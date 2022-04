Gatillazo inesperado del Poli El Ejido, que se complica (1-2)

Otro partido de pesadilla para la afición y el propio equipo en el estadio Santo Domingo. Pese a que el equipo había enderezado el rumbo como local, la derrota ante el Toledo remueve fantasmas cercanos y mete al equipo de Fran Alcoy en un problema clasificatoria, cuando llevaba varias semanas oliendo de cerca la permanencia. No podrá ser por ahora, tras caer en Mancha Real y ahora ante el Toledo.

Pese a que el Poli fue mucho mejor y atacó mucho más que su oponente, dos jugadas 'extrañas' hicieron que el Toledo se pusiera con 0-2 en el primer tramo: un fallo inopinado de Godino en un balón que se le escapó y un penalti muy dudoso por presunta mano de Mikel. Después, el Poli no sacó partido de los muchos minutos que tuvo por delante, en parte por las buenas paradas del portero toledano.

Esta vez Fran Alcoy pudo disponer prácticamente de todos sus elementos para armar su equipo de 'gala', aunque con Neto en el banquillo. Recuperó para la causa a Sergio Pérez, tras lesión, y Óscar (tras sanción) y dispuso una alineación plenamente reconocible y con mucho talento sobre el campo.

La historia vivida por el Poli no es nueva este año, lo que frustra más si cabe al propio plantel y a los aficionados. El cuadro celeste hizo mucho sméritos en ataque para haberse ido ganando cómodamente al descanso, y sin embargo alcanzó los vestuarios con un rotundo 0-2 en contra. Ya había avisado Alcoy en la previa de que el Toledo era un buen rival y que considerarlo inferior por ser colista sería un gran error. Y, en efecto, los toledanos mostraron buenas prestaciones con el balón, cuando lo tuvieron, pero fue el propio Poli el que le abrió las puertas de la ventaja parcial, ayudado nuevamente por una dudosa interpretación arbitral.

Cuando llegó el 0-1 los celestes ya habían gozado de varias opciones, contando con mucha presencia ofensiva con continuas apariciones, sobre todo, de Sergio Pérez, aunque también de Jorge, PLomer, Óscar y Montero, quien tendría hasta tres claras en la primera parte. Al cuarto de hora, uno d elos acercamientos propició que los ejidenses pidieran penalti por una posible mano no señalada por el colegiado. Llegó poco después el desafortunado gol de los toledanos, propiciado por un enorme error de Godino en un balón lateral. El guardametalo agarró en un principio, pero se le escapó y la dejó en bandeja para que Andriu únicamente la tuviera que empujar (18').

El gol desconcertó al Poli y el Toledo pudo hacer el segundo en un balón largo a Cedric que estuvo a punto de quedarse en el mano a mano con Godino. En esos minutos de confusión, llegó la acción del 0-2, un penalti por presunta mano de Mikel, vista esta sí por el colegiado. El zaguero saltó para cortar el balón con la cintura, y con el brazo pegado, pero el colegiado no dudó en pitar un penalti que transformó Migue García para estupor de los presentes. En cinco minutos, el camino se había empinado demasiado.

A estas circunstancias se unieron varios paradones de Adrián para que el Toledo mantuviera su arco a cero en el descanso. El principal damnificado fue Montero en dos acciones consecutivas (26' y 27'), y una tercera (36'), aunque esta vez el cuero se estrelló en el larguero, tras un chutazo desde lejos.

Con tiempo, sin acierto

Quedaba toda una parte por delante y el Poli no bajó los brazos, aunque los minutos fueron cayendo en la segunda mitad como una losa. Alcoy introdujo a Neto por Gabi para porfiar por la derecha, aunque hasta bien entrada la segunda parte el dominio y el peligro en el área no fue tan palpable como en el primer tiempo. Fran Serrano (que también entró al poco de la reanudación), primero, y después Montero tuvieron sendas opciones que no aprovecharon en el 57'. Antes, Plomer había chutado fuera (55').

Jorge García lo buscó de falta, sin éxito, mientras un tiro en carrera y lejano de Migue García casi cuesta el 0-3 (66'). Alcoy introdujo a Luciano y Palomeque y el Poli se volcó más si cabe. Tena, desde lejos, lo buscó, pero paró el portero (70'). Luego Jonxa, con un centro peligroso (72'), y de nuevo Jorge (73').

Con pra´cticamente todo ya perdido llegó la acción del penalti que propició el 1-2, protagonizada por Sergio Pérez, quien centró para que el cuero impactara en la mano de un zaguero. Jorge no perdonó desde los 11 metros (85').

Seguía habiendo tiempo para empatar y en la siguiente acción estuvo el 2-2 en las botas de Lucho, tras centro de Sergio Pérez, pero el remate del argentino, a poca distancia de la portería, no fue bueno y se lo quedó el porterazo Roberto (86'). Pese a insistir hasta el último segundo, el Poli ya no tendría ninguna tan buena como esa.