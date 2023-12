'Feliz Navidad' verde os desean los jugadores de Unicaja Costa de Almería

El más lejano, El Barco de Valdeorras, localidad natal de Jorge Fernández, y varios muy cerca, en distintos barrios de Almería, en los casos de los más jóvenes de un plantel que ha cogido unas merecidas 'minivacaciones' hasta el próximo jueves, día 28. Entre medias de ambos puntos geográficos, Granada como predilecta para desconectar, más Sevilla, Córdoba y Palencia como destinos familiares en los que recargarse entre seres queridos para volver 'a por todas'. Esta pausa tendrá continuidad con otra algo más corta en la que se entrará en 2024 casi directamente dentro de pista, porque el mismo Día de Reyes hay partido, siendo lo positivo que se disputará en casa, frente a Conectabalear Manacor.

El capitán Borja Ruiz aprovecha estos días para "un viaje corto y tranquilo a Granada con mi mujer, disfrutar del ambiente navideño y desconectar antes de la cena de Nochebuena, que celebraremos en mi casa, en Almería". Así lo ha desvelado el cartagenero, añadiendo que "este año no voy a Murcia porque viene mi familia aquí y nos juntaremos todos", con la ilusión de ser futuros padres en breve. Además, "haré pesas para no hacer una parada total", ha añadido. También capitán y también central, Jorge Fernández, va a "aprovechar para hacer lo que no puedo durante el año, que es estar con mi familia, ver a mi madre y pasar todo el tiempo que pueda con mi sobrina pequeña", textualmente.

Como no, comerá "un buen caldo gallego, un buen pulpo, y disfrutar del ambiente familiar para desconectar cuerpo y mente y regresar con las pilas cargadas, descasar y recuperar, comer mucho y bien -risas-". Paquillo Fernández, completando la terna de capitanes, se ha marchado a Sevilla con su pareja y la familia de esta, "muy tranquilo, pensando sobre todo en desconectar al máximo y descansar". Sobre Nochebuena, "es una gran ocasión, una en todo el año, cuidándonos mucho, disfrutando de la comida, estar todos juntos… y poca cosa más". Habrá tiempo de visitar Sevilla, "un paseo por el río", todo en un plan establecido para el descanso y la recarga de energías de cara a lo que viene después.

“Es un momento muy especial del año, porque la mayor parte de mi familia está en Arahal, pero los más jóvenes estamos un poco desperdigados fuera trabajando"

Completando la posición de líbero, Álex Moya pasará"tiempo en familia" y aprovechará "para descansar físicamente, recargar pilas", sin olvidarse "de los amigos". En todo caso, estudiante del Grado en Matemáticas en la UAL, toca también "estudiar, porque enero va a llegar cargadito de exámenes". Del 'all star' ahorrador, a completar los centrales con la Navidad de Fernando Fernández: "Es un momento muy especial del año, porque la mayor parte de mi familia está en Arahal, pero los más jóvenes estamos un poco desperdigados fuera trabajando, y esta es la única época en la que nos podemos juntar, ponernos al día y recordar anécdotas". Su casa es "el punto de encuentro" de familia materna y paterna.

El sevillano está "súper contento" de este reencuentro "en un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos", aprovechando para "ver a los amigos" y con la misma intención de "volver con las pilas cargadas tras esta época tan especial para mí". En la línea de los receptores, hasta su Palencia natal marcha Víctor Rodríguez: "Va a ser muy 'simple', pero a la vez muy gratificante, porque estaré con la familia y veré a los amigos, a los que hace mucho que no veo". Va a disfrutar "de mi tierra, que en verano, por la Selección, tampoco puedo visitarla mucho". También a su tierra, Córdoba, irá Fran Ruiz, una persona que en si misma es entrañable y que valora mucho a la familia como refugio en el que recuperar.

En cuanto al almeriense Marco Carreño, como sucede con Moya, tira de responsabilidad: "Pasaré mucho tiempo estudiando, que ahora en enero vienen los exámenes de la UAL, y la cabeza algo puesta en la vuelta, que tendremos partidos súper importantes, y lo que toca es estar 'a full' para en febrero afrontar la Copa del Rey". Es estudiante del Grado en Fisioterapia, mientras que Javi Vizcaíno, también universitario, cursa el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: "Me quedaré en mi ciudad, Roquetas, y algún día sí que subiré al pueblo de mi padre, Felix, a hacer 'físico' -risas- cogiendo aceitunas, y todo lo demás, estudiando para los exámenes y recargando pilas para volver a tope”.

"Vamos a encontrarnos allí con un primo que vive en Suiza y así podemos celebrarla juntos y estoy muy contento por ello"

Su 'maestro' en pista, Paulo Renán, es un enamorado de la Navidad: "Es una época que me encanta, me trae recuerdos de la infancia en Brasil, en la casa de mis abuelos, fiesta muy grande con los primos, los tíos…". Ahora "tengo mi familia y siempre busco crearles algo especial, para Valentina y el próximo año Lorenzo también". Están "lejos de Brasil" y por eso "creamos clima familiar, con mucho amor, porque la familia es una de las cosas más importantes de la vida". Destino Sevilla, porque "vamos a encontrarnos allí con un primo que vive en Suiza y así podemos celebrarla juntos y estoy muy contento por ello", de modo textual. La Navidad "es especial porque no tenemos Reyes en Brasil", añade.

El colocador, dirigirá todo ello a "recargar las baterías para llegar muy bien a abril", pieza clave en el juego ahorrador como el opuesto Matt Neaves. En su caso, vivirá la Navidad más especial de su vida, primera fuera de su país, aunque con la 'suerte' de que viene a España su familia y podrá estar con sus padres: "Pasaremos unos días en Granada y en algunos lugares de la costa". El también opuesto Álvaro Viera igualmente estará bajo la Alhambra estos días: "Pasaremos unos días en familia, que hace falta, y la verdad es que me gustan estas fechas porque te juntas con tus seres queridos y es el mejor momento para apoyarte en ellos". Tras la última sesión de gimnasio, especial y muy dura, con Borja y Paulo completándola antes del grupo por respectivas revisiones de embrazo, maletas e ilusión de cumplir con todos esos planes.