El Poli El Ejido y el Pulpileño, los reyes del empate en Tercera RFEF

No está siendo una temporada fácil para el Poli El Ejido y el Atlético Pulpileño, quienes se encuentran lejos de los puestos de play off y firmaron tablas este pasado fin de semana en sus partidos disputados en casa. A pesar de haber logrado tan solo una victoria los celestes y tres los rojinegros, ambos son dos de los equipos que más igualadas llevan este curso, siendo los reyes del empate en los grupo IX y XIII de Tercera RFEF, respectivamente.

Asimismo, los dos representantes almerienses en la quinta categoría del fútbol español son de los que más empates llevan hasta la fecha. Tan solo cinco equipos han sumado semejantes cifras de igualadas, si bien ninguno supera las diez igualadas que lleva el Poli El Ejido en las dieciséis jornadas que ha disputado. Son los casos del Torrejón y el Calamonte, ambos con una decena de empates, mientras que el DiocesÁvila UCAV, el Trujillo y el Comillas han firmado tablas en hasta nueve ocasiones cuando se está a punto de llegar al ecuador del campeonato en Tercera RFEF.

Mientras, con ocho empates en la presente temporada no son pocos los equipos que se acercan a la cifra de igualadas de los celestes y los rojinegros. En esta situación se encuentran el Arteixo, el Pontevedra B, el Caudal Deportivo, el Padura, el Móstoles, el Almería B, el Málaga City, el Salerm Puente Genil, el Villa Santa Brígida, la Peña Sport y el Puertollano. No obstante, destaca el caso de los mostoleños, que son los segundos clasificados en el madrileño grupo VII, encontrándose a siete puntos del Real Madrid C y habiendo sufrido tan solo una derrota hasta la fecha este curso.

En lo que respecta al Poli El Ejido el conjunto dirigido por José Heredia ocupa la decimocuarta posición con trece unidades, estando empatado a puntos con el Maracena que marca la zona roja en el grupo IX de Tercera RFEF. Por su parte, el Atlético Pulpileño con dieciocho puntos se encuentra en la undécima posición en el grupo XIII, sacándole cuatro puntos al Bullense que marca los puestos de descenso.