El Poli El Ejido afronta nuevos cambios en su Consejo de Administración

Tiempos felices parecían vivirse en el Poli El Ejido después de que este pasado domingo acabara obrando el milagro de la permanencia, esa que se veía tan complicada unos meses atrás. Pero todo parece empeñarse en que no haya semana de total tranquilidad en el seno de la entidad celeste. Tan solo un día después de la consecución de la salvación volvía a comparecer Mateo Martín, hasta ahora Director General, para analizar la situación del club ejidense al que llegó allá por el mes de marzo y en la que señaló que su proyecto es de mantener la categoría con aspiraciones de ascenso.

Y lo hizo para anunciar también cambios en el Consejo de Administración, al que deja de pertenecer Cristian Pozo, hasta ahora presidente del club durante estos últimos meses, después de que presentara su dimisión. De esta manera, Mateo Martín dejará su puesto como Director General para pasar a ostentar la presidencia. Asimismo, también quiso aclarar que a la plantilla celeste se le adeudan las mensualidades de marzo y abril más la prima por la salvación, si bien aseguró que "antes de quince días estará resuelto ese problema". Un Consejo de Administración que está formado por cuatro personas (Alberto Villaseñor, Carlos, Álvaro Moya y el propio Mateo Martín) y al que se sumarán tres personas más.

Respecto a la figura de Cristian Pozo quiso "darle las gracias por todo su trabajo, por toda su colaboración", añadiendo que "ha estado ahí en las buenas y en las malas". "Agradecerle su labor y quiero pensar que no es un adiós sino que estará ayudando al club desde otra línea, otro perfil. Muchas gracias a Cristian por estar, muchas gracias por ayudarme cuando lo necesitaba, hemos tenido nuestros más y nuestros menos pero creo que a día de hoy puedo contar con él", manifestó Mateo Martín.

Confianza por parte del Ayuntamiento

Además, también hizo mención a la reunión que había mantenido este mismo lunes con el Ayuntamiento de El Ejido, del que comentó que "sí están con el Polideportivo El Ejido y quieren que hagamos un proyecto en condiciones". "Por parte del Ayuntamiento lo que se me ha transmitido es total confianza en el proyecto que hagamos siempre cumpliendo unas normas y cumpliendo unas primeras indicaciones que ellos creen que deben ser viables para el buen funcionamiento del club", indicó al respecto. Una idea diferente a la que tenía antes de reunirse este lunes con el consistorio ejidense. "A mí me venían diciendo hace dos semanas que nosotros aunque nos salváramos nos iban a echar, nos iban a echar de las instituciones", manifestó.

Igualmente, sobre el apartado deportivo señaló que "sobre la mesa tenemos tres renovaciones: Eteki, Toni Badía, Brian y la de Jesús Godino que ya se firmó". Aunque también quiso destacar que se trata de "un proyecto de mantener la categoría con aspiraciones de ascenso". Un proyecto deportivo que seguirá comandando en el banquillo Pablo Hernández y su cuerpo técnico y de quienes dijo que "la labor de Pablo y su cuerpo técnico es impresionante, es tan difícil salir de ese boquete y no se lo he puesto fácil porque han estado un mes y medio con la mosca detrás de la oreja". Además, Carlos Jiménez también continuará como Director Deportivo.

"En el tema económico hay varias cosas que quiero aclarar, al grupo de jugadores se le deben dos meses más la prima que yo les he gratificado por la salvación, mil euros a cada uno más los dos meses que llevan en trabajo, eso se irá arreglando esta semana, máximo la semana que viene, antes de quince días estará resuelto ese problema", resaltó sobre el apartado económico. Al mismo tiempo indicó que todavía hay pagos pendientes de nómicas a monitores, comentando que "se va a poder pagar en esta semana".

"Me sentía solo, me sentía que el Ayuntamiento no estaba con nosotros, me sentía que veían más a otros equipos que a nosotros, al otro equipo del pueblo que desde aquí quiero decirles que sigo abierto a entablar relaciones con ellos y poder ir de la mano en cosas tan fundamentales como la cantera", declaró Mateo Martín acerca del apoyo institucional y de las relaciones con el otro club del municipio. "A nosotros nos sobran niños, a ellos les hacen falta niños, nos juntamos y hacemos lo mejor para esos niños y no tiene que ver nada que seas del Poli Ejido o del Polideportivo El Ejido, primero mirar los niños y no mirar el ego de cada uno", añadió igualmente.

"Aquí no se ha hecho otra cosa que pagar, y aquí el que se me acerca es para pagar, a mí no se me acerca nadie para dar, ni un anuncio de todos los que hay puestos ahí. Nadie se ha acercado para dar dinero", quiso destacar también sobre estos complicados meses desde su llegada. Por otra parte, también denunciará finalmente a Javi Fernández como hizo anteriormente con Alejandro Bouza. "No lo he empezado contra Javi Fernández, pero sí lo voy a tener que poner porque si cambias en tu coche las ruedas y lo cargas al nombre del club también tendrás que decir por qué lo cargas las ruedas a nombre del club", afirmó sobre ello.

Por último, sobre la cantera manifestó que "es fundamental". "La cantera pierde dinero, por muchas cuotas que le des, si a eso le añades padres que no están al día, pero para el año que viene lo que quiero es profesionalizar más ese cadete, ese juvenil, que quiero que lleguen a División de Honor, y que no tengan solo su entrenador y segundo", comentó sobre sus intenciones con las categorías inferiores del Poli El Ejido.