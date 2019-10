El ‘huracán Amado’ llega a Unicaja Almería

“Llevo muchos años en el voleibol, y tengo que decir que pocas veces te cruzas con un jugador tan especial como Nick Amado”. El presidente Ramón Sedeño tiene claro que, “pese a que tiene unas cualidades magníficas para triunfar en este deporte, lo que más llama la atención de él es que se nota que disfruta jugando”. Eso, sin duda, es un valor para el equipo, porque “contagia a todos los que hay en pista y también a los que estamos fuera, trasladando una gran pasión en el desarrollo del juego que lo hace más espectacular”, valora el mandatario ahorrador. Hacer piña es algo que lleva innato este californiano sobre el que se han depositado grandes esperanzas en el seno de Unicaja Costa de Almería: “Tenemos una tradición bastante brillante de jugadores ‘made in USA’ en el club, y con Nick la vamos a continuar, seguro, no me cabe la menor duda”.

Sedeño destaca que “su actitud es la misma desde el banquillo, cuando le ha tocado descansar mientras están en pista los otros dos centrales”. Por tanto, “comprende y hace suyo el concepto de ‘equipo’, lo que resulta básico para alcanzar las metas y lo que encaja a la perfección con lo que se pide desde esta entidad”. Si el ánimo a los compañeros desde fuera de la cancha es una acción típica de Amado, una vez pegado a la red “genera dudas en el adversario, puesto que puede intimidar mucho con su envergadura, su salto y su actitud”. Por último, en cuanto a este joven valor muy al alza que realiza su presentación en Europa a través de Unicaja Costa de Almería, “ha sido capaz de encajar a la perfección en el grupo, pero también en la ciudad, en la cultura local, la gastronomía… ha sido como un flechazo y estamos encantados de que sea tan feliz con nosotros”, finaliza el presidente.

Todo ello lo confirma Nickolas Jay Amado, que cumplirá los 25 años el próximo mes de enero y que comprende que ha llegado su momento, no solo con palabras, sino con hechos, como se ha visto en los partidos preparatorios. Pero es elocuente a la hora de expresarlo en un discurso que igualmente ilusiona a cualquiera con corazón ‘verde’: “Sé que mi equipo jugará un excelente voleibol, tengo mucha fe en todos y cada uno de mis compañeros de equipo y en el cuerpo técnico también”. Además, de primeras toca título y el central lo sabe: “Sé que esta semana estamos haciendo buenos entrenamientos y el trabajo que hacemos todos los días se mostrará en la cancha; ¡estoy increíblemente motivado!, quiero ganar no solo esta Supercopa, sino cada título y cada set que juego; me encanta ganar y haré lo que sea necesario para conseguirlo”. Su primera cita con una final, el sábado desde las 18.00 horas ante Teruel.