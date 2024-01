La plantilla del Poli El Ejido denuncia su grave situación

Aunque el Poli El Ejido logró salir de puestos de descenso este pasado domingo gracias a su punto sumado en Santo Domingo ante el Huétor Vega, los celestes están viviendo momentos críticos, tal como ha señalado este lunes su plantilla a través de un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Los jugadores del conjunto dirigido por José Heredia han denunciado la grave situación en la que se encuentran y con la que llevan conviviendo toda la temporada.

Los futbolistas del conjunto ejidense señala que se les adeudan hasta tres mensualidades y media, si bien añaden que a los utilleros y a diferentes trabajadores del club presidido por el argentino Alejandro Bouza se les deben hasta diez mensualidades y media. Asimismo, también mencionan que no cuentan con preparador físico ni fisioterapeuta, puesto que ambos dejaron la disciplina celeste debido a los impagos que llevan sufriendo durante el curso, no teniendo ni siquiera botiquín.

Por si no fuera suficiente, la plantilla del Poli El Ejido también denuncia que no puede hacer uso del gimnasio con el que cuentan sus instalaciones al no estar al corriente de pagos con sus propietarios. Mientras, los jugadores del plantel ejidense también critican que en los viajes son ellos mismos quienes tiene que pagar sus gastos en comida. Igualmente, también señalan las mensualidades a deber en el alquiler de sus pisos. Es por ello que no han sido pocos los futbolistas que han dejado la disciplina ejidense durante este curso, pasando de tener el equipo veintidós fichas a diecisiete.

Comunicado

Los futbolistas de la primera plantilla del Polideportivo El Ejido, a través de este comunicado que hemos trasladado a la Asociación de Futbolistas Españoles para su difusión, queremos denunciar la grave situación que estamos sufriendo.

En primer lugar, se nos adeudan tres mensualidades y media, algo que consideramos inadmisible.

El equipo no cuenta con preparador físico, pues ha abandonado el equipo por sufrir unos impagos que le han obligado a adoptar esta drástica decisión.

Tampoco contamos con un necesario fisioterapeuta, que también ha abandonado el club por la misma razón.

Tanto a los utilleros como a diferentes trabajadores del club se les adeudan 10 mensualidades y media.

Hasta ahora, los futbolistas disponíamos de un gimnasio en el que completar una óptima preparación, pero ya no podemos emplear sus instalaciones al no pagar el club lo establecido tras el acuerdo alcanzado con los propietarios del mismo.

Cuando el equipo viaja para disputar un partido, los futbolistas nos debemos pagar de nuestro bolsillo todos los gastos de las comidas.

El club debe varias mensualidades del alquiler de los pisos donde residen algunos jugadores, recibiendo los afectados llamadas de los propietarios reclamando dichos pagos.

Ninguna persona del club se preocupa del día a día del equipo, a excepción del director de la cantera, que está desempeñando funciones que no le corresponden -por supuesto, también sin cobrar-, lo que ha provocado que muchos compañeros hayan abandonado el equipo, que ha pasado de tener 22 fichas a 17.

Algo de especial de gravedad pensando en nuestra salud y bienestar es que el equipo no dispone de botiquín, algo absolutamente necesario en cualquier ámbito laboral.

Además, no podemos obviar que se adeudan diferentes nóminas de la pasada temporada a jugadores que han ascendido al primer equipo desde el filial.

Por último, queremos agradecer el esfuerzo, atención y dedicación de la Asociación de Futbolistas Españoles, que desde el primer momento ha estado cerca de los futbolistas, preocupándose a diario de nuestro bienestar e intentando solucionar la grave situación que estamos padeciendo.