Miguel Compán y su cuerpo técnico, en busca de un nuevo destino

Poner fin a una etapa nunca es fácil y menos cuando ha habido grandes momentos. Eso es lo que le ha sucedido a Miguel Compán y su cuerpo técnico, formado por Martín Rodríguez como segundo entrenador y por Rafa Pérez como preparador de porteros. Después de dos temporadas, con un ascenso a Primera Andaluza y un título de Copa Federación de Segunda Andaluza de por medio, el técnico almeriense daba por concluido su ciclo en el Comarca del Mármol y al que ha logrado mantener en su primer año en la máxima categoría principal.

Con Miguel Compán y Rafa Pérez como miembros del cuerpo técnico durante el primer curso, fue este pasado verano a ellos se les unió la figura de Martín Rodríguez como segundo entrenador y analista. "En el verano del año pasado, hablando con Miguel, contactó conmigo y quería que formara parte del cuerpo técnico. Me presentó el proyecto, lo vi de forma adecuada y me uní al cuerpo técnico junto con Rafa, que estaba ya el año pasado", recuerda el propio Martín sobre su llegada.

Después de varios años en la cantera de la UD Almería, en la que llegó a dirigir incluso al División de Honor Juvenil rojiblanco, Miguel Compán regresó la pasada temporada al fútbol sénior para hacerse cargo del proyecto del Comarca del Mármol al frente de su banquillo. Ese fútbol sénior que ya conocía de su paso por equipos como el Pavía o el Adra, a los que entrenó antes de enrolarse en la estructura de las categorías inferiores de la entidad indálica.

¿Qué balance realiza de esta etapa?

En la primera temporada conseguimos el ascenso, que es para lo que llegamos y conseguimos ganar la Copa. En esta segunda temporada el objetivo era afianzar al equipo en la categoría. Queríamos estar un poco más arriba, pero las circunstancias no nos han llevado a poder conseguirlo. Hemos dejado al club afianzado en la categoría, que en el segundo año creo que es un buen resultado.

¿Cómo ha sido la adaptación a la nueva categoría?

Tuvimos que hacer muchos cambios con respecto a la primera temporada, sobre todo porque era una categoría nueva. En estas categorías es muy complicado, porque al final son jugadores que son amateur y cuesta mucho llevarlos arriba. Jugar en Olula está bastante lejos y cuesta mucho llevar a jugadores de la capital ahí arriba. Sí es verdad que este año ha sido un año atípico. Hemos tenido muchos problemas, incluso laborales, con los futbolistas, que han hecho que el proyecto no se desarrolle como nosotros queríamos. Pero es verdad que tuvimos que renovar mucho la plantilla, hemos tenido que durante la temporada hacer fichajes prácticamente de forma desesperada porque teníamos pocos efectivos y ha sido un año complicado en ese aspecto.

¿Cuáles podrían decirse que han sido los momentos más complicados?

Lo más complicado ha sido formar el grupo que queríamos. Teníamos una idea inicial con una plantilla que habíamos confeccionado de garantías para intentar optar a puestos de arriba de la clasificación. Pero sí es verdad que durante el año han ido surgiendo problemas, como he dicho antes, sobre todo laborales de algunos futbolistas que tuvieron que abandonar el equipo. Y eso nos ha perjudicado bastante en el rendimiento de la temporada.

¿Cómo se gestiona ese tipo de problemas ya que al final los jugadores no se dedican profesionalmente al fútbol?

Es una gestión complicada, sobre todo porque ya sabemos que en estas categorías los jugadores tienen que conciliar su vida laboral y su vida familiar con poder jugar los fines de semana o con poder entrenar durante la semana, entonces es difícil. Tienes que adaptar los entrenamientos a un horario especial porque la gente sale de los trabajos y no puedes entrenar realmente como te gustaría, o como yo normalmente estaba acostumbrado en etapas anteriores en otros equipos.

¿Cómo ha vivido su vuelta a entrenar en categoría sénior después de estar en los últimos años dirigiendo en las categorías inferiores de la UD Almería?

Ha costado un poco, sobre todo cuando sales del Almería, donde tienes muchos medios para trabajar, donde sobre todo trabajas con un perfil de futbolista totalmente distinto, chavales con proyección, chicos que están soñando con ser futbolistas profesionales, evidentemente es mucho más fácil el trabajo que volver a retomar el fútbol sénior en estas categorías, donde, como decimos, es complicado porque los sueldos son bajitos, los jugadores tienen que compaginar su vida laboral y su vida personal para poder jugar y es un salto bastante grande. Es muy complicado a la hora de poder trabajar con la profesionalidad que, en este caso, a mí me gusta, y como he podido desarrollar anteriormente en el Almería o en otros clubes donde he estado.

¿Cómo se ha visto la introducción esta temporada de un play off de ascenso en esta categoría como ya sucedía en otras provincias?

