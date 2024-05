El Poli Almería se despide con derrota ante el Mancha Real (1-2)

Agridulce despedida de temporada del Poli Almería, que cayó ante el Mancha Real y no pudo brindarle una última victoria a su afición si bien no fue impedimento para sellar su billete para la Copa RFAF. Los visitantes se adelantaron en el primer tiempo al transformar Raúl García una pena máxima y ampliando distancias Malano en un mano a mano antes de poner rumbo a vestuarios. Dani Garzón redujo distancias en el tiempo de descuento, pero ya fue demasiado tarde y los tres puntos viajaron hasta tierras jienenses, que consiguieron la permanencia.

Día de despedidas el que tenían que afrontar este domingo los rojiblancos de pantalón azul, quienes disputaban su último encuentro de la temporada con la tranquilidad de tener los deberes ya hechos. A pesar de ello, los almerienses pretendían darle la última alegría a su afición en el curso de su regreso a categoría nacional. Tres puntos los que el conjunto dirigido por Carlos Hinojo, quien vivía su último partido al frente del equipo, buscaba certificar su participación la próxima campaña en la Copa RFAF. Mientras, los jienenses trataban de eludir el descenso por arrastre para lo que necesitaban puntuar si no querían estar mirando resultados ajenos.

Fueron los jienenses quienes protagonizaron en una mala salida del guardameta, si bien Álvaro Sáiz acabó enmendando su error. Intentaron responder los almerienses poco minutos después con un contraataque de Félix que acabó despejando la defensa visitante. Más tarde, antes de cumplirse los diez primeros minutos, probó fortuna Félix con un disparo con la zurda, pero el balón se acabó marchando fuera. Mientras, los visitantes también lo intentaron con un centro de Malano que tocó en un defensor y posteriormente los visitantes cometieron falta sobre el guardameta cuando trataba de atrapar el balón.

Aprietan los jienenses

Apenas un minuto después Carralero caía derribado dentro del área y los almerienses pedían pena máxima, si bien la colegiada entendió que no había sido suficiente como para señalar pena máxima. Los jienenses se estaban jugando más, nada menos que la salvación en esta Tercera RFEF, y lo demostraron en el 17' con un disparo de Raúl García que se acabó marchando fuera. Los verdes también lo intentaron con un tiro desde la frontal de Malano que acabó perdiéndose por línea de fondo.

Sin embargo, el gol de los jienenses no se haría ya de rogar. Apenas superados los veinte primeros minutos los visitantes iban a disfrutar de una pena máxima, que tardó en señalar, y desde los once metros Raúl García no perdonó, engañando al portero, para poner por delante en el marcador al Mancha Real. A pesar del tanto, los visitantes buscaron ampliar distancias, teniéndola Rafa Vega desde el borde del área tras un centro desde el costado diestro, si bien su remate se marchó demasiado alto.

Antes de llegar a la media hora de juego Malano amplió distancias, pero su tanto fue anulado al encontrarse en posición antirreglamentaria. A la contra lo intentaron los almerienses con una nueva galopada de Félix, quien puso un pase atrás y acabó despejando un defensor. En un saque de esquina también probaron suerte los rojiblancos, jugando en corto y poniendo Álex Medina un centro que sacó nuevamente la zaga visitante. En el 38' Félix puso un nuevo centro y otra vez más despejó la defensa.

Malano aprovecha un contraataque para plantarse solo ante el portero y ampliar distancias

Y con el primer tiempo encarando sus últimos minutos un saque de esquina botado por Álex Medina acabó convirtiéndose en un contraataque que no desaprovecharon los visitantes. Malano recibió en la medular y se marchó en carrera hasta plantarse solo ante el guardameta, cuya salida sorteó y no perdonó para ampliar distancias. Con la ventaja de dos tantos para los mancharrealeños, quienes estaban certificando su continuidad en la categoría, ambos pusieron rumbo a vestuarios.

Aunque los jienenses contaban con ventaja en el marcador, no bajaron el ritmo y desde el primer momento tras la reanudación comenzaron a buscar el tercero. No obstante, lo intentó también Jay con un disparo que se marchó por encima del marco visitante. Los visitantes probaron suerte con una falta lateral botada por Raúl García, si bien acabó tocando en un defensor. Mientras, antes de la hora de juego Jay la volvió a tener con un disparo desde la frontal tras un despeje en un saque de esquina, aunque el balón una vez más se marchó fuera.

A pesar del resultado, los jienenses continuaron teniendo ocasiones y en el 56' la tuvo Raúl García tras tirar una pared, pero su disparo se fuera. Mientras, los rojiblancos trataron de responder con un balón al espacio de Linares para Carralero, quien se internó en el área y acabó forzando el saque de esquina. Justo en la siguiente jugada la tuvieron los verdes en una finalización de Malano, si bien una vez más el balón acabó perdiéndose por línea de fondo.

Por su parte, también antes de llegar a la hora de juego los almerienses la tuvieron para recortar distancias, aunque sin fortuna. Jay centró y Campanas remató de cabeza, pero se fue de nuevo fuera. También la tuvieron los rojiblancos con un disparo de Carralero, pero se topó con la reacción del guardameta. El conjunto de Carlos Hinojo estaba gozando de ocasiones para recortar distancias, si bien el gol se le estaba resistiendo.

De esta manera, Álex Medina lo intentó con un lanzamiento de falta que acabó deteniendo Lopito. De falta, en una posición casi idéntica, también probó fortuna Félix, estrellándose su disparo en la barrera. Los minutos pasaban y el gol de los locales continuaba sin llegar, teniéndola Dani Garzón a falta de poco más de veinte minutos para el final con un disparo que se marchó demasiado alto. No tardó demasiado Carlos Hinojo en mover sus primeras fichas.

El técnico del conjunto rojiblanco retiró del terreno de juego a Álvaro de la Rosa y Carralero, quienes recibieron el pasillo de sus compañeros como homenaje por sus despedidas. Lo continuaron intentando los almerienses en la recta final, teniéndola Joselu, quien tan solo llevaba unos minutos sobre el terreno de juego, con un remate de cabeza en una acción a balón parado que se fue fuera. Aunque los jienenses también pudieron hacer el tercero a falta de de cinco minutos con un disparo de Pekes, quien acababa de entrar, que se estrelló en el larguero.

Los tres puntos ya estaba claro que iban a viajar hasta tierras jienenses, si bien los almerienses no dejaron de buscar su gol. Ya en el descuento la tuvo Pablo Checa, pero su disparo lo sacó el meta Lopito. Y prácticamente en la siguiente jugada Dani Garzón metió la pierna en un balón puesto desde el costado diestro para recortar distancias. Pero ya fue demasiado tarde y el Poli Almería no pudo brindarle una última victoria a su afición ante los jienenses, quienes lograban la permanencia, si bien la derrota, tras el empate del Huétor Vega, no impidió obtuviera billete para disputar el próximo curso la Copa RFAF.