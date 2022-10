El Inagroup El Ejido comienza a preocupar (5-0)

Ocho puntos tras siete jornadas no parece ser el mejor de los balances de un equipo que quiere aspirar a meterse en el play off por el ascenso, como hiciera en su primera temporada en Segunda (a punto estuvo de ascender a la máxima categoría), y que se quedó a las puertas en su segunda. La tercera campaña del Inagroup El Ejido ha comenzado planteando más dudas sobre un equipo que no termina de arrancar, después de sumar su segunda derrota consecutiva y, al igual que en el partido ante el O'Parrulo, de forma contundente.

Los ejidenses saltaron en partido adelantado a este viernes a una pista muy exigente, la del Family Cash Alzira, algo mejor situado en la tabla antes del partido, y mucho mejor que los celestes después del mismo, pues los aventajan en 5 puntos tras el severo 5-0 con el que acabó el partido.

El duelo comenzó a decantarse muy pronto del lado valenciano, con un gol de Rubi en el minuto 3, marcador que se ampliaría tras pasar el ecuador del primer tiempo, con el segundo, obra de Peiró. Los celestes lo habían intentado en varios acercamientos, aunque sin éxito.

Rubi, de nuevo, muy poco después del 2-0 (13'), puso el tercero en el marcador, logrando al menos los ejidenses llegar al descanso sin encajar ninguno más, tras un final loco con opciones en ambas áreas. En el 15', de hecho, estuvieron muy cerca de haber anotado el 3-1, pero intervino la defensa; y Porky hizo un paradón en el 19' a tiro de Armando.

En la reanudación, con cambio de portero en el cuadro local, el Inagroup tampoco pudo perforar su portería y además fue expulsado por doble amarilla Juan Emilio, Los ejidenes lo intentaron en varias ocasiones con juego de 5, aunque sin éxito. Completaron el marcador Naranjo (32') y Gabri (34').