Mou: "Pedro Emanuel es The Special One"

El máximo accionista del Almería, Turki Al Sheikh, sigue reuniéndose con entrenadores de gran postín dentro del mundo futbolero internacional. El último en acudir fue José Mourinho, exentrenador del Real Madrid entre otros, que habló acerca de su compatriota, Pedro Emanuel: "Junto a ti está 'The Special Two', Pedro Emanuel es 'The Special One' . Lo tuve como jugador y tiene una gran personalidad. Estoy seguro de que conseguiréis vuestros sueños con él", dijo el técnico luso, actualmente sin equipo.

الهلال فايز وموسم الرياض مولع والحياة حلوه الحمدالله الله لا يغير علينا 🔥🇸🇦🙏🏻❤️ pic.twitter.com/onVu1kRdwV — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) 1 de octubre de 2019

Turki, por su parte, bromeó con Mou sobre que Pedro Emanuel perdió su primer partido porque antes hubo fiesta (el festival de música Rozam). El propietario rojiblanco, que no estuvo el pasado fin de semana en el Mediterráneo en la primera derrota ante el Cádiz, sigue dando mucho de qué hablar en las tertulias futboleras.