El Almería saca petróleo de Tenerife (0-1)

El Almería tiró de pragmatismo en Tenerife para sacar adelante un partido que, por méritos, debería haber otorgado mayor premio a los locales. Los de Rubi dejan atrás la mala fortuna de las últimas jornada gracias en buena medida a la agigantada figura de Fernando, que volvió a ponerse el traje de santo para frenar todas las acometidas chicharreras, sin menospreciar el acierto de Ramazani desde los once metros en un partido bastante gris en el aspecto ofensivo y que a nivel defensivo también dejaba bastante que desear.

Rubi quiso pertrecharse de salida bien en la medular y se sacó de la chistera un trivote con De la Hoz-Samú Costa-Eguaras para tapar posibles pasillos, al que en la práctica también contribuyeron Portillo y Ramazani, que jugaron más como interiores que como extremos, dejándole los carriles a Akieme y Pozo para que ambos profundizaran ofensivamente, si bien solo el sevillano se animó durante el primer acto.

La apuesta del catalán suponía sacrificar a Arnau Puigmal respecto al último once ante el Lugo y lo cierto es que se echó en falta su concurso durante muchas fases de un primer acto bastante igualado pero en el que las ocasiones más claras cayeron de lado tinerfeñista. A Eguaras no se le vio todo lo cómodo que cabía esperar, explotando muy bien los de Ramis el espacio en bandas que el Almería le ofrecía a través de sus laterales, Mellot y Moore, que no pararon de percutir por ambos costados, poniendo en jaque el entramado defensivo unionista.

La primera ocasión del partido, con todo, cayó de lado almeriense gracias a una acción personal de Largie Ramazani, por momentos con la chispa de sus mejores jornadas, resuelta por el belga con un fuerte disparo con la zuda desde el balcón del área que Juan Soriano despejaba no sin apuros. Fue apenas un espejismo porque sin que Portillo ni Sadiq entrasen en juego el Almería no pisó con peligro el área isleña otra vez hasta el minuto 37, cuando una internada de Pozo acabó con un buen disparo de zurda con el interior del sevillano que volvía a despejar Juan Soriano de forma providencial.

Hasta ahí la aportación ofensiva rojiblanca -de verde en el Helidoro-. Las oportunidades del Tenerife fueron más numerosas y, si cabe, también más claras. A la primera intentona de Ramazani respondían los de Ramis con un buen centro del norteamericano Moore al segundo palo desde el carril diestro al que no llegaba por poco Mario González en el segundo palo. Luego, rebasado el cuarto de hora de juego, era Enric Gallego quien mandaba con violencia un cabezazo al larguero gracias a un buen centro del francés Mellot desde el carril zurdo.

Fernando recupera el disfraz de santo

Con el centro del campo indálico poblado pero impotente para frenar las acometidas isleñas, el exrojiblanco Álex Corredera pudo firmar el 1-0 al beneficiarse de un despeje dentro del área, pero su disparo golpeaba en Ely y el balón salía desviado lo justo para no encontrar portería. Al filo del descanso Fernando recuperaba la vitola de santo que parecía haber perdido con una palomita felina para sacar de la escuadra un buen testarazo de Mario González, permitiendo así que los suyos no se marchase en desventaja a vestuarios.

El partido se desequilibró a la hora de juego gracias al de casi siempre, un Sadiq Umar que pese a pasar desapercibido durante buena parte del encuentro se las ingenió para obtener petróleo dentro del área siendo objeto de penalti. Ramazani asumió la responsabilidad y, esta vez sí, convertía desde los once metros engañando a Juan Soriano con bastante frialdad. Lo cierto es que la suerte que en tantas jornadas había esquivado al Almería ahora se mostraba favorable, dado que los mayores méritos los había contraído el Tenerife y de hecho los de Ramis siguieron acosando el arco de Fernando.

Tanto es así que Bermejo probó fortuna desde la frontal, topándose nuevamente con un inspirado Fernando y poco después era otra vez Mario Bermejo quien disponía de un cabezazo a bocajarro repelido in extremis por el guardameta murciano, que suplió con creces los despistes de jornadas previas, siendo decisiva su figura para que el equipo pudiera sumar tres puntos de oro en el Heliodoro Rodríguez López.

Con esta victoria el Almería se proyecta a 62 puntos y la jornada le sale redonda, ya que se sitúa a un solo punto del líder Eibar y abre una brecha de 4 respecto al Real Valladolid, 7 en el caso del Club Deportivo Tenerife y 10 sobre el próximo rival, un Girona que visitará el Estadio de los Juegos Mediterráneos el próximo domingo (21:00 horas). Tras el 3-1 de la ida, los almerienses ganan además el gol average particular a los isleños.