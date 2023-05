Jorge Fernández, carga de galones para el nuevo proyecto

Una institución del voleibol ya no español, sino europeo, dada su brillantísima trayectoria en España y en Francia, amén de con la selección española, se queda ‘en casa’. De las más deseadas por la afición ahorradora, la renovación de Jorge Fernández se ha hecho realidad y él confiesa que el gusto es compartido: “Ha sido una elección fácil, ya que yo siempre he dicho que estoy muy feliz aquí; tengo mucho cariño a este club y a la ciudad de Almería”. El central gallego de dos metros y dos centímetros nunca ha ocultado cuál es su pensamiento en ese sentido: “Cuando uno empieza a jugar al vóley siempre sueña con jugar en los mejores equipos de su país, y Unicaja sin duda es uno de ellos”.

Hombre de club por naturaleza, dada su profesionalidad, de verde igualará el máximo de tres temporadas que ha militado en un mismo club: “Esta va a ser ya mi tercera temporada aquí y la verdad es que yo siempre he repetido mínimo dos años en cada equipo donde he estado, pero tanto en Palma, como en Nantes y en Chaumont estuve también durante tres temporadas, porque me gustan los proyectos con futuro y tener una cierta estabilidad, sentir que eres parte del club, sentirlo como tuyo, no ser simple pieza que va cambiando cada año”. Encima, eso justo, un proyecto de futuro, es lo que comienza con un Charly Carreño del que piensa que “puede ser el entrenador perfecto para este club”.

Lo explica en que Unicaja es “su club de toda la vida” y en que “se le ve muy ilusionado y sobre todo con muchas ganas de hacer las cosas bien”. Por todo ello, está absolutamente “seguro de que le va a dar un plus al equipo y a mí personalmente”, textualmente: “Seguro que me va a poder aportar mucho para seguir creciendo como jugador, ya que él ha sido uno de los mejores centrales de este país, por lo que tengo mucha confianza en él y creo que nos vamos a entender muy bien”. El sentimiento viene rodado: “Estoy muy contento e ilusionado de seguir defendiendo los colores de Unicaja una temporada más”.

La opinión es recíproca, puesto que del central gallego el míster opina que “es el tipo de jugador que reúne unas condiciones físicas, técnicas y competitivas que lo convierten en un jugador total”. Charly Carreño ha destacado de Fernández que “domina con facilidad todos los fundamentos técnicos del juego, donde destaca su capacidad ofensiva a nivel de saque y ataque”. En todo caso, no es novedad: “He tenido la suerte de trabajar con él en la selección y lo considero un jugador top para el campeonato”. Además, “sabe lo que es ganar títulos y precisamente una de sus responsabilidades es hacer que los demás jugadores también lo entiendan como él lo ha vivido”.

Así, es rotundo al afirmar que no espera de Jorge “otra cosa que no sea su mejor versión”, finalizando con un “Galizia calidade” en torno a uno de sus jugadores referentes sobre la pista de juego. La respuesta del central se transforma en motivación: “Ya estoy deseando empezar esta nueva e ilusionante temporada, y sobre todo de quitarme el mal sabor de boca de la temporada pasada y volver a estar a la altura de los objetivos”. Más sobre eso, “fue una temporada muy difícil y atípica para un club como Unicaja Costa de Almería, que está acostumbrado a jugar prácticamente todas las finales año tras año, y estuvimos muy lejos de poder hacerlo, por lo que sí, con muchas ganas de olvidar, pero aprendiendo”.

Uno de sus objetivos es “volver a disfrutar jugando y que también la gente vuelva disfrutar con nosotros”, lo que llevará “a poner a Unicaja donde se merece estar”. Los mimbres en los que se basa el proyecto son muy buenos: “Creo que se está haciendo un equipo fuerte y muy equilibrado, confeccionado para pelear por todo, si bien todavía es pronto para dar una opinión real, porque hasta que no nos juntemos todos y veamos como encajan todas los piezas no se puede saber con exactitud”. Eso sí, “de primeras creo que es un equipo que puede volver a ilusionar a toda la ciudad”, dice convencido y situándolo en el contexto de una Superliga “muy parecida a la del año pasado”.

De hecho, “muchos equipos están manteniendo una base similar y aparte de eso se están reforzando muy bien, por lo que va a volver a ser una liga muy competitiva e igualada, en la que cada partido va a ser muy exigente”. Los objetivos “no son otros que intentar volver a poner al club otra vez en todas las finales y luchar por todos los títulos, algo muy difícil, pero nuestra aspiración tiene que ser esa, y trabajar cada día para ello; luego ya veremos hasta dónde podemos llegar y el tiempo nos pondrá en nuestro lugar, pero, a día de hoy, tenemos que pensar en ir a ganarlo todo”. Individualmente, “como siempre, dar lo mejor de mí en cada partido y entreno, y dando mi 100%, pase lo que pase, estaré conforme”.

Su amor por Almería es manifiesto: “Bueno, yo siempre seré gallego, pero sí me siento un almeriense más”. Como ya se ha referido “le tengo mucho cariño a Almería, que es una ciudad con calidad de vida muy buena, clima envidiable y playas espectaculares; si aun encima a todo esto le sumas que tiene al equipo más laureado del voleibol español, pues hace una mezcla perfecta”. Jorge Fernández está llamado a ser un líder dentro y fuera de la cancha de juego, un rol que le viene como anillo al dedo y que está dispuesto a asumir. Su voleibol es de sobra conocido, como lo es también su calidad humana y su profesionalidad. Los verdes se arman con contundencia por el centro con su presencia.