"Necesitamos la oportunidad de la afición para demostrarles que no vamos de farol"

David Cabello tiene una petición para la afición del Poli El Ejido. El equipo los necesita este domingo en el estadio Santo Domingo para confirmar la reacción que ya se vio en Utrera, donde los celestes lograron sus tres primeros puntos. El míster reconoce que en este arranque liguero "por momentos somos un equipo muy bueno y otras veces somos vulgares", aunque lo pondrán todo, apunta, para "revertir la situación y poner remedio, sobe todo en casa". Así analiza el entrenador del Poli el partido del domingo ante el filial del Granada.

VUELTA A CASA. "Teníamos ganas de volver, el calendario dictaminó que jugáramos dos partidos seguidos fuera de casa y estamos contentos de volver a reencontrarnos con nuestra gente y de algún modo queremos ofrecerles otra imagen y que puedan disfrutar de su equipo. Esperemos que le podamos dar una alegría, porque están carentes de ellas y necesitamos que estén a nuestro lado y que se puedan identificar con nuestro trabajo"

CABREO: "La idea de cualquier equipo es no encajar y marcar, así lo intentamos en semanas anteriores y los errores nos penalizaron muchísimo. Es cierto que nuestro juego y lo que pretendíamos no fue lo que vieron nuestros aficionados y es lógico que estén con un cabreo monumental, nosotros también lo estamos. El grupo tenía claro que esa no era la línea, pro es lo que hemos tenido. Hay que revertir esa situación y este domingo tenemos que poner remedio, sobre todo en casa, a esa situación de no sumar +3. Necesitamos el apoyo de ellos y vamos a intentar ofrecer una buena imagen y que nuestro aficionado se identifique con lo que ve en el terreno de juego

IGUALDAD: "Hay muchísima igualdad en la categoría y creo que va a ser así durante toda la temporada, con todos los equipos. Se están viendo resultados de todo tipo. Hay equipos, como el nuestro, que han iniciado la temporada con muchísimos cambios y eso necesita también su tiempo, para que el equipo sea reconocible. A día de hoy eso no se da, nosotros por momentos somos un equipo muy bueno, y por otros somos vulgares. Eso es lo que tenemos que minimizar cuanto antes, los errores, fallos o desconexiones que tenemos en los partidos. Poco a poco iremos creciendo y esperemos conseguir esas victorias".

APOYO DE LA GRADA: "Tenemos que estar preparados para competir, aunque el equipo no haga el fútbol que nosotros queremos, pero tiene que competir para ganar cada domingo, y este domingo ante un rival como el filial del Granada, con muchísima juventud y dinamismo, equipo joven y muy bien preparado físicamente, no lo pondrá nada fácil. Por eso la importancia, esta semana más si cabe, para revertir la situación necesitamos el apoyo de nuestra gente. Sabemos que los incondicionales van a estar ahí y esperemos que esa gente que se acercó la primera jornada vuelva a estar, que nos vuelvan a dar la oportunidad de demostrarles que no vamos de farol, que vamos en serio y queremos llevar una línea ascendente y que la gente pueda disfrutar al final de la temporada de algo bonito".

BAJAS: "Ni Héctor ni Álex Robles van a llegar al partido todavía, y luego tenemos a Checa con una molestia en el aductor, que veremos si le da para llegar al fin de semana, pero tenemos un equipo bastante compensado, aunque las bajas son importantes, pero somos una plantilla amplia que tiene que demostrar que está preparada para suplir cualquier ausencia".

VICTORIA EN UTRERA: "La victoria te da tranquilidad cinco minutos. Saboreas un momento la victoria y después ya te pones a trabajar de cara a la siguiente semana, porque sabemos de la dificultad que conlleva este próximo partido. Trabajamos para minimizar los errores y decirles a los chicos las cosas que estamos haciendo bien para reforzarlas.Queremos que se vea lo que nosotros buscamos el mayor tiempo durante los 90', pero esto irá poco a poco, es un equipo en construcción y lo único que pedimos es el apoyo de nuestra afición sobre todo este fin de semana. Los necesitamos. Los chavales están deseosos de demostrarles que quieren hacer cosas grandes y necesitan esa oportunidad por su parte, que vuelvan a Santo Domingo porque esperamos que sea una temporada muy ilusionante".

CÉSPED: "No lo he pisado desde el último partido. Obviamente cada día lo primero que hago es ver el estado del terreno de juego. Sé que los operarios están trabajando día y noche para intentar ponerlo en la smejores condiciones. Creo que está bastante mejor que en el último partido, es cierto que no va a estar al cien por cien, pero habrá que adaptarse. Evidentemente para nosotros es algo perjudicial pero tambi´ñen lo es para el rival. Nosotros al jugar en casa wurremos llevar el ritmo del partido y puede afectar, pero esperemos que no, que el equipo se adapta a las condiciones del terreno de juego, pueda ofrecer l aimagen que todos queremos y que esos tres puntos tan importantes se queden en casa, pese a la dificultad que tiene el partido. Estamos convencidos de que los tres puntos se tienen que quedar aquí