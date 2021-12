Fran Alcoy: "Si pensamos en un paseo militar ante el Marchamalo, saldremos ofuscados al final"

Como en cada rueda de prensa en la que comparece Fran Alcoy, el entrenador del Polideportivo El Ejido habla sin ambages y con plena sinceridad sobre lo que piensa. La visita del Marchamalo (domingo 12:00), colista de la categoría, va a poner a prueba la capacidad de su equipo para competir, pues hasta ahora los partidos teóricamente más asequibles en casa no se le han dado nada bien al equipo celeste. De hecho, durante su comparecencia Alcoy recordó en varias ocasiones que de los tres recién ascendidos que han pasado por Santo Domingo (Alzira, Pulpileño y Mancha Real", El Ejido no ganó ninguno. Así se ha expresado el míster este viernes

PRESUNTA DEBILIDAD DEL COLISTA: "El Real Valladolid el martes en Copa, un equipo que va tercero en Segunda División, con aspiraciones y un candidato al ascenso a Primera, en el 90' marcó de penalti, además un penalti que no vio ni el árbitro; perfectamente podríamos estar hablando de que había pasado la eliminatoria el Marchamalo. Eso te hace pensar que va a ser un partido complicado, como lo fue el Mancha Real, el Pulpileño o el Alzira, que son tres recién ascendidos y solo pudimos sacar un punto en esos tres partidos, así que lo de colista y que lleve siete puntos... si pensamos que el partido va a ser fácil, que va a ser un paseo militar saldremos muy ofuscados al final".

IMPORTANCIA DEL CHOQUE: "Cada jornada que pasa los partidos toman más trascendencia, pero este es el partido que, sin lugar a dudas, si lo ganamos nos va a sacar del puesto de promoción.

"¿Nosotros somos superiores? Eso es teoría, hay que demostrarlo, pero si hubiera alguna superioridad se iguala con mal estado del terreno de juego"

COLISTA COMPETITIVO: "El Marchamalo en liga viene de un mal resultado, es el único partido en el que no han competido, se adelantó muy pronto el rival en el marcador y les hizo mucho daño, pero han competido en muchos sitios; se les han ido puntos seguramente porque son recién ascendidos y a veces a estos equipos les pasa eso; tienen varias porterías a cero y en campos donde han perdido lo han hecho por la mínima y sufriendo mucho el equipo local, a

"ESCENARIO INCORRECTO": "Yo veo un entorno alrededor del equipo, un escenario, que no es el correcto para abordar el partido, porque estos partidos son muy complicados. Miramos la clasificación y muchas veces no refleja lo que es un equipo, y este es uno de ellos. Todo el mundo dirá, "claro, qué va a decir el entrenador, intenta que su equipo no baje la guardia"; bueno, es que al final vemos lo que es esta categoría: aquí arranca el partido y vamos a tener la misma dificultad que ante cualquiera de los equipos que han pasado por aquí. Todos los partidos son similares y lo que cuenta es la actitud, la concentración, la responsabilidad... eso es lo que te decanta un partido".

ACTITUD DE LOS JUGADORES: Espero que abran la mente y entiendan que tenemos experiencias aquí esta temporada que han sido negativas, y es el mismo contexto de partido, el mismo de Pulpileño, Alzira o Mancha Real: tres recién ascendidos han venido y hemos perdido dos partidos y empatado otro. Es el mismo nivel de equipo, todo similar, aunque lleven algunos puntos menos, que puede ser simplemente que te has equivocado en dos detalles de dos partidos y los has perdido. Grave error si nos creemos que ese partido está ganado por la clasificación. Es un equipo que tiene buenas cosas, que compite bien y genera problemas a los rivales; yo el martes no le vi al Valladolid ni una ocasión de gol, y vi que no jugó ninguno del filial, jugaron todos los de su primera plantilla y compitieron fenomenal. El hecho de que vengan con necesidad de puntos lo hace complicado.

"Sumar de cinco partidos cuatro victorias, irte a 19 puntos y meterte en una posición en la zona noble. Eso es lo que hay que hacer Si queremos salir del fango de una vez hay que ganar el partido"

MAL ESTADO DEL CAMPO: Vamos a jugar en un terreno de juego que está en unas condiciones muy malas, y si hay alguna superioridad, que eso se supone porque hay que demostrarlo, se iguala. Tú tienes un coche de gama media alta y yo de gama baja, y se supone que tu coche va a ir mejor, pero si nos meten en un camino de piedras al final los dos coches van a ir igual. ¿Nosotros somos superiores? Eso es teoría, hay que demostrarlo, pero si hubiera alguna superioridad se iguala con el terreno de juego. Hay que saber jugar ahí, entender que va a haber problemas, que va a ser complicado para el equipo que quiera construir va a ser complicado y entender que hay que adaptarse a eso y tampoco justificarlo, pero sí ver que ahí se iguala todo.

EFECTIVOS EN DEFENSA. "Checa por tarjetas está fuera, tenemos ahí problemas porque Adán y Fran no estuvieron en Toledo por lesión, no sé si van a llegar; y Gabi Ramos tuvo también problemas en Toledo, que lo tuvimos que cambiar, y no sé si van a llegar o no, los estamos cuidando mucho, pero hasta última hora no lo sabremos. Con Checa y fuera y con estos tres jugadores también de la parte de atrás, habrá que forzar por el número de efectivos, aunque para que puedan competir tendrán que tener unas condiciones de ciertas garantías.

MENSAJE A LA AFICIÓN: "Ojala que les podamos dar lo que les damos fuera. El otro día estuvieron en Toledo, con comunión perfecta con el equipo, se dejaron notar en un campo donde sus aficionados aprietan mucho y creo que están disfrutando con el equipo fuera; en casa hay que hacerlo más, porque está el tanto por ciento mayor de aficionados que no se desplazan y hay que ganar en casa, es que en casa no podemos llevar los números que llevamos; es verdad que se nos han ido partidos en los que no hemos estado mal, pero eso no vale, hay que sumar los tres puntos, respetar mucho al adversario que viene, tener mucha humildad, correr mas que ellos porque el campo te invita a correr, ahí no vas a desbordar con juego a nadie, y ganar. Sumar de cinco partidos cuatro victorias, irte a 19 puntos y meterte en una posición en la zona noble. Eso es lo que hay que hacer Si queremos salir del fango de una vez hay que ganar el partido".