Juan Carlos Castillo cumple un nuevo sueño

Que nadie le despierte de este sueño. Seguro que ese será el gran deseo de Juan Carlos Castillo (23-07-2004, Almería). No es para menos el atleta almeriense ha recibido por primera vez la llamada de la selección española absoluta de atletismo, con la que debutará en una de las grandes citas como es el Campeonato de Europa que del 7 al 12 de junio se celebrará en Roma. La capital italiana acogerá el estreno del almeriense, quien ha sido citado por José Peiró para formar parte del equipo de relevos 4x100 metros.

A pesar de ser ya una realidad, esta joven promesa del atletismo español aún se encuentra asimilando la gran noticia. "Aún no me creo que esté seleccionado con la selección española absoluta", no duda en asegurar. No es para menos, no todos los días se puede compartir pista con algunos de los mayores nombres del atletismo mundial. Aunque continúa disfrutando este gran momento, en su mente tiene un claro objetivo: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. "Lo estoy soñando y 100% que estaré en esos Juegos Olímpicos", afirma con rotundidad.

¿Cómo están siendo estos días previas antes de su estreno con la selección española absoluta?

Muy ajetreados, están siendo días de muchísimo trabajo, sobre todo a nivel de entrenamiento, fisioterapia, alimentación y tal, más puesta a punto que nunca porque al ser una fecha tan importante, es mi primer campeonato internacional en absoluto, quiero llegar en el mejor estado de forma posible y están siendo unos días muy intensos, pero muy contentos a la vez.

¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de su convocatoria?

Me habían dejado alguna pista los días anteriores, pero hasta que no saliese oficial no había nada que celebrar, y ya me acuerdo que justo estaba antes de entrenar, cuando José Peiró, nuestro seleccionador, estaba dando la lista de convocados, y ya una vez me vi en la lista, comentó mi nombre, sentí un alivio y una felicidad tremenda y aún no me creo que esté seleccionado con la selección española absoluta.

¿Qué sensaciones le dejó recibir la grata noticia?

Llevaba ya varios días haciéndome a la idea de que podía estar en esa lista, y cuando por fin dijo mi nombre fue un sentimiento de alivio, se me vino a toda la cabeza, empecé a pensar en el pasado, en el Juan Carlos de cuando era pequeño, en todo el esfuerzo y todo el sacrificio que he hecho, se me vino a toda la cabeza en un segundo y automáticamente después lo que pensé es que hay que hacerlo lo mejor posible en Roma, todo por el equipo y por el país, y la verdad que solamente pienso en hacer la mejor actuación posible para dejar al país orgulloso.

Y todo ello siendo todavía sub-23.

Es un orgullo, el cambio generacional que ha habido en el relevo lo considero bastante positivo, y estar dentro de ese cambio generacional del equipo, es un orgullo para mí, y más siendo tan joven que en julio cumplió los 20, y estar ya metiendo cabeza con los absolutos supone mucho de cara sobre todo a mi futuro profesional, el estar ya metido por aquí y estar ya dando algún pinito con la selección absoluta.

¿Cómo ha estado siendo la preparación para este Campeonato de Europa?

En cuanto a maleta soy un poco desastre, siempre la suelo hacer las horas de antes a irme, pero en principio el miércoles nos concentramos todo el equipo en Madrid, y el jueves salimos todos juntos para Roma. En principio la preparación de entrenamientos previa está siendo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con mi entrenador como siempre, no nos hemos concentrado con la selección, pero sí que el equipo entrenará allí en Roma los días previos a nuestra competición, ya que nosotros competimos el martes la semifinal y llegamos allí el jueves, así que tenemos unos cuantos días para ajustar cambios y ver qué tal.

¿Con qué atleta le haría más ilusión coincidir en esta cita?

A nivel español tengo la grandiosa suerte de compartir pistas muchas veces con los más grandes, incluso siendo amigo de la mayoría de ellos, pero sí que a nivel europeo ver atletas como el presente campeón olímpico Jacobs, de 100 metros liso. Es un orgullo compartir tanto pista como que es su pista, él es de allí, y compartir competición con él para mí va a ser un orgullo porque al fin y al cabo es el campeón olímpico de 100 metros como el sueño de todo chaval. También Ingebrigtsen más ilusión me hace curiosidad verle cómo es, es una persona muy mediática siempre y tengo curiosidad de verle, yo creo que esos dos son los que más me pican la curiosidad.

