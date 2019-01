Otra odisea del Almería B

La UD Almería B no gana para disgustos, sobre todo en sus partidos fuera de casa. Menos de un mes después de vivir un auténtico calvario en su viaje de regreso de Ibiza a Almería, teniendo que pernoctar de forma obligada en Madrid al no despegar el avión, este pasado fin de semana el filial rojiblanco protagonizó una nueva odisea en tierras malagueñas, donde el domingo cayó ante el Marbella por 2-0. En la madrugada previa a dicha cita, en el hotel de concentración, varios jugadores se sintieron indispuestos, sufriendo vómitos y diarrea, causando baja de última hora Callejón y Siles.

Esta situación provocó que Agustín Sánchez, coordinador de la cantera rojiblanca, tuviese que viajar hasta Marbella a primera hora de la mañana para llevar a los juveniles Vertiz y Sergio Sanchís para completar la convocatoria. Pero no quedó ahí la cosa. El delantero Alberto Toril, que jugó todo el partido enfermo, tuvo que abandonar el terreno de juego unos minutos para vomitar en la recta final de un partido en el que los rojiblancos no aprovecharon sus ocasiones en la primera parte y sufrieron la expulsión de Batalla en la segunda, marcando dicha jugada el devenir del choque. Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, durante el fin de semana que se hizo eterno para la expedición de la UDA B al no poder aterrizar en tierras almerienses hasta el mismo lunes, los de Navarro perdieron en el 94’ ante los ibicencos un choque en el que también uno de sus jugadores, Damián, vio la roja. Dos desplazamientos fatídicos, tanto en resultados como en logística para el filial del Almería.

"Callejón y Siles fueron baja al amanecer con vómitos y Toril jugó el partido estando malo”

“Fuimos superiores en la primera parte, pero no metimos lo que generamos, y ya en la segunda la expulsión definió mucho el devenir del partido. La tuvimos para adelantarnos con la ocasión de Sergio y la de Toril”, dijo Esteban Navarro, que explicó la situación vivida en tierras malagueñas dejando claro que “llegábamos con varias bajas y el domingo se sumaron las de Callejón y Siles que amanecieron con vómitos, además de Toril que jugó enfermo. Tuvieron que viajar dos juveniles en la misma mañana del partido para completar la convocatoria”.