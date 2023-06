Sin noticias del Poli El Ejido

El Poli El Ejido consumó su descenso a Tercera RFEF el pasado 14 de mayo. 45 días han pasado desde entonces y el club celeste aún no se ha pronunciado sobre ninguna entrada, renovación y salida. Tal es la falta de información proporcionada por la propia entidad que incluso en los mentideros se habla de que el conjunto ejidense no saldrá a competir, escenario que este medio desmiente; pero no son pocos los seguidores que empiezan a desesperarse tanto en la calle como en las redes.

En este mes y medio únicamente se ha pronunciado el presidente del club, Alejandro Bouza. Lo hizo la pasada semana en una entrevista concedida a Radio Poniente. "Comenzamos el torneo en la primera semana de septiembre. Hemos dejado una semana y ya nos hemos puesto a trabajar. No es vergonzoso cuando aún faltan dos meses y medio para que comience el nuevo campeonato", afirmó el argentino, que reconoció estar negociando con inversores, sin descartar una posible venta.

Mientras, los rivales del Poli El Ejido se refuerzan para afrontar un grupo IX que se presupone el más duro de los últimos años (se amplía además a 18 equipos), con presencia de un buen reguero de equipos que buscarán el ascenso, caso del Real Jaén, Atlético Mancha Real, Juventud de Torremolinos, Almería B... El club ejidense debe en teoría darse prisa en los próximos días para construir una base con la que comenzar la pretemporada. David Cabello no continuará al frente del banquillo, estando negociando Bouza con cinco técnicos, algunos de ellos, extranjeros.