El fútbol como columna vertebral

Cuando uno habla con Carlos Arean, director general del MAAVi, se da cuenta del valor diferencial del proyecto que surgió en 2019 en Roquetas de Mar. Sólo por el hecho de que entre sus 500 jugadores cuenten con hasta 112 nacionalidades diferentes, el club almeriense merecería un reportaje. Toca preguntar y repreguntar una y otra vez por esa cifra. Pero sí. En el MAAVi conviven hasta 112 nacionalidades diferentes, con el aprendizaje que ello supone en diferentes niveles. Y sólo por el hecho de que en apenas tres años y medio hayan acogido hasta medio millar de futbolistas, el club almeriense merecería un reportaje.

Pero es ese valor diferencial, con un proyecto transversal, lo que ha hecho del MAAVi de uno de los nombres propios en el fútbol almeriense. El MAAVi no es sólo fútbol. El balompié sirve de columna vertebral para los diferentes aspectos de la vida. "El fútbol es importante, pero somos un proyecto social, con un modelo de integración. Con éste trabajamos con perfiles de chicos venidos de otros lugares, más allá del fútbol, potenciando la educación. Nuestros jugadores no sólo juegan al fútbol, sino que tenemos un seguimiento social individualizado a cada familia y también una inserción laboral con los mayores. No somos un club al uso", explica el director general de la entidad almeriense.

No es fácil encontrar un club que englobe hasta 80 personas entre trabajadores y voluntarios, con gente llegados de diferentes puntos geográficos, como el propio Carlos Arean, que aterrizó de Barcelona el pasado estío para incorporarse al proyecto que se desarrolla en el Antonio Peroles, pero también fuera del verde. "Intentamos educar a los jugadores desde un modelo 360. Queremos saber qué necesita cada chico o familia. El fútbol es la cinta transportadora para todo ello", explica el director general de un MAAVi que cuenta con nueve equipos de escuelas y doce federados: dos séniores, dos juveniles, un cadete, dos infantiles, un alevín, un benjamín, un prebenjamín, un sénior femenino y un infantil-cadete femenino.

"La parte deportiva es lo importante, pero el proyecto nace desde un espíritu social. Tenemos ambición y queremos generar una estructura de equipo en el que progresivamente los jugadores se vayan formando desde abajo hasta arriba con un modelo desarrollado", continúa Arean, haciendo hincapié en la importancia del departamento de trabajadores sociales. El fútbol es la columna vertebral de un MAAvi que ha experimentado un sobresaliente crecimiento en los últimos años, pero no que no lo es todo: sólo un eje más de un proyecto en el que la educación, el desarrollo profesional y los hábitos de vida saludables son igual de importantes que la técnica o la táctica.

Una plausible imagen

La marca del MAAVi está destacando desde el primer día, con un portal web y unas cuidadas redes sociales más propias de un club que milita en las más altas categorías. El club almeriense, además ha llegado a un acuerdo de imagen con la Real Federación Española de Fútbol, que le permite utilizar su logo en la camiseta, reconociendo el modelo de transformación social de la entidad, que no obtiene ningún beneficio económico de esa colaboración.

Además, el MAAVi también ha llegado a un gran número de hogares con Los Futbolísimos, una de las sagas infanto-juveniles de referencia en la actualidad. Su autor, Roberto Santiago, ha hecho referencia al club en más de una ocasión. Incluso en el vigésimo primer libro, El misterio del Cerro de las Águilas, el Soto Alto, de Paquete, Helena y compañía se enfrentan a un MAAVi que en la realidad tiene una pinta tremenda.