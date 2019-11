Ocho de los once jugadores más usados ya estaban el curso pasado

Transcurridas ya dieciséis jornadas de la competición, a falta solo de cinco para alcanzar el ecuador, la foto del reparto de minutos en la UD Almería arroja que entre los once futbolistas más utilizados hasta la fecha figuran nada menos que ocho que ya estaban el curso pasado, antes de la disruptiva llegada a la propiedad del jeque Turki Al-Sheikh el pasado 2 de agosto.

La nueva dirección deportiva dio un buen puñado de bajas y realizó una gran cantidad de fichajes de campanillas que, por unas cosas u otras, tres meses después no acaban de consolidarse en el once titular. Tanto es así que solo el central serbio Nikola Maras, el lateral hispano-albanés Iván Balliu y el extremo gaditano Lazo figuran entre los once que más minutos han disputado hasta la fecha, superando únicamente Maras los mil minutos.

La columna vertebral sigue estando conformada por jugadores que firmaron en su día el tándem Corona-Ibán Andrés, en parte porque Pedro Emanuel apostó por ellos en el arranque de la competición con muy buen resultado para acometer una ‘transición dulce’ que a la postre resultaría fallida para los intereses del portugués.

El guardameta René Román encabeza por lógica la tabla de minutos disputados con 1.350, al perderse solo el duelo del debut al encontrarse lesionado, seguido por el canterano Iván Martos (1.273), el citado Maras, el jiennese José Corpas (1.151) y el cántabro César de la Hoz (1.044), que cierra el reducido grupo de quienes han superado la barrera de los mil.

Petrovic es el jugador número 12 en lo que a minutos se refiere

A este top 5 le siguen dos futbolistas ‘caídos en desgracia’ a tenor de su escaso protagonismo en las últimas jornadas, casos de Sekou Gassama y José Romera, que volvían a tener minutos en la segunda mitad ante el Elche mejorando las prestaciones del equipo.

Lazo, Aguza y Balliu completan ese hipotético once en función del tiempo jugado, siendo Radosav Petrovic el jugador número 12. Sorprende el escaso protagonismo de jugadores como Jonathan Silva, Ante Coric, Darwin Núñez, Juan Muñoz, Arvin Appiah o Valentin Ozornwafor, firmados a golpe de talonario vía traspaso o cesión y que por compromisos internacionales o falta de adaptación no acaban de arrancar.