El Pavía cadete femenino recibe la cautelar en el litigio por el pasado título de Liga

Este fin de semana arranca un nuevo curso en la Segunda Andaluza Femenina Cadete, sin embargo sigue sin dirimirse al equipo ganador del pasado curso al encontrarse el proceso todavía judicializado. Fue La Cañada quien en un primer momento acabó en el primer puesto, si bien las reclamaciones del Pavía por alineaciones indebidas en otros partidos del campeonato acabaron haciendo que el conjunto arlequinado pasara a proclamarse campeón liguero al beneficiarse de la regla del juego limpio para el desempate con el otro equipo de la capital almeriense y disputara la fase de ascenso a Primera Andaluza, en la cual acabó cayendo ante la Cultural Asako Motril.

No obstante, el club cañaero acudió al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y este el 26 de junio del presente año le acabó dando la razón, siendo en agosto cuando el conjunto blanquinegro recibía de manos de Pedro López Galdeano, vicepresidente de la delegación de Almería de la Real Federación Andaluza de Fútbol, el título de esta Segunda Andaluza Femenina Cadete en el campo de la Ciudad Deportiva de La Cañada antes de que se cumplieran los dos meses de los que el Pavía disponía para acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, tal como han informado a Diario de Almería fuentes judiciales.

Una decisión que posteriormente el la entidad arlequinada acabó recurriendo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de Almería solicitando la cautelar, la cual el conjunto arlequinado recibió el pasado 28 de septiembre tal como contempla el auto al que ha tenido acceso Diario de Almería, para que la delegación en Almería de la Real Federación Andaluza de Fútbol 'no realice declaración. dando por vencedor del campeonato de Segunda Andaluza Femenina Cadete a la UCD La Cañada'.

Este en el segundo punto en el apartado de razonamientos jurídicos señala lo siguiente: "Aplicando lo anterior al caso de autos, debe concluirse que concurren razones de urgencia que justifican un pronunciamiento sobre la medida solicitada sin previa audiencia de la administración demandada, al acreditarse el perjuicio que puede causar a la recurrente que, estando pendiente de Resolución la impugnación formulada contra la Resolución de la Sección de Disciplina del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, de fecha de 26 de Junio de 2023, que es el objeto del recurso contencioso administrativo que sustancia los presentes autos, y teniendo en cuenta que, por consiguiente, el pronunciamiento que ulteriormente se dicte en este recurso puede afectar al resultado del campeonato Segunda Andaluza Femenina Cadete, al haberse impugnado la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que estimaba la anulación de la sanción por alineación indebida impuesta a la UCD LA CAÑADA y que a su vez afectó a la clasificación final resultante, es por lo que resulta constatada la premura en la adopción de la medida solicitada como una medida cautelarísima".

De esta forma el auto refleja que "en cuanto no sea resuelto el recurso contencioso administrativo pendiente de Resolución en el procedimiento principal, no se dé por válida la clasificación final correspondiente al campeonato Segunda Andaluza Femenina Cadete al que afecta este recurso, y, por consiguiente no se realicen actos o declaraciones de las que se desprenda que el mismo se encuentra definitivamente resuelto, como la declaración de vencedores del mismo".