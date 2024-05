Paco Jurado renueva como técnico del Pulpileño

La temporada prácticamente no hizo nada más que acabar para el Atlético Pulpileño, pero la entidad almeriense se encuentra ya trabajando de cara al nuevo curso. Si hace tan solo unos días anunciaba a Jesús Zurano como su nuevo director deportivo, ahora ha hecho oficial que Paco Jurado continuará al frente del equipo la próxima campaña. De esta manera, el técnico lorquino será el encargado de dirigir al conjunto rojinegro la temporada que viene en la que volverá a militar en el grupo XIII de Tercera RFEF.

Esta será la segunda temporada que entrene al conjunto rojinegro, al que llegó a comienzos del pasado curso tras la disputa de las cuatro primeras jornadas. Con tan solo cuatro fechas celebradas y sin conocer la victoria después de lograr tres empates y sufrir una derrota, desde la entidad almeriense se decidió destituir a Juanjo Asensio, entrenador que el curso anterior había llevado al equipo al play off. Todo ello mientras por aquel entonces, a comienzos de octubre, Paco Jurado era el elegido para convertirse en el nuevo técnico.

Su etapa al frente del equipo no pudo empezar de mejor manera, goleando al colista Montecasillas en su debut como entrenador de los rojinegros. Con la primera victoria del curso los levantinos consiguieron encadenar otros cuatro partidos más sin conocer la derrota, la cual acabaría llegando en la visita al Plus Ultra. Mientras, con la entrada del mes de diciembre los de Paco Jurado comenzaron su mejor racha que le llevó a sumar durante once jornadas de forma consecutiva.

Poco a poco los almerienses iban volviéndose a meter en la lucha por hacerse con un billete para el play off, acercándose a la quinta plaza. Sin embargo, en el tramo final del curso una serie de tres derrotas consecutivas frente a rivales directos (UCAM Murcia B, Lorca Deportiva y Caravaca) acabó con las opciones matemáticas de los rojinegros, quienes despidieron el curso en octava posición con 52 puntos en su casillero después ganar sus tres últimos partidos de la temporada.