Pablo Hernández comienza a cumplir su sueño en el Poli El Ejido

Este lunes al mediodía Pablo Hernández era anunciado como el nuevo entrenador del Poli El Ejido, volviendo a tener su banquillo un inquilino semanas después. Tan solo unas horas más tarde el técnico ejidense, quien regresa a la que fuera su casa, era presentado de manera oficial en rueda de prensa ante los medios de comunicación. También se dio a conocer al resto de integrantes del nuevo cuerpo técnico. De esta manera, a Hernández le acompañarán Antonio Fernández Benito 'Moreno' como segundo entrenador y David Chorro, quien llegara de la mano de Ricardo Ballestín este mismo curso como preparador físico. Además, indicó que firma por los nueve partidos restantes y otra temporada.

Antes de dar el turno de palabra al flamante nuevo entrenador celeste intervino Mateo Martín, quien explicó la situación en la que se encuentra ahora en el club del que ya posee su grupo el cien por cien del accionariado. De esta manera, confirmó que desde este mismo lunes Cristian Pozo pasa a ser ya de manera definitiva presidente de la entidad, así como volvió a confirmar a Carlos Jiménez como Director Deportivo. Asimismo, señaló que "se está haciendo todo lo posible para aligerar más pagos, más eliminación de deuda y más control de la sociedad".

Igualmente, Martín Navarro comentó que tanto a Cristian como a Carlos les han cedido una pequeña parte del accionariado. Además, también quiso aparcar el tema de Alejandro Bouza, anterior propietario de la entidad, e indicando que finalmente no iban a seguir con el emprender acciones legales contra su figura. "A día de hoy ya está fuera, no quiero hablar más de él, ha reconocido sus errores, ha pedido disculpas, pero a partir de hoy espero que descanse tranquilo y en su casa", aseveró.

Por su parte, también tomó la palabra Cristian Pozo, quien quiso dar las gracias a todos las partes del club desde la afición hasta el último de los trabajadores y haciendo énfasis en la figura de Mateo Martín. "Para lo que vine principalmente fue para que el Polideportivo El Ejido no desapareciese. Era una difícil tarea y parece que vamos en vía de hacerlo", explicó Pozo. El nuevo presidente del club también añadió que "venía con un propósito que era se pagase, que todo el mundo cobrase, apoyar, ayudar y poco a poco lo estamos consiguiendo y estamos viendo la luz".

Mientras, Carlos Jiménez también intervino durante la comparecencia, presentándose de manera más oficial tras la primera rueda de prensa que dio la nueva propiedad la pasada semana. "Carlos Jiménez es de Granada, he estado ligado al mundo del fútbol desde pequeño, he sido futbolista, he sido árbitro y he sido entrenador", comentó. Además, también explicó de manera breve el proceso cómo se gestó la llegada de Mateo Martín y su grupo empresarial, haciendo mención a la conversación que tuvo con el propio Mateo Martín y su respuesta de que no iba a permitir que desapareciera.

Fue ya el turno para el flamante nuevo técnico del Poli El Ejido, quien también quiso dar las gracias. "Para mí es un día muy feliz el día de hoy, a mí me lleva causando felicidad desde el día que me llamaron, desde el día que pensaron en mí, para mi esto es un sueño", fueron las primeras palabras de Pablo Hernández. Quien fuera el entrenador del División de Honor Juvenil de La Cañada recordó sus inicios y su sentimiento de pertenencia hacia el club desde el extinto Poli Ejido. "Desde que con cinco años mi padre me trajo a este estadio he soñado con poder vivir un momento así", llegó a señalar.

"No hay nada que me haga más feliz que poder sentarme en este banquillo"

Un sentimiento de pertenencia hacia los colores celestes que fue ratificando con sus palabras. "No sé lo que es soñar con ser entrenador de otro equipo que no sea el de este club, no hay nada que me haga más feliz que poder sentarme en este banquillo", aseguró Hernández. "He firmado por estos nueve partidos y una temporada más, pero si Mateo me hubiera puesto diez años en el contrato hubiese firmado porque creo que no hay persona que sea más feliz en este lugar", declaró también.

Por su parte, el nuevo técnico celeste es consciente de la complicada misión que tiene por delante. "Asumo este reto con mucha responsabilidad, sé lo que está en juego, vengo porque soy una persona valiente", afirmó Pablo Hernández. "No sé si vamos a conseguir el objetivo, lo que sí os aseguro es que voy a dar el cien por cien, voy a representaros de la mejor manera posible, voy a devolveros la confianza que me habéis dado", quiso añadir.

De esta forma, el ya entrenador del Poli El Ejido sabe de primera mano lo que necesita el equipo para salir de su delicada situación. "Sé donde he venido, sé los partidos que quedan, para mí los jugadores que tengo son los mejores porque son los que están, hay que aumentar el rendimiento, nos tenemos que dejar todo por salvar este proyecto", señaló Pablo Hernández. Aunque con la premisa clara de que "sobre todo lo que hay que cambiar es la mentalidad".