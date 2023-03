El Poli El Ejido suma un agridulce punto ante el Vélez (1-1)

El Poli El Ejido tuvo que conformarse con sumar un punto en su visita al Vivar Téllez. Caio Emerson adelantó a los celestes al cuarto de hora, pero antes del descanso Álex Portillo devolvió la igualada en un saque de esquina. Un empate con el que el equipo dirigido por David Cabello baja al puesto de promoción por la permanencia después de que el Cádiz Mirandilla ganase por la mínima al Mancha Real.

Después de su sufrida victoria de la pasada jornada los celestes viajaban hasta tierras malagueñas con la intención de dar un nuevo salto en su camino hacia la permanencia. Los del Poniente tenían la oportunidad de superar a su rival, el Vélez, del que tan solo le separaba un punto en el momento en el que el balón echó a rodar.

Para esta importante cita David Cabello repitió el once que le dio los tres puntos la pasada semana en Santo Domingo. A pesar de recuperar a Cristian y a Escardó, el pichichi celeste, el técnico del conjunto ejidense apostó por la continuidad haciendo gala del 'lo que funciona no se toca'. Había que remontarse a la decimonovena fecha del campeonato para asistir a la última ocasión en la que salió con la misma alineación que la jornada anterior.

Por su parte, Michael Jolley tuvo que hacer variaciones en su once inicial. Así, el técnico inglés tenía la baja del centrocampista charrúa Gonzalo Miranda tras su expulsión por doble amarilla ante el líder Antequera. Además, también introdujo a Héctor en el lateral zurdo en detrimento de Ocaña, que había sido de la partida siete días atrás.

Desde el primer minuto se pudieron ver ya los primeros acercamientos. No se había llegado al primer minuto cuando los veleños comenzaron a acercarse a la meta defendida por Godino con un centro de Héctor que sacó Neto. Pero los celestes no tardaron en responder con una ocasión de Caio Emerson que obligó al meta local a salir de puños.

El brasileño Caio Emerson logró adelantar a los celestes al cuarto de hora de partido con un gran zurdazo

El brasileño había avisado y a la siguiente no perdonó. Cumplido el primer cuarto de hora de juego Caio Emerson con un zurdazo enganchó el centro de Migue Marín para poner por delante al Poli El Ejido. Los celestes conseguían golpear primero, pero todavía quedaba mucho partido por delante. Así, respondieron los malagueños con una ocasión clamorosa de Montejo. El delantero madrileño se fue de todos, pero no estuvo fino en lo más importante y mandó fuera su disparo.

Por su parte, los celestes también buscaban el segundo. La tuvieron los ejidenses, pero Caio no logró conectar el centro de Neto. El brasileño estaba siendo de los más activos y así a la media hora a punto estuvo de ampliar distancias al rematar una falta botada por Migue Marín, topándose con una gran intervención del guardameta.

Los ejidenses estaban avisando, pero los veleños no se quedaban atrás. De esta forma Godino tuvo que evitar el tanto de Joselinho superada la media hora para evitar el empate. Minutos más tarde Javi Mérida cortó el pase de la muerte de Zamorano para mandar el balón a saque de esquina y ahí ya sí que no perdonaron los malagueños. Álex Portillo a balón parado consiguió a llevar el tanto de la igualada al marcador.

Respondieron los celestes, que vestían de negro, con un disparo de Fuentes que el meta Miguel mandó a saque de esquina. Pero el marcador ya no se volvió a mover antes de que los futbolistas se marcharan a vestuarios.

El descanso pareció sentarle mejor al conjunto local que mandó el primer aviso del segundo tiempo cuando tan solo se llevaban unos minutos de este. Tuvo que emplearse Godino para evitar que Luismi pusiera por delante a los malagueños. Los veleños daban la sensación de ir una marchita por delante de su rival, al que le estaba costando generar ocasiones.

No fue hasta el minuto 67 cuando los ejidenses tuvieron la primera con un saque de esquina botado por Fuentes y que el remate de Juanje acabó en manos del guardameta. No le estaba gustando el partido a David Cabello, que no tardó en sacar al pichichi celeste, Álex Escardó, que después de dos semanas volvía a estar a su disposición.

El tramo final estaba transcurriendo con ocasiones para ambos bandos, si bien eran los veleños quienes parecían estar más cerca del segundo. Así, con el tiempo cumplido lograron meter el balón al fondo de la portería ejidense, pero la jugada fue invalidada por falta sobre Godino. Al final tuvieron que conformarse con un punto, algo agridulce, los celestes después de no poder encadenar un nuevo triunfo. Este Poli El Ejido logra sumar una semana más, pero cae al puesto de promoción por la permanencia después de que también al mediodía el Cádiz Mirandilla venciera por la mínima en su visita a Mancha Real.