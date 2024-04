Juanjo Linares, de héroe en Las Palmas a capitanear al actual Almería juvenil

No será un partido más el que tenga que afrontar este próximo domingo (16:00 horas) el Almería juvenil en el Francisco Pomedio. No todos los días se puede vivir un derbi como el que tendrá lugar ante La Cañada. Bien lo sabe su capitán, Juan José Linares Meseguer (19 de febrero de 2005, Almería), y junto a Álex Torres uno de los dos únicos futbolistas que permanecen en el equipo de la plantilla que hizo historia el curso pasado tras lograr el subcampeonato en la Copa del Rey y estar luchando por el liderato hasta casi la última jornada con Alberto Lasarte al frente.

Héroe por aquel entonces con su gol en Las Palmas de Gran Canaria que metía a los rojiblancos por primera vez en la Final Four y ahora uno de los hombres importantes del equipo que dirige Zeus Carmona. Con la etapa juvenil llegando a su fin y con el duelo ante los de la barriada almeriense viéndose ya muy próximo no duda en afirmar que "un derbi es un partido especial" y que en el vestuario se espera "con muchas ganas". Más aún después del duro golpe que supuso la derrota en el encuentro de ida.

¿Qué análisis hace de la derrota en los últimos minutos de la pasada jornada frente al Cádiz?

Creo que durante el partido, sobre todo al principio, salimos bien al partido. De hecho nos pusimos por delante y después hubo un momento al final de la primera parte que nos desconcentramos y nos remontaron. Pero en la segunda parte empezamos y metimos el empate y creo que a partir de ahí fuimos bastante superiores, pero en la última acción tuvimos mala suerte y nos metieron en la última jugada del partido.

A pesar del gran inicio que tuvieron en esta segunda vuelta no pasan por su mejor momento tras encadenar seis jornadas sin conocer la victoria, ¿a qué cree que se debe?

Creo que comenzamos la temporada bien dentro de lo que cabe, pero en el último tramo de la primera vuelta terminamos bastante bien, aunque no conseguimos el objetivo de meternos en Copa del Rey y después pasamos página del objetivo de Copa del Rey y empezamos muy bien la segunda vuelta. De hecho, un objetivo que nos pusimos fue superar los puntos que hicimos en la primera vuelta y lo hicimos en los primeros diez partidos. Creo que al final en la temporada hay tramos de subida y de bajada y ahora mismo nos está costando más conocer la victoria, pero aún así en la segunda vuelta hemos perdido tres partidos, por ahora valoro muy positivamente la temporada.

¿Cómo jugador cómo se afronta la segunda vuelta cuando estás lejos de los puestos de descenso y a la vez también del liderato, que son las dos luchas que quedan por entonces?

Personalmente los que somos de tercer año nuestro objetivo, obviamente, es intentar quedar lo más alto posible y rendir a un buen nivel para que te renueven para el filial. En torno al equipo nos pusimos ese objetivo de superar los puntos que hicimos en la primera vuelta y quedar lo más arriba posible porque al final, aunque no estés luchando por el título, tú terminas la temporada y ves la clasificación tercero en vez de sexto y la cosa cambia.

¿Cómo afrontan el derbi? ¿Es un partido más?

Conforme al derbi obviamente yo creo que es un partido especial porque somos dos rivales de la misma ciudad, que nos conocemos muy bien y en el vestuario estamos con muchas ganas y muy ilusionados de afrontar el partido este fin de semana.

Después de la dura derrota de la ida tendrán ganas de tomarse la revancha.

Fue una dura derrota que al final no nos quedó otra que seguir trabajando y fue una de las derrotas importantes para no meternos en nuestro objetivo de Copa del Rey, pero creo que a partir de ahí supimos supimos pasar página y lo hemos estado demostrando en en el segundo tramo de Liga, que lo estamos haciendo bastante bien.

¿Qué diferencias puede haber con respecto al encuentro de ida? Además ahora tienen a otro entrenador.

Yo creo que al final un derbi es un partido ilusionante para los dos. Creo que el tema del entrenador no les va a afectar porque van a salir con muchas ganas porque también juegan contra el equipo de la ciudad y también quieren demostrar que pueden estar aquí y creo que va a ser un partido igualado y que se decidirá por detalles.

Último partido de la temporada en casa. ¿Qué supone esta despedida ante la afición y del Francisco Pomedio?

Con mucha ilusión, de hecho la etapa juvenil es una de las más bonitas que he vivido en toda mi carrera y con mucha ilusión y muchas ganas de terminar bien, de terminar bien en casa, de ganarle a un rival que es de nuestra misma ciudad. Con muchas ganas e ilusión y a intentar ganarle.

Son sus últimos partidos como juvenil. ¿Cómo se afronta el final de esta etapa y el salto a sénior?

