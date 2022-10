El Poli El Ejido no levanta cabeza (1-0)

El Poli El Ejido sigue sin arrancar y demostrando que la victoria en el campo del Utrera, por ahora, es solo un espejismo para un equipo que siempre da una impresión muy aceptable, pero que falla en las dos áreas. El resultado, tras caer por la mínima en el campo del colista Cartagena B, es que los celestes se queden en la zona de descenso, con solo 4 puntos en 5 partidos.

Un gol a la salida d eun córner mediada la segunda mitad le bastó al cuadro local para sumar su primer triunfo de la liga y colocarse con los mismos puntos del Poli, quien por el momento tiene una lucha a corto plazo: abandonar la zona caliente antes de mirar otras cosas.

David Cabello anunció que habría algún cambio y, en efecto, modificó el equipo que había jugado de inicio las dos jornadas anteriores. El primer cambio fue obligado: la entrada de Fred Conte por el sancionado Godino. El brasileño estuvo muy bien en su debut como titular y de hecho salvó a su equipo un gol cantado en el primer tiempo. Compareció también como novedad Cristóbal en la medular, por José Carlos, mientras que Palomeque vivió su primera titularidad en el lateral zurdo, por Manu Moreno.

La primera parte fue de arreones, con más control del cuero del Poli, pero distintas fases de llegadas. Ambos equipos pudieron marcar, aunque fue el Cartagena B el que dispuso de las mejores ocasiones, especialmente la de Teddy en el 36’, en un mano a mano con Fred tras una pérdida de Palomeque que el arquero de 19 años resolvió repeliendo el cuero a córner. Antes, en el 16’, fue Neto quien salvó a los suyos del 1-0 después de que Josema superara la salida de Fred. Y en el 32’ los locales completaron su trío de oportunidades claras de gol con un cabezazo de Luis Castillo cuando estaba libre de marca, que se le fue alto por poco.

El Poli también tuvo las suyas, con un Escardó especialmente activo desde el arranque, formando buenas sociedades con Alberto o Juanje, aunque con menos claridad que en los choques anteriores en la resolución final y, de nuevo, yendo de más a menos.

La mejor de todas sus llegadas para los ejidenses fue también la última acción del primer tiempo y la protagonizó Juancho, quien logró encontrar posición de tiro y disparó bien, cruzado, pero la salvó el portero local, al igual que apenas tres minutos antes Mauro había sacado del área celeste otra ocasión de los locales, en las botas de Nacho (42’).

Tras lo visto en la primera parte, estaba claro que cualquiera de los dos equipos podía llevarse el partido en el segundo acto y que los dos habían saltado al verde del histórico Cartagonova con intención de no guardarse nada.

La vida sigue igual

No cambió la película en el segundo tiempo. Pese a una impresión de dominio y cierta superioridad técnica del Poli, el Cartagena generó más daño y, de hecho, lo certificó con el valioso 1-0 que encarriló el partido a su favor a la vuelta de los vestuarios, mediado el segundo acto. La acción no fue más que un córner mal defendido que remachó a placer el central Ferru (64'). Lo avisó David Cabello y no se equivocó: el filial cartagenero era peligroso a balón parado y se acabó demostrando.

El tanto venía a coronar un periodo de agobio en el que el cuadro local ya había gozado de dos claras poco antes, sacada la primera por Fred, muy atento (62') y errada la segunda por Dani Albiar (63').

Lo cierto es que el Poli apenas había inquietado en el segundo tiempo antes del gol local, únicamente en una buena jugada trenzada por Escardó, Juancho y Juanje, que acabó en córner (51'). Y tampoco mostró capacidad de reacción pese a que la entrada de Caio revitalizó algo la zona de vanguardia. El brasileño tiró a las manos del portero en el 72'. Con él, habían entrado José Carlos y Mario Mendes, y al poco tanto Manu Moreno como Cristian. Pero el reloj iba más rápido que las ideas celestes y el equipo comenzó a quedarse sin tiempo.

No mereció el empate en el ultimo tramo el Poli, que apenas inquietó. El Cartagena B perdonó el 2-0, o más bien Fred lo salvó en el 88'. Un último arreón ejidense derivó en saques de esquina infructuosos y la sensación, por desgracia, se viene repitiendo desde que comenzó la liga: un quiero y no puedo preocupante.