha sacado de visitante".

ÚLTIMAS 10 JORNADAS: "Estamos en una zona intermedia y lo que hay que ver es si el equipo se decanta para una zona u otra o se queda en tierra de nadie. Estos partidos que vienen ahora van a ser vitales. El domingo vamos al campo del Hércules, a priori la gente dice que no tienes nada que perder, pero sí lo tienes. Es indudable que ellos son superiores a nosotros en todo, pero si lo pierdes y ganan los de abajo te ves en un problema. Si ellos no ganan pueden perder de una forma casi definitiva sus opciones de ser campeones, que ese equipo está hecho para ser campeón y ascender directamente. Ellos se juegan mucho por arriba y nosotros por abajo. Si puntuamos podemos vernos más cerca de arriba; si perdemos puede ser que nos veamos en un lío. Solo hay que pensar en este partido, saber que tienen jugadores muy importante, con experiencia la mayor parte de ellos en Primera y Segunda, así que habrá que hacer las cosas muy bien allí".

SE CRECEN: "Estamos haciendo las cosas muy bien, incluso en partidos que se nos han marchado, como el del Levante o el otro día ante el Eldense, que hicimos méritos para más. A La Nucía fuimos en una situación muy similar, con muchas bajas, y ganamos. El equipo ante las bajas se crece, todos sacan lo mejor de sí mismos y dan un plus de trabajo. Cada paso adelante que demos será muy importante, y cada paso atrás es difícil de recuperar, así que lo que nos queda es estar por encima de las circunstancias, de las bajas, lesiones... de todo, ir a competir, ser valientes y creérselo".

NIVEL DE LOS NUEVOS: "Van mejorando, pero lo que te hace mejorar es la competición y no están entrando todo lo que quisieran, porque esto estaba en marcha y al final cuenta mucho el ritmo, porque nos jugamos mucho. Algunos que han jugado como Allyson y Candela salieron perjudicados, porque el ritmo de competición es alto. El mercado de invierno tiene estas cosas, pero vamos poco a poco armonizando todo eso, metiéndolos en competición y con ritmo. Todos los que han jugado van ayudando".