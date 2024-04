El nuevo Poli El Ejido vence al Rincón para soñar con la permanencia (1-0)

Nada mejor que estrenarse en casa que con los tres puntos. Eso fue lo que le sucedió a Pablo Hernández, quien este domingo debutó en Santo Domingo en el banquillo del Poli El Ejido tras el cruel empate sufrido en Maracena. El solitario tanto de Jesús Beas, de penalti, en el primer tiempo permitió a los celestes sumar tres puntos de vital importancia en la lucha por la permanencia ante el Rincón. Después de más de dos meses los del Poniente volvieron a disfrutar del sabor de la victoria.

No era un partido más el que tenían que afrontar los celestes, quienes afrontaban un encuentro de vital importancia en su lucha por la permanencia. Los ejidenses recibían al Rincón, rival directo en la pelea por la salvación y que también llegaba en puestos de descenso, en el que iba a ser el estreno de Pablo Hernández en Santo Domingo. Después de que se le escapara el triunfo en el último minuto en su visita al Maracena los del Poniente necesitaban llevarse los tres puntos sí o sí.

Los ejidenses trataron de llevar la iniciativa desde un primer momento. Ni siquiera se habían disputado los primeros cinco minutos cuando Jaime Lorente puso un centro que acabó atrapando el guardameta. Aunque minutos más tarde los malagueños dispusieron de un falta que tuvo que despejar Neto para eliminar cualquier resquicio de peligro. Poco a poco los celestes estaban comenzando a generar ocasiones y así en el minuto ocho Brian lo intentó con un disparo que se marchó fuera por alto.

Pero no tardaría en llegar la acción que acabaría siendo clave en el partido. Casi ni se habían jugado los diez primeros minutos cuando Lasly derribó a Jaime Lorente dentro del área. Los celestes iban a disfrutar de una pena máxima y desde los once metros Jesús Beas, quien fue protagonista en el gol de la pasada semana, no perdonó para adelantar a los ejidenses. Una vez más el Poli El Ejido volvía a verse por delante en el marcador en esta etapa con Pablo Hernández al frente del equipo.

Casi sin ocasiones visitantes

Le estaba costando a los visitantes reaccionar al tanto. De esta manera, no fue hasta minutos antes de llegar a la media hora de juego cuando dispusieron de su primera ocasión con un disparo que se fue fuera. Mientras, los celestes lo intentaron con un centro de Álvaro Queijeiro, quien debutaba en las filas celestes, que no llegó a rematar Brian. Los malagueños prácticamente ni estaban poniendo en aprietos a Godino y con la mínima ventaja para los ejidenses ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Todavía quedaban cuarenta y cinco largos minutos por delante, por lo que ni mucho menos el encuentro estaba ya decidido. Pero tanto a ejidenses como a rinconeros les costó generar ocasiones durante los primeros compases del segundo tiempo. A falta de apenas veinte minutos para el final los celestes volvieron a protagonizar una llegada de peligro con un centro de Neto que no llegó a rematar Jaime Lorente. Aunque los celestes también se llevaron un susto poco después cuando Neto estuvo a punto de marcarse en propia puerta, pero ahí estuvo Godino para evitar que el balón se colara en su portería.

Ni mucho menos se conformaban con el resultado los celestes, quienes querían más. Cuando apenas restaba un cuarto de hora para que el colegiado hiciera sonar su silbato la tuvo Jaime Lorente a pase de Neto, pero su disparo se marchó fuera. Y por muy poco no llegó el segundo tanto de la tarde de Jesús Beas, quien se topó con el guardameta. Sin casi ni inquietar los malagueños, en la recta final probó suerte Ibra, si bien su disparo los despejó una vez más el meta visitante.

Parecía ya difícil que los tres puntos no se quedaran en Santo Domingo, pero después de lo vivido una semana atrás los ejidenses ni mucho menos se fiaban. Así, ya en el descuento la tuvo Gnangoro, quien saltó al terreno de juego en los últimos minutos, con un disparo que detuvo el guardameta. Y los malagueños se quedarían en inferioridad numérica tras la expulsión de Pablo Roca. Sin tiempo para más el tanteador no varió y el Poli El Ejido logró una victoria clave en la lucha por la permanencia en el estreno en casa de Pablo Hernández, situándose ahora a cuatro puntos de los puestos de salvación que marca ahora el Maracena. La próxima jornada los celestes visitarán al Arenas de Armilla, pero antes el miércoles que vienen recuperarán su encuentro frente al Atlético Malagueño.