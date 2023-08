El almeriense Juan Carlos Castillo Asensio, una gran promesa del atletismo español

Colgarse una medalla de oro en un Campeonato de España siempre es un momento para recordar, ya si además coincide con el día de tu cumpleaños aún más. Eso fue lo que le sucedió al atleta almeriense Juan Carlos Castillo Asensio (23-07-2004, Almería) cuando el pasado 23 de julio consiguió subirse a lo más alto del podio en el Campeonato de España sub-20 celebrado en Soria en los 200 metros lisos. Un día que para siempre permanecerá en su retina.

Pero si bien ahora todo es alegría, no todo iba a ser tan fácil, puesto que reconoce que llegó a la competición "con algunas molestias". "Tres semanas antes tuve una pequeña contractura en el isquio, pero nada que no se pudiese recuperar antes del Campeonato de España", señala Castillo Asensio, quien con esfuerzo y sacrificio comienza a hacerse un nombre en el mundo del atletismo. Además, con toda su carrera por delante no puede evitar soñar en un futuro no tan lejano con convertirse en uno de aquellos atletas afortunados que pueden asistir a la mayor competición deportiva por excelencia como son unos Juegos Olímpicos.

Con el éxito cosechado sobre la pista de atletismo de Los Pajaritos todavía reciente, el almeriense ahora tiene puesto el foco en el Campeonato de Europa que del lunes 7 al jueves 10 de agosto se celebra en la ciudad israelí de Jerusalén. Motivación no le va a faltar. "Llegaré al 200% al Campeonato de Europa", asegura Juan Carlos a Diario de Almería. Una competición a la que se presentará con "el objetivo de dar el máximo y por qué no soñar con hacer historia y poder hacer algo grande".

Labrándose poco a poco un camino en un deporte en el todo se decide en escasos segundos, Juan Carlos Castillo Asensio no duda nombrar "la constancia" como una de las claves para tener éxito. De esta manera, el atleta le da tan bien una enorme importancia a "mejorar cada pequeño detalle día para poder llegar al cien por cien del rendimiento y evitar cualquier mínimo fallo".

Aunque ahora los 200 metros lisos parecen haberse convertido en su gran especialidad, también sabe lo que es competir en los 100 metros lisos, donde también es el líder nacional de su categoría. Distancia esta última que tampoco ni mucho menos va a olvidarse de ella. "No significa que vayamos a dejar de lado los 100 metros, sino que seguiré haciendo esa distancia porque me gusta mucho, pero este año se nos está dando un poquito mejor y queríamos ver qué tal se da, sobre todo de cara al Campeonato de Europa", explica Castillo Asensio.

Mientras espera la llegada de la competición, en la que también participará con el equipo de relevos 4x100 metros, se encuentra concentrado con la selección española en Madrid, continuando con la tónica habitual de preparación de estas competiciones. "Las competiciones internacionales con la selección española se preparan con una concentración previa al campeonato en training camp en el cual cada uno tiene unos entrenadores de su especialidad y entrenamos en el centro de alto rendimiento" detalla.