El fútbol que está de moda

La Unión Deportiva Almería ha comprendido que el fútbol actual es renovarse o morir. El trabajo de Fernando Soriano en la Fundación rojiblanca está siendo de lo más fructífero del club prácticamente en toda su historia. No sólo ha vuelto a la sociedad, con las Aulas Rojiblancas, sino que ha aterrizado en dos sectores sociales y deportivos tan gratificantes como son el fútbol para discapacitados y el femenino.

Precisamente éste último está de moda, lleva algunas temporadas que ha cogido una velocidad de crucero increíble y está creciendo de forma vertiginosa. Las empresas están apostando por las féminas y cada son más los clubes de España que sacan una sección femenina en busca de la prestigiosa Liga Iberdrola. Ése ha sido el último reto que ha conseguido sacar adelante Soriano y que pone en manos de un entrenador de la casa, del perfil de Fran Fernández. Se trata de Carlos Hinojo, extécnico del juvenil, que también había pasado por el infantil y el cadete rojiblanco.

Después de oxigenarse de vacaciones en Grecia, tras una exigente temporada al cargo de una de las joyas de la cantera como es el Juvenil A, Carlos no se lo ha pensado ni dos veces en aceptar al equipo del futuro. "Me parece un proyecto serio, ambicioso y con expectativas. Va a ser la primera vez que la UDA tenga un equipo femenino y estoy respaldado por dos pesos pesados del club como son Soriano y Lorena [consejera]. Es una oportunidad para seguir creciendo en el club", y, por ende, en el balompié: "El crecimiento del fútbol femenino es brutal, es un reflejo de lo que demanda la sociedad. Creo que es el momento de subirse a esta ola, el futuro puede ofrecer cosas interesantes".

Aunque el proyecto rojiblanco parte de cero, en la provincia de Almería muchos clubes han trabajado ya con las féminas, algo que va a beneficiar a la UDA: "Pavía, Estudiantes, Benahadux, Níjar... En Almería se está trabajando muy bien al respecto y ahora nosotros estamos realizando un trabajo de captación. Nuestra intención, como equipo representativo de la ciudad, es también el de ser una referencia dentro del fútbol femenino", para lo que debe de imperar la seriedad y un trabajo profesional: "Lo primero es crear una base y una estructura para ser fuertes y crecer. Tenemos que crear una identidad propia, para que las niñas quieran venir a jugar con el Almería. Partimos de la nada y queremos crecer todo lo que podamos, pero siempre con los pies en el suelo".

Aunque le cuesta reconocerlo, puesto que en el mundo del fútbol los tópicos son los que manda y el partido a partido es el padrenuestro, el zapillero sabe que el club quiere cotas altas. "A corto plazo vamos a ser competitivos en los entrenamientos y en los partidos, quiero un grupo serio, que sepa a lo que viene. A largo plazo intentaremos subir de categoría, llegar a la Liga Iberdrola dando siempre la mejor imagen del club", se sincera un Carlos Hinojo que no le asusta el hecho de estrenarse en el fútbol femenino y sabe bien lo que les va a pedir a sus jugadoras: "Soy un novato en esta parcela, pero tengo la suerte de haber entrenado en diferentes categorías, lo que siempre supone un cambio, y me he adaptado bien. Habrá matices diferentes, pero la esencia es el balón. A mí me gusta que mis equipos sean competitivos en ataque y en defensa, que estemos preparados en todas las parcelas tácticas. Dependiendo de las características de las jugadoras que tengamos, así jugaremos", sentencia el almeriense, que recuerda que el próximo 11 de julio a las 20:00 en Benahadux habrá una nueva jornada de captación.