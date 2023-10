El Poli El Ejido atraviesa su momento más delicado

No son momentos fáciles los que atraviesa el Poli El Ejido en los últimos años, pero especialmente dramático está siendo este inicio de temporada. Si después de perder su plaza en Segunda RFEF el pasado curso se podía creer que los celestes en la nueva campaña pelearían por regresar a esta la realidad está siendo diametralmente opuesta. Ni una sola victoria lleva el conjunto del Poniente cuando ya se llevan disputadas ya siete jornadas en Tercera RFEF, atravesando un momento más que delicado. Con tan solo cuatro puntos en su haber, el conjunto que dirige José Heredia se encuentra en puestos de descenso, siendo el peor de los representantes almerienses en el quinto escalón del fútbol español hasta la fecha.

Si bien los celestes cuentan con una plantilla renovada prácticamente en su totalidad, siendo Mario Mendes y el meta Godino los únicos supervivientes, lo cierto es que el Poli El Ejido continúa viviendo la misma pesadilla. Desde el 7 de mayo el conjunto ejidense no conoce la victoria en partido oficial. Aquel día, los entonces entrenados por David Cabello lograron superar al Betis Deportivo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para seguir creyendo en el milagro de una permanencia que no acabó llegando.

Mientras, aún más atrás que hay que remontarse para localizar la última ocasión en la que los ejidenses le dieron una alegría a su afición en Santo Domingo. Era el 19 de marzo del presente año y los celestes consiguieron dejar los tres puntos en casa ante un rival directo como el Xerez Deportivo, que también acabaría descendiendo de categoría la pasada temporada. Un triunfo que llegaba no sin sufrimiento, puesto que no fue hasta el último minuto y con una pena máxima transformada por David Castro cuando los del Poniente lograron dejar sin efecto el gol del visitante Guille Donoso.

Unos delicadísimos momentos de los que su técnico José Heredia no es para nada ajeno. "Hay que se realistas, la situación es crítica en el sentido de que el club se merece y sobre todo la afición que responde domingo tras domingo se merece mejores cosas", señaló el entrenador del Poli El Ejido después del enésimo varapalo de los celestes en la presente temporada.

José Heredia "Aquí se quieren hacer grandes cosas, en el sentido de no pasar las situaciones que hemos pasado en estas temporadas atrás, pero al final estamos aún peor que otras temporadas porque se están prometiendo cosas y no se están realizando"

Especialmente crítico se mostró el técnico del Poli El Ejido durante comparecencia después de sufrir la primera derrota del curso en Santo Domingo. "Aquí se quieren hacer grandes cosas, en el sentido de no pasar las situaciones que hemos pasado en estas temporadas atrás, pero al final estamos aún peor que otras temporadas porque se están prometiendo cosas y no se están realizando", se lamentó Heredia este pasado domingo.

Asimismo, aunque la situación que atraviesa el conjunto ejidense es especialmente crítica el entrenador del plantel celeste ni mucho menos piensa rendirse. "No me voy a bajar del barco a no ser que la directiva decida echarme. Ni Radu ni yo ni nadie del cuerpo técnico nos vamos a bajar del barco", fueron las declaraciones con las que el técnico del Poli El Ejido puso fin a su intervención.