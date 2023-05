Históricos juniors de Unicaja: ¡¡Campeones de España!!

Una diagonal de Raúl García ‘Asensio’, el minutos después designado MVP, fue el último punto, el 25 del cuarto set, para proclamar a Unicaja Costa de Almería, después de varias décadas, campeón de España en una categoría de formación. El club ahorrador ha vuelto para tirar abajo la puerta grande de manos de Juanjo Cano, entrenador de una ‘selección’ de grandes jugadores de la provincia quienes desde el ‘minuto uno’ cerraron filas en torno al verde y formaron un grupo muy sólido. De hecho, un juego más coral que su adversario fue clave para darle la vuelta a una final que comenzó mal ante Río Duero Soria, encima en el templo de Los Pajaritos, donde hay que consagrarse (25-17, 22-25, 16-25 y 12-25).

El primer set mostró a un conjunto soriano muy consistente, principalmente apoyado en el alto ritmo de su gran referente, el talentoso Luke Belda, llegado desde Barça el pasado verano para incorporarse a la disciplina del primer equipo celeste en su mejor temporada. Junto a él, como dos grandes amenazas más, el juvenil brasileño Davi Tenorio y sus 209 centímetros por el centro y el opuesto ucraniano, llegado de con su selección absoluta para el campeonato, Daniil Pyvovarenko, metiendo igualmente mucha altura en ataque y bloqueo con sus 205 centímetros. Los demás jugadores en pista, cumpliendo su papel a la perfección, completaron un control de Río Duero Soria cerrado con 25-17.

Realmente la distancia de ocho puntos fue excesiva, ya que si bien el equipo local supo tener el partido dominado, con intentonas ahorradoras para situarse a dos puntos varias veces, el final fue plácido con Belda al saque. Había que soltarse los nervios y encontrar el propio juego, sacando garra en el inicio del segundo set, en puntos muy largos en los que nadie daba su brazo a torcer y con el central Hoda sosteniendo al equipo. Excelente su actuación, levantó el ánimo de sus compañeros, que se sintieron más cómodos en el cuerpo a cuerpo. Alternativas en la delantera del marcador, los verdes aplicaron aquello de que ‘a la tercera va la vencida’, y tras adelantarse ya en la veintena no perdonaron, haciendo valer una tranquilidad que fueron ganando poco a poco.

Unicaja Costa de Almería se puso las alas, cogió vuelo y sacando muy bien se marchó con una distancia cómoda de cinco y seis puntos

Sacaron madurez para gestionar un final de set inmaculado, dirigidos con la distribución de Javi Vizcaíno. El joven colocador roquetero repartió responsabilidades, fueron a más Torres y Martínez, sumándose a ‘Asensio’ en la anotación, y se equilibró el marcador con un 22-25 que dejaba todo abierto. Ya en el tercer set, tras inicio fulgurante de Río Duero Soria (3-0), el que marcó territorio fue Pau Delós, esperando a fuego a Davi Tenorio para bloqueo. Unicaja Costa de Almería se puso las alas, cogió vuelo y sacando muy bien se marchó con una distancia cómoda de cinco y seis puntos que igualmente supo gestionar a la perfección para establecer el 1-2 y devolver el amplio parcial del primero (16-25).

Con Río Duero Soria cargando de balones a Luke Belda, fue Pyvovarenko el que quiso tomar el testigo, pero para ese momento los de Cano estaban en trance volando hacia el título, practicando un juego coral en el que todos fueron importantes. Se había ajustado la recepción, se había cogido confianza en el ataque y el saque se mantuvo a alto nivel para poner cuesta abajo la final y acabar coronándose con un tanteo último de 12-25 en el cuarto set, un 1-3 espectacular puede que en parte surgido de la conjura de todos tras la derrota frente a Boiro en la segunda fase. Aquel fue el ‘partido tonto’ del campeonato, sin encontrar el ritmo, suponiendo la final una exhibición de poder mental y ‘equipo’.

El gran capitán de Río Duero Soria, en su faceta de concejal del consistorio castellano, fue el encargado de entregar el trofeo de campeón al capitán verde, Javi Vizcaíno. Antes, Miguel Rivera, seleccionador español, había entregado el trofeo de MVP a ‘Asensio’, en el inicio de una ceremonia que premió también a Leganés como tercero de España para completar un podio que ilusiona al voleibol español. No en vano, en él se ve reflejado ya el presente de la Superliga. Además, respecto a Unicaja Costa de Almería, toma forma a modo de título uno de los pilares fundamentales del proyecto ahorrador, como es el apoyo en las categorías inferiores y en un equipo ‘B’ joven que tenga paso en el primer equipo.

El junior, que reúne a jugadores formados en otros clubes de la provincia, ha sido subcampeón de Primera Andaluza Senior y campeón de Andalucía en su propia categoría

De hecho, el junior, que reúne a jugadores formados en otros clubes de la provincia, ya ha tenido un papel relevante en ese sentido, a la vez que ha sido subcampeón de Primera Andaluza Senior y campeón de Andalucía en su propia categoría, lo que le dio el pase al nacional que acaba de conquistar. Artífice de todo ello ha sido Juanjo Cano, para quien "se culmina una temporada espectacular, en la que el trabajo de todo el año, con un grupo de chavales excepcionales ha dado su fruto", recordado el palmarés cosechado. Sobre la final, "ha sido sin duda un trabajo de equipo, y tras los nervios del primer set, debidos al empuje de la hinchada local, unido al talento individual de los jugadores sorianos, en el segundo set supimos frenar el poderío en ataque del rival nos asentamos en pista".

Cano espera "que tras la consecución de este título la cantera ahorradora empiece a dar sus frutos para el club más grande España". En su infinita humildad, finalizó sus palabras con un "muchas gracias a todos", El MVP ‘Asensio’ hizo un resumen: "Este campeonato ha sido una montaña rusa de emociones, llegamos con la ilusión de poder llegar a semis, el principal objetivo, siempre con los pies en el suelo, y después del partido contra Boiro el equipo quedó muy afectado". Por la tarde había que ganar 3-0 a Arona: "Fue una carga de motivación y el equipo, en conjunto, en familia, nadie nos gana; todos somos gente de Almería que lleva años y años jugando en contra, y es muy bonito que cerremos el ciclo de categorías inferiores todos juntos y ganando el Campeonato de España Junior".

Madurez impactante del joven virgitano, también valorando su MVP: "Es un premio más, es individual, pero lo gana el colectivo, y de eso no tengo ninguna duda; si lo gano es por haber sido un equipo, y lo mismo que me lo han dado a mí podría ser para cualquiera de nosotros". Raúl García ‘Asensio’ finalizó con un mensaje muy rotundo: "Esto todavía no ha acabado y daremos más alegrías". Esa familia está integrada al completo por Antonio Ceprián, Pau Delós, Alfonso Gómez, Álvaro Pérez, Pedro Calatrava y Hodaifa Damouh de centrales, el MVP Asensio, Marco Carreño, Rubén Martínez, y Álvaro Rodríguez como receptores, Antonio Torres, José Morales e Igor Sokolov de opuestos, Javier Vizcaíno y Francisco Sánchez como colocadores, y Álex Moya de líbero.