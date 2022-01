El Poli jugará ante el Mar Menor "en peores condiciones que antes del aplazamiento", advierte Fran Alcoy

El Poli El Ejido y el Mar Menor recuperarán este domingo (estadio Pitín de San Javier, Murcia: 17:00 horas) el partido que se aplazó la pasada semana por contagios covid en el seno de la plantilla celeste, pero la situación ni mucho menos ha mejorado en el vestuario, ya que a los casos positivos se debe unir las dificultades de los primeros futbolistas que se contagiaron para entrenar y el hecho de que varios jugadores que no están al cien por cien físicamente tengan que ir convocados, algo que en circunstancias normales no sucedería.

Así lo explica el míster Fran Alcoy, quien se muestra molesto por un comunicado de su rival en el que se pone en duda "el protocolo de la Federación o la honorabilidad de la Federación".

SEMANA DIFÍCIL: "Ha sido una semana muy difícil. Estamos preocupados, precavidos y es todo un poco raro. Entendíamos que no íbamos a jugar esta semana. hemos estado entrenando en unas condiciones complicadas, con pocos efectivos, con gente que no está en condiciones... pero al final esto de la pandemia es lo que es".

PROBLEMAS PARA EL ONCE: "Lo vamos a disputar con todo el convencimiento, peor las condiciones no son las correctas, vamos a viajar en peores condiciones que hace una semana".

SENSIBILIDAD: "He leído en redes oficiales del Mar Menor que dudaban del protocolo de la Federación con la pandemia, o de la honorabilidad de la competición. Yo entiendo que puede ser porque se aplazó el partido, pero es que la situación nuestra es complicada. El viernes día 7 que nos hicimos los test surgieron tres positivos, pero con eso no puedes hacer nada, se aislaron y ya está. Pero el sábado en el entrenamiento vino gente con síntomas y se volvieron a hacer test y surgieron más: había cinco positivos de jugadores; además de gente del cuerpo técnico, chicos del filial, y del juvenil, familia de cuerpo técnico incluso ingresados en UCI... además de gente con síntomas que daba negativo y gente que convive en la misma vivienda que los positivos, todo una barbaridad. Se solicitó el aplazamiento, salimos de viaje y media hora antes de llegar al Hotel nos aplazaron el partido y volvimos. Así que nadie puede entender que el Poli pidió el aplazamiento para recuperar efectivos, pido un poco de sensibilidad con lo que está ocurriendo y con la pandemia, que esto no es una broma".

INCREDULIDAD: "Una semana después, no entiendo que vayamos a jugar el partido cuando vas en peores condiciones y has vuelto a meter a otros jugadores,, con gente que estaban conviviendo con los positivos que también lo han dado, y algunos han salido. otros han entrado... esa es la situación. Me resulta muy chocante leer ese comunicado de fuentes oficiales dle club rival. Esto no es ninguna tontería".

PARÓN LARGO. Hace mucho tiempo que jugamos con Intercity. Ha habido un parón de Navidad muy largo, demasiado. La Navidad siempre es distinta, al final todos comemos un poco más, los jugadores entrenan en sus casas solos y luego ha venido el covid: hay gente que está una semana en su casa sin poder hacer nada; luego vino la suspensión así que hay que ver cómo reaccionamos ante la competición. Yo espero que en la línea de juego que teníamos, pero es una incógnita por este parón tan largo. Los parones suelen cambiar cosas: igual el equipo que estaba bien vuelve en mala dinámica o al revés. Hemos entrenado lo que hemos podido, en las condiciones que hemos podido, vamos a llevar a jugadores que no están en condiciones óptimas, porque si tuviéramos un número de efectivos importante ni entrarían en convocatoria, gente que sale de lesiones que vas a tener que alinearlos cuando no deberías.... pero es lo que hay. Razones para que las cosas no salgan bien tenemos muchas, pero excusas ninguna.