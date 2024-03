El Poli El Ejido busca empezar con su resurrección

Partido de vital importancia el que tiene que afrontar el Poli El Ejido en su lucha por la permanencia. En pleno Domingo de Resurrección, cosas del destino, los celestes intentarán comenzar a resucitar cuando a las 12:00 horas les toque visitar a un rival directo en la carrera por la salvación como es el Maracena. Un encuentro que supondrá el estreno de Pablo Hernández, el nuevo inquilino del banquillo de los del Poniente, después de que se aplazara su encuentro de la pasada jornada frente al Atlético Malagueño.

No llegan en su mejor momento los ejidenses, quienes visitan tierras granadinas después de sufrir cinco derrotas consecutivas antes de la llegada de su nuevo entrenador, quien recaló en el conjunto celeste tras su fructífero paso por el Juvenil División de Honor de La Cañada. Y todo ello sin olvidar que hasta diez de sus futbolistas "sufrieron un cuadro de intoxicación alimentaria" a finales de la pasada semana, lo que motivó el aplazamiento de su encuentro ante el filial blanquiazul. Asimismo, todavía no han podido inscribir a sus tres últimas incorporaciones, no sabiendo hasta el último momento si podrán estar disponibles. Pero no pueden permitirse fallar los celestes si quieren comenzar a salir de la delicada situación en la que se encuentran.

En puestos de descenso y a seis puntos de la permanencia, que marca precisamente el Maracena, los celestes necesitan comenzar a sumar de tres en tres para mantenerse con vida en la lucha por la salvación. Por su parte, los granadinos, que cayeron por la mínima en su visita al líder Juventud de Torremolinos, buscan alejarse de los puestos de descenso y dejar tocado a su rival de este domingo. Aunque ninguno de ellos puede olvidarse de los posibles descensos por arrastre, por lo que la pelea va más allá de eludir la zona roja de la tabla.

Las bajas

Para este encuentro los ejidenses tienen las bajas por sanción de Quesada después de su expulsión de la pasada jornada y Christian, quien cumplirá el segundo de los dos encuentros que le han caído tras su expulsión en Torredonjimeno. Mientras, los celestes recuperan a Ortega tras cumplir ante el Juventud de Torremolinos su segundo y último partido de sanción tras ser expulsado ante el Poli Almería. Por su parte, los maraceneros no podrán contar con Iván Martínez, quien se perderá el encuentro al tener que cumplir ciclo de amonestaciones, ni con Julen, quien cumplirá el primero de sus dos encuentros de sanción tras ser expulsado en la visita al líder Juventud de Torremolinos.