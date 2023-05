Matt Neaves, ‘látigo’ canadiense para el proyecto 2023/2024

Le quedaban todavía unos cuantos años para nacer cuando en su ciudad, allá por 1988, un trineo de bobsleigh de Jamaica puso ‘boca abajo’ al deporte mundial y fue tendencia, y eso que todavía no existían las redes sociales. Seguro que no es por eso, pero Matthew Neaves (junio, 2000) está igualmente llamado a remover el orden actual, en su caso del voleibol, como una ‘incipiente’ nueva estrella de dimensiones planetarias. Consciente de su potencial y provisto de esa ambición, realiza un viaje profesional y vital desde Calgary, ciudad de Juegos Olímpicos de Invierno, hasta la Almería de los Juegos del Mediterráneo, pero sobre todo del Campeonato del Mundo de Vóley Playa.

También con la cosmopolita Calgary (casi un millón y medio de habitantes y rascacielos) como referencia, por ser conocida como ‘cowtown’, ciudad vaquera, con su multitudinario rodeo anual, Matt Neaves podría empezar a ser apodado como ‘El látigo’, pero es que le viene más como anillo al dedo por sus condiciones físicas. Opuesto de 207 centímetros, de un alcance que roza los tres 3’80 metros y de una envergadura impresionante, puesta al servicio de sus ataque, bloqueo y saque, se trata del fichaje de todo un ‘caballo’ para el proyecto 2023/2024 de Unicaja Costa de Almería. Pura potencia, provista también de inteligencia dentro de la cancha de juego, está llamado a marcar la diferencia.

Lo quiere todo, y para ello debe seguir progresando. Con esa idea realiza su apuesta por el verde como el camino más directo: "He elegido este club porque podré desarrollarme más como jugador aquí". Con su nivel actual, que ha llamado la atención de Europa y del draft de Corea, ya está capacitado para "hacer contribuciones sustanciales al equipo", tal y como él mismo ha dicho. Eso sí, elemento clave para la toma de la decisión ha sido una primera impresión muy buena: "La primera toma de contacto fue agradable; hablé con Charly Carreño por vídeo y entendí bien la idea del club y el ambiente de entrenamiento con el que se va a trabajar esta temporada".

Curiosamente, en la anterior etapa del técnico almeriense al frente del primer equipo su apuesta atacante también fue canadiense. El opuesto de aquel equipo fue Dallas Soonias e igualmente de Canadá era director de orquesta, Josh Howatson. Carreño insiste en ese mercado, y lo hace cargado de confianza: "Creo que es importante tener siempre en los equipos un tipo de jugador en especial, con un grandísimo potencial de futuro; tenemos la suerte de contar con varios en nuestras filas, pero Matt quizá da un salto más, potencial físico al servicio del equipo, con su altura viene a cumplir un rol anotador basado en su alcance y energía". También le ha convencido la faceta personal del jugador.

Charly recuerda que el opuesto "ya comienza a hacerse un nombre en Europa y también en ámbito internacional, participando en algunos períodos competitivos con su selección, la de Canadá". Con él, Unicaja Costa de Almería tendrá un físico que asustará: "Junto a Víctor Rodríguez, son el músculo en las bandas, sin ninguna duda". Se ha encomendado que este "sea un año de explosión para su rendimiento individual, y eso ayude al equipo a conseguir sus objetivos". Siempre gráfico en su expresión final, el técnico almeriense añade que "Matthew Neaves tiene carnet de vuelo ‘licensed by Canada Airlines’". Llega procedente de la University of British Columbia Thunderbirds y de su selección.

Al pedirle que se defina a si mismo, Neaves muestra su seguridad: "Soy una persona que tomará las decisiones por el bien del club, haré lo que me pidan, dentro de que yo soy un jugador agresivo que no solo depende de su físico, sino también de su inteligencia para jugar al voleibol". Como destacado en su formación pone precisamente haber estado "en el programa del equipo nacional canadiense durante cinco años, lo que me ha convertido en un gran jugador", textualmente. Entre las virtudes, "mi mejor arma es mi servicio", dice, y finaliza sosteniendo que valora "las conexiones personales con quienes me rodean".

Confiesa que "no sabía mucho sobre la liga española, pero había oído hablar del pasado histórico y del palmarés del voleibol de Almería". Sobre España, "nunca antes he estado, pero he escuchado de todas las personas que sí lo han hecho que este país les encanta". Sobre Almería, obviamente "tampoco la conocía antes de contactar con el club, pero ya he investigado y después de hacerlo, sé que me va a encantar". Se dirige desde ya a los aficionados: "Estoy muy emocionado de ir a la ciudad de Almería y representar a Unicaja con respeto y pasión; no puedo esperar para llamarlo mi hogar, y podrás encontrarme en la playa cuando no esté jugando, así que búscame y ayúdame a aprender español".

De su primera impresión con Carreño lo que más le llamó la atención "fue su confianza, y no solo en mí, sino en Unicaja Costa de Almería". "Me presionará", asume con agrado, porque lo hará "solo por mi bien y el del equipo". De sus compañeros ha visto vídeos y los ha seguido "en Instagram", afirmando que está "ansioso por pasar la temporada con ellos jugando hacia un campeonato". De hecho, no duda ni lo más mínimo: "Mi objetivo es ganar la Superliga". Es capaz de encontrar el equilibrio entre lo que es y lo que quiere ser, confianza y humildad con ambición: "Soy un opuesto de clase mundial, pero no creo que sea ni la mitad del jugador que tengo potencial para ser, así que este año en Almería me ayudará a estar un paso más cerca de lo que quiero llegar a ser". Su modelo es Gavin Schmitt, muy de su perfil, opuesto de 208 centímetros de la selección canadiense.