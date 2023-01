El Poli El Ejido busca su reseteo

Que la llegada del nuevo año y el reingreso competitivo después del parón navideño signifique un reseteo total en los guarismos del Poli El Ejido y pueda abandonar el desasosiego de la zona de descenso está por ver. Que los muchachos de David Cabello lo van a intentar con denuedo, sin perder un ápice de la ilusión con la que comenzaron el curso durante el verano, eso está fuera de toda duda. Y la historia comienza este domingo en el Santo Domingo ante un rival duro, el filial del Betis, una de las mejore escuadras de la primera vuelta y que ya doblegó a los celestes en Sevilla en la primera fase.

Se estrena la segunda vuelta y el primer (y ya casi único) objetivo es abandonar la parte caliente y al menos amarrar la permanencia, un premio que podría parecer menor a tenor de la ilusión que generó el nuevo desembarco de Cabello y la plantilla configurada, pero que visto ahora, con media liga ya ventilada y estando como está el Poli, sin duda no sería tan poca cosa.

El momento es crítico, en efecto. El Poli acabó el año sin perder, pero también sin ganar (empate en Lepe), lo que no le valió para salir del descenso. De hecho, ni ganando lo habría logrado, ya que su desventaja tanto con la permanencia como con el puesto de promoción es de 3 puntos. Todo, por el gran lastre que supone su bajo rendimiento en casa y, en general, su irregularidad y falta de pegada hasta el momento. Basta un dato: los celestes llevan cuatro partidos seguidos sin ganar, y en dos de ellos al menos empataron, siendo ambos fuera de casa. De hecho, ante su afición solo han ganado un partido de 7, siendo, con 4 puntos, el segundo peor equipo de la liga como local, solo empeorado por el Xerez (3). Han perdido los tres últimos en El Ejido.

Su rival de este domingo no promete ponerlo fácil, aunque en los últimos choques antes del parón perdió comba con la zona de play off, posición en la que estuvo gran parte de la primera vuelta. Los béticos son octavos con 21 puntos, a 2 del play off, después de haber acumulado tres jornadas seguidas sin ganar. Cayeron en el último choque de la primera vuelta en casa ante el líder Antequera (1-3).

Cabello deberá además gestionar un inconveniente importante, ya que es seria duda para el choque su mejor hombre y casi único goleaor del equipo, Álex Escardó, quien sufre unas molestias físicas que lo mantienen entre algodones. Este o no el malagueño, no obstante, los celestes únicamente piensan en empezar el año con buen pie y regalar a su gente una victoria que en el interior del vestuario e desea tanto o más que en la grada del Santo Domingo.