Estas son las 10 finales que le restan al Almería de Rubi en busca del ascenso a Primera

La laboriosa victoria arrancada en Tenerife coloca a la UD Almería en una posición privilegiada para encarar la 'zona Aragonés' de la Liga. A los rojiblancos le salió redonda la visita al Heliodoro Rodríguez López porque, más allá del dudoso juego exhibido, el triunfo les sirve para acercarse a un solo punto del líder SD Eibar y además se distancian a 4 del Real Valladolid, 7 del propio CD Tenerife (con el gol average ganado) o 10 sobre el Girona, próximo rival en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Girona

La primera piedra en el camino es el conjunto catalán, que visita Almería el próximo domingo (21:00) en clara línea ascendente. No en vano los de Míchel han sumado 10 puntos sobre 15 posibles en las cinco últimas jornadas, idéntica cifra que los almerienses, y cuentan en sus filas con Stuani, pichichi de la categoría de plata con 17 dianas. Los catalanes no podrán contar con el roquetero Álex Baena, convocado por la selección española sub-21, mientras que en las filas indálicas serán bajas Sadiq Umar (citado por Nigeria para medirse a Ghana) y Samú Costa, que tendrá que cumplir su segundo ciclo de sanción por acumulación de amonestaciones. Sí será de la partida Largie Ramazani, que estuvo en la preselección de la sub-21 belga pero finalmente no era llamado.

Huesca

La visita al Alcoraz está fijada para el domingo 3 de abril (18:15 horas) y se producirá en un marco bastante diferente al esperado a estas alturas de competición por cuanto el conjunto aragonés no ha cumplido con las expectativas de luchar por el ascenso en base al plantel confeccionado y a contar con uno de los topes salariales más altos. Los de Xisco Muñoz pululan por un intrascendente 15º lugar, once puntos por encima de la zona de descenso.

Ponferradina

El choque ante los bercianos se ha convertido en las últimas temporadas en un duelo de rivalidad por los 'piques' entre las plantillas de ambos equipos. El conjunto de Bolo ocupa en la actualidad la sexta plaza, última que da acceso al play-off de ascenso, con un margen de 5 puntos sobre el séptimo, un Cartagena que quiere apurar sus opciones. Será otro de los enfrentamientos de altura que tendrán que afrontar los de Rubi en su camino al ascenso directo. Está fijado para el 11 de abril (Lunes Santo) a las 21:00 horas.

Valladolid

En función de cómo se desarrollen las próximas jornadas en el José Zorilla puede vivirse la madre de todas las batallas. Hoy por hoy pucelanos y almerienses se disputan el segundo puesto y los de Pacheta necesitan recortar diferencias además de recuperar el gol average particular tras caer en la ida en el Juegos Mediteráneos por 3-1.

Sporting

El particular 'Tourmalet' de los rojiblancos acabará coincidiendo con el final de Semana Santa, cuando reciben en casa a un Sporting de Gijón que se ha complicado la vida en las últimas fechas, hasta el punto de que los gijoneses marcan la zona de salvación con 36 puntos, 6 por encima del descenso, que ahora fija el filial de la Real Sociedad. Si su situación no mejora próximamente, la visita a Almería podría tener carácter agónico para ellos.

Burgos

Ante el cuadro burgalés los de Rubi iniciarán la segunda fase de la denominada 'zona Aragonés', aquella en la que se decide el todo por el todo, y por suerte para los almerienses el calendario se suaviza con la visita al Plantío ante un rival que muy probablemente esté ya en zona de nadie sin objetivos por los que luchar ni por arriba ni por abajo (en la actualidad ya suma 42 valiosos puntos).

Amorebieta

Otro duelo a priori asequible con el añadido de ser en el Juegos Mediterráneos ante un adversario que ya podría estar incluso descendido, pues en la actualidad el conjunto vasco, uno de los recién ascendidos, está a 9 puntos de la permanencia, una diferencia difícil de enjugar para un equipo que concede mucho en el aspecto defensivo.

Real Sociedad B

Será la antepenúltima jornada del curso y, puestos a elegir, seguramente muchos lo habrían elegido para esa fecha. El equipo de Xabi Alonso lucha por eludir el descenso y, en caso de tener todavía opciones matemáticas puede representar otro hueso duro de roer en la recta final, pero el filial donostiarra no debería suponer un obstáculo en la meta final del Almería.

Alcorcón

El cuadro alfarero llegará a Almería previsiblemente con la cuchara ya entregada en la penúltima jornada del campeonato. No en vano es el colista destacado de la categoría con apenas 18 puntos (a 18 de la salvación). Pese a los denodados esfuerzos del técnico almeriense Fran Fernández para despertarlo del letargo, lo cierto es que este curso los madrileños poseían una plantilla bastante limitada. Como soñar es gratis, podría ser un buen marco para celebrar el tercer ascenso como UDA tras el de Unai Emery en 2007 y de Javi Gracia en 2013.

Leganés

Las última jornada está fijada coincidiendo con el último fin de semana del mes de mayo y a la misma sería deseable que el Almería llegase con los deberes hechos, si bien el cuadro pepinero, al igual que el Huesca, no ha cumplido este año con las expectativas y lo más lógico es que no tenga nada en juego ese día. La recta final es, por tanto, claramente favorable para los intereses indálicos.