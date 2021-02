Se ha visto a lo largo de la temporada y se ha confirmado en este tramo último tras la Copa del Rey. A Unicaja Costa de Almería es complicado ganarle en cuanto a la amplitud de plantilla, no por número de efectivos, sino por nivel parejo de todos ellos cuando saltan a la cancha de juego. Es uno de los grandes fuertes de un equipo al que le queda todavía mucho por demostrar, y eso que la fase regular ‘normal’ habría terminado el pasado miércoles. La pandemia, que todo lo paró y que motivó que el club ahorrador solicitase que no hubiera descensos el pasado curso, más ascenso de cuatro, terminó por dibujar una competición de 14 (dos ascendidos), y, por tanto, una extensión extra de cuatro jornadas más. De 22 a 26, este fin de semana toca la número 23, con muchos platos fuertes sobre la mesa del voleibol nacional y con un atractivo duelo para los ahorradores frente a Barça Vóley en la Ciudad Condal.

En esa ‘distancia’ de cuatro encuentros más hay muchas cosas por decirse, y entre ellas la confirmación o no de la remontada de los culés. Prácticamente muertos, su renacer es una realidad, optando incluso, si se ‘alinean los astros’, o sea, si se dan todos los resultados que les favorecen a meterse in extremis en el playoff. Su juego ha florecido con el ‘riego’ de Pedro Jukoski y se ha fortalecido con los minerales que le ha aportado Anestis Dalakouras. El colocador brasileño, no tan ‘viejo’ conocido, ya que el año pasado le ganó a los ahorradores la final de la Copa del Rey dirigiendo a Teruel, ha sido una ‘bendición’ para el técnico Fredinson Mosquera. El colombiano además se ha armado con el receptor griego, de 199 centímetros y 27 años, se le ha fichado desde Inglaterra, destino poco conocido, si bien la temporada pasada se le vio brillar en Alemania, como antes en su país con un inciso de un año en Austria.

Son dos piezas clave en el juego blaugrana, junto con Lucas Madaloz, receptor que también ha sido ‘martillo’ como opuesto en la última jornada, fichaje de Unicaja para el final de la temporada 2016/2017. Se le conoce bien, y se le respeta como todo un poderoso atacante, al igual que al opuesto natural de esa plantilla, Caio Fernando Da Silva, que se quedó en el banquillo el miércoles en el 0-3 de Barça sobre la pista de Boiro. Madaloz firmó 21 puntos, por 13 de Dalakouras, 27 ataques cada uno para un total de 54, mientras que el resto de jugadores tuvo 24 bolas, incluido el propio Jukoski. Lo tiene claro el colocador a la hora de buscar el ‘punto seguro’, si bien los centrales Simón Guerra, chileno en su primera temporada en España, junto al joven Joan Domenech, con solo 21 años y debutando desde la Selección Permanente, no son mala opción para su distribución.

La plantilla ahorradora afronta la penúltima salida de esta fase regular con la máxima cautela y la intención de no perder el colchón que tiene en la pelea por la tercera plaza, siendo una incógnita su equipo titular

Por punta también actuó un mito del club y de la liga, Ángel Galindo, que asumió la mayor responsabilidad en recepción y tuvo menos protagonismo en ataque, con el también jovencísimo líbero Arnau Masía, 19 años y llegado de Tarragona, a su lado frente al saque gallego. Da Silva entró al saque en un par de ocasiones, haciendo un punto directo, mientras que el receptor David Crespo, igualmente de Sant Pere i Sant Pau, lo hizo siete veces en los tres sets. El resto del plantel culé está formado por el clásico Ferrán Morató, receptor que vive su quinta temporada de azulgrana, como también receptor es Luke Belda, perla de la Permanente, como lo fue también Álvaro Gimeno, en la misma posición. En cuanto al tercer central, se trata de Miquel Campos, otro debutante desde Palencia. Como segundo colocador, ya ha brillado Ignasi Sanchís, a sus 18 años, 17 cuando jugó en Almería en la primera vuelta.

Extensa plantilla, muy joven en el ‘acompañamiento’ a los pesos pesados, cuenta con el también colocador Eloy Jaray y con el opuesto Juli Busquets, 19 años ambos, y con el líbero Oriol Lacalle, en su caso algo más ‘hecho’, con 25 años. El pasado fin de semana, con la victoria por 3-2 sobre Melilla Sport Capital, se produjo el más significativo cambio, el del opuesto, saliendo de inicio Da Silva y dejándosela desde el segundo set a Madaloz, una vez más el grandísimo referente del ataque catalán. Llegan al duelo con esas dos victorias consecutivas, ‘casi’ tres, si se le suma la que logró frente a Arenal, puesto que ‘no cuenta’ en su liga particular la derrota recibida en cancha de Guaguas, al que, por cierto, doblegó en el Parc Esportiu del Llobregat en la primera vuelta, regreso a la competición de los canarios tras pasar la COVID. Acumula siete victorias en total, añadiendo a las referidas las cosechas contra Río Duero Soria (3-2), UBE L’Illa Grau (2-3) y Almoradí (0-3).

Tras vivir varios aplazamientos por la incidencia del coronavirus, ya tiene al día las jornadas y tras Unicaja Costa de Almería le resta en casa Manacor, y a domicilio le corresponde visitar Soria e Ibiza. Entre ceja y ceja, la permanencia, con toda y más determinación frente a los ahorradores para extender su racha a tres victorias y así agarrarse a su particular ‘final feliz’, el que no vivirán, si sí se produce, ni Matheus Hoffman, central brasileño que causó baja muy pronto, ni toda una institución como Sergi Arranz, que dejó el club con el inicio del año. Máximo peligro, y así visto por parte de los verdes, este fin de semana ya se ve el pelaje del lobo, despojado de la piel de cordero con la que ha militado gran parte de este curso. La contienda será dirigida por el catalán Eduard Torrent, auxiliado por el valenciano Mario Bernaola, y dará comienzo a las 12.30 horas del domingo, sabiéndose ya todos los resultados.