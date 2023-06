Alejandro Bouza: "Estamos negociando con inversores para ampliar el capital social"

El presidente y máximo accionista del Poli El Ejido, Alejandro Bouza, ha vuelto a comparecer de manera pública después de que hayan pasado más de cinco semanas desde que el conjunto ejidense descendiese a Tercera RFEF. Lo ha hecho en Radio Poniente, donde el empresario argentino no desmiente los rumores sobre una posible venta, mostrando su descontento con muchas de las críticas recibidas en redes sociales.

- Ha pasado más de un mes desde que se consumó el descenso. ¿Qué ha hecho el club en este tiempo?

Desde el día siguiente a perder la categoría, cicatrizar y esperanza después de esa tristeza tan grande que no la imaginábamos. A partir de ese día comenzamos en el trabajo de la próxima temporada.

- No son pocos los aficionados que se están quejando en internet acerca de que el club no se pronuncie sobre el primer equipo.

Le doy mucha importancia a las redes. Nosotros comenzamos el torneo en la primera semana de septiembre. Hemos dejado una semana y ya nos hemos puesto a trabajar. No es vergonzoso cuando aún faltan dos meses y medio para que comience el nuevo campeonato. A la gente que escribe en redes sociales le digo que soy un tipo de contestar a todos; si algo tengo que hacer es autocrítica al haber llegado hasta aquí. Asumo el descenso. Bajo ningún concepto, no hacemos ninguna autocrítica. Los que critican en redes sociales son cinco, seis, diez personas de toda una afición a la que respetamos. Lo único que quieren es buscar dañar en vez de sumar. El que quiere al Poli El Ejido no piensa de esta manera y no manda mensajes negativos. Con el descenso lloré y no sé si ellos también. Me desvivo por el club y asumo el fracaso deportivo de esta temporada.

- ¿Son ciertos los rumores sobre una posible venta?

El 100% del paquete accionarial está a mi cabeza. Represento a inversores que me acompañaron en la entrada y en este momento estamos negociando con inversores para acrecentar el capital social.

- ¿Más allá del 49%?

O del 50. Depende de la cantidad de capital que aporten. En ese escenario sería una sociedad compartida.

- ¿Cuándo habrá noticias sobre la campaña de abonos y la planificación deportiva?

De inmediato. La planificación deportiva la estamos haciendo ya desde hace tres semanas. Nos encontramos evaluando a más de 40 futbolistas, empezando a cerrar a algunos. Para el banquillo igual, con cuatro o cinco alternativas que estamos evaluando.

- ¿Están saldadas las deudas con los integrantes del cuerpo técnico y plantilla?

No. El tiempo límite es el 30 de junio. Eso a nivel federativo, con el cuerpo técnico tenemos hasta julio.

- ¿Cómo va el resto de deudas?

No sé por qué preocupan tanto por eso cuando en una Sociedad Anónima Deportiva los que asumen las deudas son los dirigentes y accionistas. Si se debe es cosa mía porque el 100% es mío. Si los que se quejan quieren al club, que aporten ideas para salir adelante. Estamos siempre de lo mismo.

- ¿Por qué no da un paso al lado si no ve apoyo?

No entiendo lo que es dar un paso al lado. Esto es una Sociedad Anónima Deportiva, donde el 100% del capital es mío y de mi gente.

- ¿Por qué se fue del estadio antes de que acabase el partido contra el Torremolinos?

Eso fue también una foto de mala leche. En algún momento bajé a la boca del túnel de la preocupación que tenía para estar más cerca del campo. Entonces sacaron una foto del palco, totalmente de mala leche, como estos mensajes de redes sociales. Debo ser el único presidente del Poli en el que no ha faltado ningún partido en casa ni fuera, estando siempre hasta el final. A muchos de los que escriben no les veo de visitante. Lo único que hemos hecho desde que hemos llegado ha sido poner dinero y tratar de sacar el club adelante. Hemos ido cumpliendo todo lo que hemos prometido, como cambiar el nombre. Desde que estoy nadie puede decir que he mentido.

- Cogió el club en 2020, cuando estaba en la tercera categoría. Tres años después se encuentra en quinta, con un reguero de impagos.

Se debe menos que cuando cogí el club.

- ¿Espera una disminución del número de abonados?

Desde que asumimos el mando del club, nunca se ha superado la cifra de 300 abonados. Antes había 2.000 abonados porque se regalaban entradas. No puedo ser el culpable del número de aficionados.