Lo que he dicho, la etapa juvenil es muy bonita y ahora viene el fútbol de verdad, por así decirlo, hay que ponerse las pilas e intentar competir el año que viene a un nivel muy alto porque ya no te enfrentas contra gente de tu misma edad, de tu mismo físico. Te vas a encontrar a futbolistas más desarrollados, más fuertes que tú y tienes que también jugar con eso, con ese inconveniente.

La temporada pasada formó parte de la plantilla que hizo historia siendo subcampeón de la Copa del Rey y peleando por el liderato casi hasta el final. ¿Cómo la recuerda?

El recuerdo de la Copa del Rey es un recuerdo muy bonito que no se vive todos los años, que hay que trabajar muy duro y tener también ese punto de suerte para estar ahí. Creo que nosotros hicimos una gran temporada, en Copa del Rey supimos hacer las cosas bien, supimos sufrir cuando teníamos, tuvimos ese puntito de suerte y ese acierto que hay que tener también para llegar a donde llegamos y yo creo que en la final empezamos regular, pero al final no supimos recomponer en la segunda parte y tuvimos al Madrid sufriendo hasta el final, que de hecho tuvimos una ocasión clara que no entró y ese podía haber sido el empate e intentar luchar por la final.

En esa Copa del Rey metió ante Las Palmas el gol que metió al equipo en la Final Four. ¿Qué significó ese tanto a nivel personal?

Ese gol lo recuerdo como el mejor gol que he metido en mi carrera en el sentido de la emoción del partido que fue. Yo creo que fue un gol muy importante y fue un punto de inflexión en la Copa del Rey que nos dio ánimo porque sí que es verdad que el rival nos sometió mucho ese partido y tuvimos ese puntito de suerte que tuvimos que tener para superarlo, aguantar y la ocasión que tuvimos la metimos.

Cuando ve que el balón acaba entrando en la portería, ¿qué se le pasó por la cabeza?

Yo cuando cuando metí el gol no sé ni lo que pensé. Es una sensación que es muy difícil de explicar, te da un subidón y afrontas el final de los minutos, te da un plus de energía. Te da eso que necesitábamos para terminar el partido y conseguir la victoria, pero la sensación después del gol creo que no se puede explicar con palabras.

¿Cree que este curso puede haber habido algo de presión por lo vivido la pasada temporada?

Nosotros desde principios de temporada sí que es verdad que uno de los objetivos que nos pusimos fue entrar en Copa del Rey, pero es verdad que el año que hicimos el año pasado es muy difícil de repetir y obviamente nosotros miramos por este año y no quisimos mirar por el año pasado porque era muy difícil igualarlo.

¿Qué diferencias encuentra entre ser entrenador por Alberto Lasarte y por Zeus Carmona?

Son entrenadores diferentes con respecto al carácter, pero respecto al estilo de juego yo creo que el año pasado y este año estamos haciendo un estilo de juego parecido.

Tan solo dos jugadores continuáis de aquella plantilla, ¿qué diferencias observa entre un equipo y otro?

Sí que es verdad que el año pasado la mayoría de futbolistas eran de tercer año, salvo cuatro, y este año hemos tenido una plantilla más joven al principio, unos futbolistas se fueron, subieron juveniles del B que que han estado haciendo también buena temporada y nos han ayudado bastante. El equipo diferente, jugadores diferentes y cada equipo ha tenido sus cosas, sus momentos.

Su hermana también juega en el club en el cadete femenino, ¿qué significa poder jugar ambos en el mismo club siendo el único caso de un hermano y una hermana que juegan ambos en la UD Almería?

Es un orgullo para la familia, para mi hermana y para mí que los dos representemos al club de la ciudad y estamos muy contentos de estar aquí representándolo los dos.

¿Cómo recuerda sus inicios en el fútbol?

Empecé jugando en el colegio como cualquier niño pequeño y de ahí me fui al Pavía que he estado toda mi etapa de fútbol 7 y el primer año de de fútbol 11 me vine al Almería, que hice un buen año y ahí me fui dos años al Valencia. Y después me volví otra vez al Almería hasta ahora, los tres años de juveniles y el último de cadete.

¿Cómo recuerda su paso por el Valencia?

La verdad es que han sido años muy bonitos, en los que he crecido mucho como persona y como futbolista. Nada más que tengo palabras de agradecimiento y muy buenas para el Valencia.

¿Qué le llevó a regresar al Almería?

Vino la pandemia, me fui tres meses a mi casa en los que estuve en mi casa y a la vuelta no se sabía el tema de residencia por el covid, estuvimos ahí hasta última hora que no sabíamos si iba a tener residencia o no y yo era muy joven y al final decidí volver a mi ciudad.

Un sueño cumplido y otro sueño por cumplir.

Un sueño cumplido fue meter gol en Copa del Rey y un sueño por cumplir llegar al Almería al primer equipo.

Una porra para el partido.

3-1.