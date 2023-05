Paquillo Fernández seguirá protegiendo la retaguardia verde

El primero de los nombres del proyecto 2023/2024 ya está sobre la mesa. Francisco José ‘Paquillo’ Fernández, en plena madurez profesional, con 28 años recién cumplidos, va a ostentar el puesto de uno de los ‘veteranos’ en la filas blanquiverdes, ya que afrontará su tercera temporada como jugador de Unicaja Costa de Almería. El líbero de Caravaca de la Cruz, muy querido por la afición ahorradora, será pieza clave en para Charly Carreño en su regreso a la casa verde, algo que el murciano afronta asumiendo la responsabilidad y, a su vez, cargado de convencimiento en el éxito y de motivación.

En sus primeras palabras en el anuncio de la renovación Paquillo no deja lugar a la duda: “Estoy contentísimo de volver a renovar tras dos temporadas con muchas alegrías y otros momentos complicados; este es mi club, escudo que defender y colores que he defendido y seguiré defendiendo con mucha ilusión”. De hecho, va a más: “Por mi cabeza no pasa el salir de este gran club, porque soñaba de pequeño estar algún día jugando con Unicaja Costa de Almería en lo más alto, ¿por qué no querer estar ahora aquí?”. El entendimiento entre ambas partes ha sido sencillo, ya que el club lo considera como uno de sus valores.

En ese sentido, Charly Carreño no solo valora su nivel más que contrastado, sino que le otorga la confianza de ir a más: “Paquillo fue el libero titular que ganó el campeonato hace solo dos temporadas, que tiene garra y ‘gen verde’, que es un gran libero defensor y un gran apoyo en recepción y que, como todos, tiene fundamentos a mejorar, algo que nos hace pensar que sus mejores años están aún por llegar”. El técnico almeriense cierra su valoración recordando que el murciano “es el típico jugador que todo el mundo quiere en el día a día y con gran nivel de compromiso”. De anuncio, cierra con un “what else?”.

"No había tenido la suerte de entrenar nunca con él, pero todo lo que escucho de jugadores que sí han pasado por sus equipos son cosas buenas"

Por su parte, Paquillo devuelve esas palabras a Carreño sabiendo que trabajar a su lado supone una oportunidad: “Un gran entrenador, con muchas ganas de este gran proyecto y mucha iniciativa; no había tenido la suerte de entrenar nunca con él, pero todo lo que escucho de jugadores que sí han pasado por sus equipos, son cosas buenas, así que ya estoy deseando de que esto empiece y remar todos juntos”. Lo dice “un jugador de equipo con mucho sentimiento y que cuando estoy bien en algún club y el club conmigo, creo en que es muy bonito seguir compartiendo el vínculo”, textualmente.

Y es que sus tres años en Unicaja Costa de Almería igualan el mismo periodo en Ibiza y antes en Cajasol, jugador de ‘largas estancias’ que le hacen tener un peso específico de relevancia en las plantillas: “Bueno, ‘veterano’ y ‘rol de peso’ solo son calificativos y aquí lo único que cuenta es trabajar día a día, disfrutar de nuestro deporte y luchar todos por un mismo objetivo”. Lo dice además con la cercanía del todo y del nada: “Vienes de una temporada casi perfecta a un año complicado y no es fácil, pero es lo bueno del deporte, que te da oportunidades para aprender e intentar no volver a caer en los mismos errores”.

Mente siempre clara, como el corazón que se refleja en ‘la sonrisa de la Superliga’, gira atrás solo lo necesario, “me da pena porque éramos un equipo confeccionado para ganar y estuvimos sufriendo toda la temporada sin disfrutar de lo que hacíamos”, para mirar al frente y visualizar nuevos retos y el camino para lograrlos: “Quiero que cada día que vayamos al pabellón disfrutemos de lo que hacemos, mejorar y seguir aprendiendo de la mano de Charly Carreño y de la gran plantilla que se está confeccionando; al final con un buen equilibrio y trabajo se consiguen cosas, y esperemos que sea un gran año”.

"Pronto estamos de vuelta, recordad que ‘Somos Verdes’, y queremos haceros disfrutar de un buen voleibol, de vuestro equipo, que os sintáis reflejados en nosotros"

Respecto a quienes van a estar a su lado, “será muy buen plantilla, todo muy equilibrado y con sentido, juventud, veteranía y muchas ganas de ganar”. En la grada, su gente, ya que efectivamente así siente a la afición verde, a la que se dirige: “Pronto estamos de vuelta, recordad que ‘Somos Verdes’, y queremos haceros disfrutar de un buen voleibol, de vuestro equipo, que os sintáis reflejados en nosotros, igual que nosotros seguro que disfrutamos con vosotros”. Clave del año: “Necesitamos un Moisés Ruíz hasta arriba, que nos apoye en los momentos buenos y malos, y así os daremos muchas alegrías”.

Nacido en Caravaca de la Cruz, afincado en Sevilla, reconoce que también “Almería se está convirtiendo en algo muy especial para mí”, textualmente, para precisar más: “No es solo en el plano deportivo, porque es evidente en lo deportivo es increíble esta aventura; después de un año en Ibiza casi en descenso, llegar a Almería y ganar la liga, es auténtica magia, pero respecto a la ciudad y en lo personal, estoy encantado con la gente, con sus calas, su gastronomía… ‘¡donde el sol pasa el invierno!’, y no hay más que decir”. En su historia verde, Paquillo Fernández vino como ‘la sonrisa de la Superliga’, su primer titular al fichar, y en su primera renovación se dijo que seguiría dando ‘bola extra’ a Unicaja, y en ambas ha cumplido con creces. Ahora nadie duda de que será ‘el protector’.