El Poli El Ejido, a volver a ganar en Santo Domingo

"Ganar, ganar, y ganar, y volver a ganar", pronunciaba el 'Sabio de Hortaleza', Luis Aragonés, durante su etapa en el Atlético de Madrid. Unas palabras que ahora este Poli El Ejido necesita aplicarse más que nunca de cara a su lucha por la permanencia. Los celestes, que cayeron derrotados la pasada jornada en su visita al Recreativo Granada, quieren lograr este domingo (17:00 horas) su segundo triunfo consecutivo en Santo Domingo después de la goleada endosada al colista Utrera, que el pasado domingo ganó al Mancha Real.

Los ejidenses, que reciben al filial del Cartagena, afrontan una semana más la oportunidad de abandonar los puestos de descenso, teniendo la salvación a tres puntos, que marca el Mancha Real, y a uno el puesto de promoción por la permanencia, que ocupa el Juventud de Torremolinos. Así, imponerse al conjunto albinegro, que ocupa la novena plaza y viene de perder por la mínima ante el líder Antequera, es prácticamente toda una obligación.

Un encuentro que los de David Cabello cuentan con la baja más que sensible de su máximo goleador, Álex Escardó, que la pasada jornada vio la quinta amarilla del curso y tendrá que cumplir sanción contra los cartageneros. Asimismo, el técnico celeste no podrá tener a su disposición por lesión a David Castro, firmado en el mercado invernal procedente del Ceuta y que todavía no ha podido debutar. "Tiene una tendinitis o principio de pubalgia y no sabemos cómo va a evolucionar. Estamos muy preocupados porque para nosotros es un jugador que tenía que marcar diferencias", indicaba esta semana Cabello en rueda de prensa.

Por su parte, el equipo dirigido por Pepe Aguilar también cuenta con notables ausencias para la cita en Santo Domingo. De esta manera, el cántabro no podrá contar una semana más con Farru, expulsado ante el Atlético Sanluqueño en la última jornada de enero y que en El Ejido cumplirá su tercer partido de los cuatro que le cayeron de sanción. Además, el entrenador efesista también pierde a Uri y Djaka, titulares la pasada semana, al tener que cumplir ciclo, así como a Sergio Monteverde, expulsado ante el Antequera cuando apenas llevaba dieciséis minutos sobre el verde.

De esta manera, los de David Cabello pretenden hacerse fuertes en casa, donde esta temporada han sumado tan solo diez puntos de treinta posibles. Asimismo, los celestes, aunque les seis puntos en la clasificación, también querrán hacerse con el gol average particular después de caer ante el filial albinegro en el encuentro de ida con un solitario gol de Farru superada la hora de juego.