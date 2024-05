Carlos Hinojo pone fin a su etapa en el Poli Almería

Comunicado oficial: La próxima temporada no continuaré como entrenador del @PoliAlmeria . Intentaremos estar cerca y sumar en lo que sea posible a un club increíble que me ha dado muchísimo a nivel personal y deportivo. Más detalles en las imágenes adjuntadas #mushopoli #coche18 pic.twitter.com/6bAIsOlCgK

Comunicado despedida

Durante este pasado fin de semana he comunicado tanto a directiva, cuerpo técnico y jugadores que no voy a continuar siendo el entrenador del C.P. Almería en la temporada 2024/25.

Es una decisión personal en la que el club no tiene nada que ver. He dado lo mejor de mí, me he exprimido y vaciado para poner al Poli en el lugar que se merece. A día de hoy, me encuentro agotado mental y físicamente y creo que lo mejor para el club y para mí es que entre como entrenador otra persona con fuerza e impulso, que continúe y mejore la estructura que hemos creado.

Entrenar o jugar en 3ª RFEF en un club como el Poli es maravilloso a la par que exigente. Debes hacer muchos esfuerzos y sacrificios, que siempre van a merecer la pena, para poder afrontar las exigencias de una competición en la que el Poli siempre va a partir en desventaja.

Haber sido entrenador del equipo que ibas a ver de pequeño al Juan Rojas ha sido un sueño hecho realidad. Ser entrenador del Poli es un placer que hay que disfrutar cada día, puesto que entras en una familia que te da todo lo que tiene y que siente el club como algo suyo. Tened claro que voy a seguir estando cerca, sumando y ayudando en la medida de lo posible.

Han sido 3 temporadas y media apasionantes en las que he vivido de todo a nivel personal y futbolístico, en el que el buen hacer, el trabajo y el ser FAMILIA han dado sus frutos. A día de hoy, puedo decir que empecé teniendo "jefes" que actualmente son AMIGOS. Sois espectaculares, transmitís la pasión por el Poli, dáis mucha confianza y hacéis un trabajo increíble para que el club siga cada día más vivo que nunca. Es injusto que no haya más apoyo tanto de empresas como del Ayuntamiento de Almería para tener una economía más potente y unas instalaciones acordes a la grandeza de un club que pasea el nombre de Almería por tantos lugares de Andalucía.

El poder haber contado con el apoyo en la grada de mi mujer, Vanessa, mis niñas y mi familia ha sido una experiencia brutal y única. Ahora me sumaré a vosotras en la grada para seguir animando a nuestro Poli.

Hay tanta gente a la que tengo que dar las GRACIAS (cuerpo técnico, jugadores...), que no acabaría nunca este comunicado. Prefiero quedarme con los grandes momentos que hemos vivido y he agrupado a continuación.

Jugadores y cuerpo técnico hemos ido a una JUNTOS y lo conseguido ha sido gracias a vuestro esfuerzo y dedicación. Os animo a seguir ya que habéis creado un buen grupo que a la vista está, funciona.

Sin embargo, quiero destacar por encima de todo a la AFICIÓN. En las buenas y en las malas estáis con el equipo, eso es oro puro y os diferencia de cualquier otra. Personalmente, os agradezco enormemente el cariño que siempre me habéis mostrado.

El próximo domingo me encantaría despedirme de todos vosotros.

Gracias por tanto.