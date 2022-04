El Poli El Ejido no quiere otro partido 'trampa' ante el Toledo

No será porque no lo ha repetido veces esta semana el míster del Poli El Ejido, Fran Alcoy. "No hay que fiarse del que nada tiene que perder". Y el Toledo, el rival de los celestes este domingo en el Santo Domingo, "poco tiene que perder, por su situación en la clasificación", añade el valenciano, y eso lo convierte en un rival si cabe más peligroso.

El equipo ejidense ansía alcanzar los 40 puntos tras su derrota en Mancha Real y, de esa forma, rozar la permanencia matemática, aunque Alcoy recuerda que "no tenemos nada hecho, solo estamos con tres puntos más sobre la zona de descenso". Y esa es la realidad, pese a que hay otros equipos mucho más expuestos al descenso, un tropiezo en casa este domingo sería nefasto de cara a las cuatro últimas citas ligueras. Por ello, el entrenador lo califica como "el partido más importante de la temporada".

Sergio Pérez podría volver al once, o al menos esa es la esperanza, y eso es una buena noticia para un plantel que también recuperaá a Óscar, tras cumplir sanción. No así a Allyson, que tiene difícil volver a jugar ya en lo que resta de temporada. Será baja de nuevo Checa, que cumple su segundo y último partido de sanción.

En cuanto al Toledo, pierde por sanción a dos hombres importantes como el mediocentro Arturo y el delantero Rubén Moreno. Pese a su condición de colista, lleva cuatro jornadas sin perder (cuatro empates), habiendo logrado sumar en sus dos últimas salidas a Alzira y Pulpí. "Cuando ruede el balón serán como puede ser el Hércules, el Real Murcia o cualquier otro, es un equipo que le gusta jugar, con buenos jugadores y que será muy peligroso", apostilla Alcoy, que espera que la mentalidad de su equipo sea la adecuada para lograr un triunfo vital.