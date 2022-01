El Poli El Ejido busca la reacción mermado de efectivos

El Polideportivo El Ejido necesita reaccionar cuanto antes y lo intentará en el partido con el que arranca la segunda vuelta del campeonato en el grupo 5 de la Segunda RFEF, este domingo en Alzira. Los condicionantes previos, no obstante, no invitan al optimismo, aunque desde el cuadro celeste se apelará a su carácter competitivo fuera de casa y al orgullo para intentar sumar en la difícil salida al estadio Luis Suñer.

Tras encadenar dos derrotas consecutivas, ante el Intercity en casa y el Mar Menor a domicilio, la pasada semana, el equipo de Fran Alcoy llega a este partido más mermado si cabe que en los anteriores, ya que vuelve a contar con positivos covid entre su plantilla de futbolistas, tres según indicó el viernes el míster. Además, Alcoy tiene que gestionar dos bajas por sanción, las de Jonxa y Tena, y por el camino en los últimos días se han quedado otros dos elementos de su equipo, que han rescindido sus contratos para marcharse: Adán Gurdiel al Linares y Casi al Atlético Pulpileño.

Con todo, al menos Alcoy tiene la buena noticia de poder contar con Sergio Pérez y Lucho tras cumplir ambos sanción. El míster no pierde ni mucho menos la fe ni se lame en exceso las heridas, y apela a ser competitivos juegue quien juegue e intentar conseguir réditos también en este partido, por muy difícil que sea.

La del partido con el que se inauguraba la liga frente al rival de este domingo, todavía en verano, fue la primera decepción para la parroquia celeste, que está viviendo un año muy difícil. El Poli igualaba 1-1 e iniciaba un camino especialmente irregular en su estadio, que le ha llevado, tras jugarse la mitad del campeonato, a un puesto de extremo peligro. Con 20 puntos, ha terminado la primera vuelta en puesto de promoción de permanencia, aunque si el Mancha Real gana el partido en casa que tiene aplazado con el Melilla, equivaldría a puesto de descenso para los celestes.

Por contra, los valencianos, recién ascendidos a la categoría, se encuentran quintos, ubicados por tanto en puesto de play off con 28 puntos. En una categoría como esta de 18 equipos y mucha igualdad, apenas ocho unidades median entre el puesto de play off y el de promoción o incluso descenso. Otro argumento al que agarrarse para creer en que la vida solo puede mejorar para el Poli en la segunda vuelta, aunque la realidad es que aún pueden cambiar las cosas a mucho peor a poco que el equipo no logre reaccionar.

ALINEACIONES PROBABLES

ALZIRA: Pawel, Soler, Kaiser, Lado, Javi Zarzo, Marenvà, Selfa, Chema Moreno, Xavi Estacio, Juanma, Sesé.

POLI EL EJIDO: Godino, Neto, Gabi Ramos, Checa, Lucho, Diego Simón, Álex Felip, Óscar Castro, Sergio Pérez, Jorge García, Óscar.

ÁRBITRO: Abril Portillo (murciano)

ESTADIO: Luis Suñer (Alzira, Valencia). Domingo 23 enero, 17:00 horas