He visto un acierto en este caso por parte del nuevo formato, sobre todo porque hace que la Liga se mantenga viva hasta el final, hay equipos que tienen opciones de meterse en el play off hasta última hora, y no es como el año pasado, que directamente en este caso que subió el Huercas se destacó muy pronto y prácticamente las últimas jornadas ya no tenían ninguna repercusión porque el equipo estaba ascendido. Creo que este formato hace que la Liga sea bastante más interesante y que se mantenga viva hasta el final. De hecho, al final el Cuevas, al que ya le dimos la enhorabuena, creo que era uno de los equipos que sobre el papel nos partía como favorito, y se metió ahí arriba en el playoff y ha conseguido ascender.

¿Qué supone haber podido entrenar en esta zona con tanta historia en el fútbol almeriense y que con el Macael llegó a contar con equipo en Segunda División B?

Lo vivimos con ilusión muy bonita. En este caso, Ramón García, el presidente, nos presentó un proyecto hace dos años de que querían volver a retomar el fútbol en la comarca, volver un poco por los orígenes de cuando se creó el Comarca, conseguir los ascensos, llevar el equipo otra vez a categorías más importantes de donde está, y nos ilusionamos mucho con ello y no dudamos en incorporarnos al proyecto. Y creo que hasta donde hemos podido llegar o hasta donde nosotros entendíamos que ya éramos útiles en el club, lo hemos llevado a cabo.

"Ante una situación así creo que es mejor parar, dejar un buen sabor de boca allí y que llegue gente con ilusión nueva"

¿Cómo se toma la decisión de poner fin a esta etapa?

Nosotros decidimos esta temporada no continuar a pesar de tener un año más de contrato en el club porque no veíamos la ilusión necesaria o no veíamos las garantías que nosotros queríamos para poder llevar al club donde entendemos que se merece. Ante esa situación, agradecido a la directiva que desde el primer minuto, sobre todo en la figura de Ramón García, nos ha apoyado muchísimo, entendíamos que teníamos que dar un paso al lado porque no podíamos aportar seguramente con los medios que nos daban lo que nosotros queríamos desarrollar de este proyecto. Ante una situación así creo que es mejor parar, dejar un buen sabor de boca allí y que llegue gente con ilusión nueva y pueda relanzar el proyecto.

¿Cómo encaran el futuro concluida esta etapa?

Ahora mismo es cierto que se han puesto algunos clubes en contacto con nosotros pero no hay nada cerrado, a día de hoy no tenemos nada y estamos abiertos a cualquier propuesta que pueda surgir y que pueda ser interesante y donde nosotros podamos aportar lo que queremos.

¿Con qué se quedaría cada uno de esta etapa?

Miguel Compán: Yo personalmente me quedo con el primer año donde costó muchísimo arrancar y al final conseguimos que la afición se enganchara un poco al proyecto y volver a ilusionar a la gente y conseguir la Copa, que fue una ilusión, que durante todo el año estábamos trabajando para eso y conseguir un trofeo allí me hizo bastante ilusión.

Martín Rodríguez: Yo me quedo con este año haber consolidado la categoría, que no era nada fácil con todos los problemas que hemos tenido y con la ilusión de seguir trabajando con Miguel y de seguir apoyando a Miguel en todo.

Rafa Pérez: Me quedo con la primera etapa, que aunque yo llegué en diciembre, llegué un poquito más tarde por algunas situaciones que no se podían cambiar y me quedo sobre todo con la primera etapa que hubo, que fue el ascenso y por el que estuvimos luchando y la Copa que ganamos. Aparte ya llevaba también muchos años trabajando con Miguel, tuvimos ahí un paroncillo y me llamó y al fin y al cabo a las personas también les satisface mucho que una persona de la índole de Miguel te vuelva a contactar, que ya nosotros habíamos tenido contacto en Almería antes. Entonces sobre todo la primera etapa, el ascenso y la Copa.

¿Qué supuso a nivel personal lograr ese ascenso?

Miguel Compán: Una satisfacción muy grande, al final nosotros somos muy competitivos, yo llevo ya muchos años en esto y con cualquier proyecto me ilusiono rápidamente. Y cuando ves que estás trabajando y que las cosas van saliendo un poco como esperas, ves que la gente otra vez se ilusiona con el equipo, ves que llegas a un sitio donde te acogen bien y que puedes aportar cosas. Por ejemplo, una de las cosas por las que más contento estoy de ello, soy un entrenador que estoy acostumbrado a trabajar en cantera. Creo que han debutado con nosotros en estos dos años en torno a 14 o 15 juveniles que han tenido un papel importante en el resultado final del equipo, tanto en la primera temporada como en la segunda. Eso sería una de las cosas que más destaco.

Rafa Pérez: Yo me quedo con la acogida que tuve ahí por parte de la directiva, de los chavales, de los niños, porque yo al final me dedico a entrenar porteros y a los chavales les hacía mucha ilusión que estuviera yo ahí en ese aspecto. Ya Miguel también la información que había dado de mí y todo eso. Entonces me quedo sobre todo con la ilusión que se generó allí en el tema de las categorías básicas con el tema de los porteros.