El destino es muy cruel con el Poli El Ejido en Maracena (1-1)

Demasiado cruel fue el destino con el Poli El Ejido, que no pudo hacer valer el 'entrenador nuevo, victoria segura' en el estreno de Pablo Hernández en el banquillo en Maracena. Los celestes consiguieron adelantarse en los primeros minutos con un tanto en propia puerta de Maldonado, pero a falta de escasos minutos para la conclusión del encuentro apareció la ley del ex y Dani igualó el encuentro. Un empate con el que los del Poniente recortan un punto con los puestos de permanencia, que tienen ahora a cinco y que marca el Málaga City, si bien se mantienen en una complicada situación.

No era un partido cualquiera el que iban a disputar los celestes este domingo. Enfrente estaba el equipo que estaba marcando la permanencia antes del comienzo de la jornada como es el Maracena. A seis puntos de los granadinos, los del Poniente estaban ante una oportunidad única de ir acercándose a la salvación e ir comenzando con su resurrección. Además, el choque suponía el estreno de Pablo Hernández en el banquillo ejidense después de que se aplazara su choque de la pasada semana.

Por primera vez en toda la temporada estaba disponible Jesús Beas una vez completada su recuperación y el técnico del conjunto celeste no dudó en ponerlo de inicio. También regresaba Ibra, quien no había podido estar desde el derbi frente al Almería B. Mientras, las otras novedades que presentó el primer once de Pablo Hernández fueron Navarro y Toni Badía con respecto al que cayó frente al líder Juventud de Torremolinos en el último encuentro disputado.

No tardaron los maraceneros en generar su primera ocasión, probando a Godino, quien detuvo sin complicaciones, a los tres minutos de juego. También buscó el gol Somavilla, pero ahí volvió a aparecer el guardameta del conjunto celeste, que en esta ocasión lucía su segunda vestimenta. Sin embargo, fueron los ejidenses quienes golpearon primero cuando ni siquiera se había llegado al primer cuarto de hora. Fue Jesús Beas, quien después de muchos meses por fin regresaba a los terrenos de juego después de una larga recuperación, el encargado de hacer el primero con un remate dentro del área si bien acabó marcándose en propia puerta Maldonado.

Les estaba costando reaccionar a los granadinos reaccionar al tanto inicial de los ejidenses, prácticamente ni inquietando la meta defendida por Jesús Godino. Superados los veinte primeros minutos probó fortuna Mario Mendes, pero su disparo se marchó fuera. Después de un tramo casi sin generar ocasiones los locales lo intentaron con una falta botada por Neskes, despejando la zaga ejidense. Con el descanso acechando los azulinos gozaron de un saque de esquina, despejando Godino de puños antes de que el balón botado por Neskes encontrara rematador.

Mínima ventaja al descanso

Con la mínima ventaja para el conjunto dirigido por Pablo Hernández, quien se estrenaba en el banquillo celeste, ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Todavía quedaban los segundos cuarenta y cinco minutos por delante, en los que los ejidenses tratarían de intentar dar una alegría a los cerca de dos centenares de seguidores celestes desplazados desde tierras almerienses. No se le podía escapar el triunfo al Poli El Ejido, que se estaba llevando tres puntos de vital importancia en la lucha por la permanencia.

A la vuelta de vestuarios el técnico celeste realizó su primer cambio, dando entrada a Gnangoro ante las molestias que estaba arrastrando Brian. Desde el primero momento se notaba que eran los locales quienes iban por detrás en el marcador. De esta manera, los granadinos en el primer minuto tras la reanudación gozaron de un saque de esquina y de un remate de Dani Muñoz, quien pasara por las categorías inferiores del conjunto ejidense y por el Berja, que detuvo Godino.

El tiempo corría en el segundo tiempo sin que hubiera grandes ocasiones por parte de ninguno de los dos contendientes. Ante esta tesitura, el técnico de los granadinos no tardó en mover su banquillo y superada la hora de juego realizó un doble cambio dando entrada a Raúl Fernández y Joaquín. A falta de escasos veinte minutos los celestes protagonizaron un peligroso contraataque, pero la jugada acabó siendo invalidada por fuera de juego de Mario Mendes.

Los locales lo intentaron en la recta final del encuentro, obligando a intervenir a Godino con un disparo de Peso que sacó el guardameta celeste para evitar que los granadinos igualaran. Todo ello mientras los ejidenses ni estaban inquietando al meta local, si bien estaban consiguiendo mantener el resultado. A falta de menos de diez minutos para el final también la tuvieron los granadinos con una falta de Neskes, pero apareció una vez más Godino.

El guardameta gaditano de los celestes estaba siendo clave para su equipo y a falta de tres minutos evito que Dani, a bocajarro igualara el encuentro. Sin embargo, el destino iba a ser muy cruel con los ejidenses y apenas un minuto más tarde Dani esta vez no perdonó y empató el partido, rescatando un punto para los maraceneros y haciendo valer la ley del ex. El técnico visitante dio entrada a Diego Llorente para intentar hacerse con los tres puntos tirando de épica. Pero el marcador no se movió más y el Poli El Ejido se tuvo que conformar con un punto que mantiene a los ejidenses en una situación muy similar, aunque recorta un punto con los puestos de permanencia que tienen a cinco puntos y ahora marca el Málaga City. La próxima jornada les tocará recibir al Rincón, que también se encuentra en puestos de descenso.