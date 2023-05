Paulo Renan Bertassoni, las manos que mecen el vóley de Unicaja

Desde antes de llegar, ya se siente querido. De hecho, Paulo Renan Bertassoni (Curitiba, Brasil, marzo de 1985), ha elegido Unicaja Costa de Almería, entre otras cosas, "porque ha querido mi voleibol, porque se valora mi juego", textualmente. Lo suyo es innato, "se puede decir que nací al lado de una pista". Era el deporte que practicaban sus padres, y entre sus recuerdos de infancia está el título olímpico de Brasil en Barcelona’92. Puede que ese triunfo tan celebrado en su país lo moviese, felizmente, desde el fútbol sala hasta el vóley. Cuando empezó a tocar el balón, los gestos fluían solos. Se llama calidad.

Abre en Almería una nueva etapa en su amplia trayectoria de 20 años de profesional, que son 25 jugando, llegando con el ahorrador a la docena de clubes, pero su ilusión nunca se agota: "Espero que este sea mi mejor año de todos", asegura como apuesta en firme: "Siempre intento mejorar en lo personal y en lo profesional, y este va a ser un año bonito y grande; si ganaremos o no, no se sabe porque esto es deporte, pero quiero darle títulos a Almería, que esa sea mi historia aquí, y yo sé que puedo". Sobre el pasado, cada etapa es nueva, cada año es distinto, y de todos los clubes por los que he pasado he aprendido”.

Venir a Unicaja Costa de Almería supone para él "jugar en un equipo con tradición, que tiene una historia con muchos títulos", palmarés que está decidido a ampliar: "Voy a estar luchado para volver a ponerlo en los primeros puestos". El acuerdo no ha sido complicado y ha tenido en cuenta varios elementos: "Yo buscaba cosas que no son de dinero y que me importan mucho, porque tengo familia y quiero la tranquilidad de que va a estar bien". Del hotel al pabellón y vuelta, no ha podido conocer la ciudad, pero su mujer ha indagado y valoran "que hace sol casi todos los días del años, que es bella, que la vida es buena y tranquila, y eso queremos, tranquilidad para vivir, trabajar y tener momentos de ocio".

"Espero que este año consigamos que los aficionados vuelvan y se llene, porque necesitamos de la ayuda de todos"

Más detalles importantes son "estar cerca de la playa" y el Moisés Ruiz, el continente y el contenido: "Es un pabellón de muy buena calidad, de los mejores de la Superliga, en el que siempre tuve dificultad jugando, pero ahora está a mi favor, me acostumbraré a él en los entrenamientos y luego está la afición". En su memoria reciente, la semifinal de la Superliga de hace dos temporadas: "Estuvo lleno y fue muy bonito; espero que este año consigamos que los aficionados vuelvan y se llene, porque necesitamos de la ayuda de todos". Sobre la grada, "espero de verdad que esté ilusionada como yo, porque el público hace la diferencia y entre todos nos pondremos en el camino de los títulos".

Del club le han dado buenas referencias: "Todos los jugadores con los que jugué que han pasado por aquí me han hablado bien, estoy tranquilo de fichar; me sé la historia, muchos títulos, muchos años de Superliga, algo que es también de gran importancia para mí y para mi currículum, jugar aquí". Insiste, "es un orgullo y es bueno para mí", desvelando que tiene referencias propias de haber jugado en contra de los verdes durante su estancia en Portugal, en Benfica: "Siempre he pensado que es un club serio, que hace las cosas bien dentro y fuera de pista, y que ahora debe volver a ser protagonista del campeonato".

También tiene referencias de Charly Carreño: "Hablé con algunas personas y me dijeron cosas buenas de él, entrenador que le gusta trabajar, que está ilusionado con su retorno a casa". Además, ha habido conversaciones entre ambos: "Estamos en la misma sintonía, las cosas que queremos para el equipo son las mismas, sabemos que el camino es duro, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer". El míster , por su parte, ha dicho que "va a ser la gran referencia del equipo, las manos perfectas para dirigir el juego ofensivo, a lo que suma su carácter profesional, tan necesario para un grupo con muchos jóvenes”.

Charly apuesta por "su experiencia para gestionar situaciones de dificultad y su carácter campeón", añadiendo que "más allá de su rendimiento individual, del que esperamos sea dominante en su posición, esperamos que se vea reflejada su habilidad para tener a todos sus compañeros enchufados en el juego, porque tiene ese punto de ‘calmo y tenso’ que marca los grandes jugadores". En definitiva, el técnico almeriense sabe que el colocador brasileño "hará bailar a los jugadores en su ‘sambódromo’ particular".

"Yo sé lo que cada uno puede aportar y como colocador tengo que saber de dónde sacar esas cosas buenas de cada uno"

Bertassoni, precisamente sobre eso último, conoce a Borja Ruiz al coincidir dos años con él en Guaguas, y a varios más por jugar en contra, confiando en el potencial del plantel: "Yo sé lo que cada uno puede aportar y como colocador tengo que saber de dónde sacar esas cosas buenas de cada uno y dónde tendré que apretar; estamos haciendo un plantel bueno, fuerte, porque la Superliga es difícil y larga". De hecho, espera que la próxima sea incluso más dura: "Me parece que sí, porque Soria puede aportar más dinero, Teruel, que ha hecho un gran campeonato, va a aportar quizá más, Valencia, Melilla… obviamente Guaguas… todos los equipos van a reforzarse, más calidad con mejores jugadores".

De todos modos, "un título se gana dentro de la pista, no sobre el papel", como Soria en la Copa del Rey, en positivo, o Guaguas, en negativo el año anterior en liga y copa: "Eso significa que las diferencias no son muy grandes y lo que decanta más es el trabajo diario y el grupo". En ese contexto, "Unicaja Costa de Almería también será fuerte", y Paulo Renan aportará "la experiencia y la calidad". Tiene 38 años y no se anda por las ramas: "Yo sé mi calidad, estoy tranquilo con eso, y sé lo que tengo que hacer para estar bien". Lo que promete es "aportar en todo, entrenos, partidos y fuera de la pista". Él es "jugador de grupo que aporta en el vestuario". Directo: "Quiero ser un ejemplo para los jóvenes".

Los objetivos son claros y "no pueden ser otros en Almería, con la historia que tiene, que jugar para ganar todos los títulos, y colectivamente tenemos que plantear esto, y sí, hay que empezar primero, sentir el grupo, conocernos todos, ir partido a partido… pero creo que tenemos que empezar pensando en ganar, no hay otro camino", dicho textualmente. No le interesa logro individual: "Estoy en Unicaja porque sé que estoy en un equipo fuerte en el que se puede pelear por un título, y si el equipo gana, no me importa no ser el mejor colocador, por ejemplo". De todos modos, su carrera está salpicada de reconocimientos.