"Este año de transición, más que de transición se ha convertido en un año de dar el salto"

Este año ha dado el salto de la categoría sub-20 a la sub-23, ¿cómo está siendo la adaptación?

Me planteé este año como un año de transición porque realmente dejar la categoría sub-20, que es como la categoría menor más importante, atrás tiene que ser un cambio transitorio importante y en teoría el año después de sub-20, es decir, el año en el que estoy yo, debería ser un año transitorio, un año en el que empiezas a adecuarte, un año en el que empiezas a medirte con los absolutos y el trabajo se ha ido dando muy bien y estamos en un sitio donde es muy difícil llegar tan temprano. Me estoy tomando todo con bastante cabeza, tengo un entrenador, Julio, que me mantiene los pies en el suelo bastante bien y tengo esa suerte de tener un buen equipo detrás que me respalda y me ayuda a que en el día a día no se me vaya la cabeza y pueda llevarlo esto lo mejor posible. Este año de transición, más que de transición se ha convertido en un año de dar el salto.

Este año cambiaba de club y se incorporaba al CA Fent Cami Mislata, ¿cómo está llevando este cambio?

Bien, en atletismo es muy normal estar en un club que no está en tu ciudad porque tú al final y al cabo tienes tu grupo de entrenamiento, tu lugar de entrenamiento, tu entrenador y entre tu grupo entrenáis gente de diferentes clubes, pero estoy súper contento con el trato que me está dando el Fent Cami Mislata tanto el club como los integrantes de él, como el presidente me han tratado de diez, he tenido la suerte de poder quedar invicto en todas las jornadas de liga que he hecho, en los 200 metros lisos tanto en primera, en segunda jornada como en la final de liga y aportar al máximo al club por esa parte. Creo que tenemos una relación bastante buena y espero que dure mucho tiempo en este club.

En agosto del pasado año pudo recibir un pequeño homenaje en su tierra, ¿qué supuso aquel momento?

Llevo ya tres añitos y pico fuera. El homenaje lo recuerdo con muchísima emoción, muchísima ilusión ver a la gente, a toda mi gente, a mi Almería, homenajeándome es algo que me llena de orgullo y de satisfacción poder conseguir eso. Es un objetivo que he tenido yo siempre de pequeño. Todo lo que hago, lo hago y lo haré siempre por mi ciudad, todo lo voy a hacer por Almería, yo todo lo que pueda pasear el nombre de Almería por el mundo lo voy a hacer y siempre lo diré, yo soy almeriense, me mantendré almeriense y me moriré almeriense. No hay nada más grande que compartir ciudad con todos los almerienses, somos las mejores personas del mundo y para mí que una ciudad como Almería, que es la mía, te reconozca es lo más grande que pueda haber en el mundo.

¿Qué le diría al Juan Carlos de hace cinco años?

Al Juan Carlos de hace cinco o seis años le diría lo mismo que le diría a cualquier chaval que está haciendo el atletismo ahora que me escuche que tenga 14 años, 13 años, 12 años, lo que sea, incluso 8, le diría que no se rinda nunca, que este deporte es muy agradecido con el que trabaja. Si tú trabajas vas a poder lograr grandes cosas y cosas que no te esperas y que del barrio a la gloria hay un paso muy pequeño e insisto que este deporte es súper agradecido y no regala nada, este deporte no regala nada, pero si trabajas, trabajas y trabajas te aseguro que va a acabar llegando como me ha llegado a mí o como me va a seguir llegando y como le va a seguir llegando a muchísima gente.

Este año son los Juegos Olímpicos de París, ¿su mayor meta sería acudir a estos en un futuro cercano?

Sí, yo voy a trabajar y mi mente está puesta 100% en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Es el objetivo más grande que tengo ahora mismo, estar preparándome esos Juegos Olímpicos de aquí a cuatro años y medio aproximadamente. Puedo decir que a partir de ya estoy trabajando para conseguir ese objetivo, lo estoy soñando y 100% que estaré en esos Juegos Olímpicos.