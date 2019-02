Manolo Ruiz, nuevo entrenador celeste

El Club Deportivo El Ejido acaba de hacer público el nombre del nuevo entrenador: Manolo Ruiz. Se trata de un técnico con amplia experiencia que ya estuvo en la órbita celeste cuando cesaron a Alberto González antes de Navidad, aunque entonces se prefirió a José Sevilla.

El de Jerez de la Frontera ha entrenado al Xerez, Levante, Getafe, Madrid, Besiktas (como segundo entrenador en estos cuatro últimos), Balompédica Linense y Extremadura. El entrenador ha sido presentado esta mañana y por la tarde dirigirá el primer entrenamiento de los suyos a partir de las 16:30.

El técnico dijo lo siguiente en su presentación: "Es un honor estar en este club, es un proyecto ilusionante y por eso he aceptado. He decidido aceptar el reto, hay plantilla para competir y sacar al equipo de esta dinámica negativa. Con la unión y el trabajo de todos, el objetivo lo vamos a lograr". Por otra parte, Javi Fernández, director general del club, confirmó que Jean Calvé, ex jugador del primer equipo y del Berja, será el nuevo secretario técnico de la entidad, en sustitución de Alberto Santana, que se marcha del club.