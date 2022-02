El Poli pierde con drama en Santo Domingo (1-2)

Cuando todo parece que no puede ser más retorcido e ir peor en los partidos como locales, los hombres del Poli El Ejido sufren decepciones como la vivida este domingo ante el filial del Levante, que se va de Santo Domingo con los tres puntos en un partido en el que los celestes tuvieron las mejores ocasiones, incluido un gol anulado en la primera parte por posible mano. La expulsión de Checa en el 70', algo rigurosa, condicionó un tramo final realmente loco en el que los visitantes se adelantaron, logrando empatar el Poli en el 88' con diez, para ver cómo el Levante, ya en el alargue y con el equipo de Alcoy fundido, hacía el definitivo 1-2

Fran Alcoy no quiso esperar y, acuciado por ausencias de futbolistas como Dani Plomer (sancionado), o los lesionados Gabi Ramos y Óscar García, convocó a los cuatro futbolistas argentinos cedidos por Argentinos Juniors, que llegaron a España este sábado tras un largo desplazamiento. Emanuel Díaz, Passarino, Romero y Palomeque se sentaron en el banquillo junto a su compatriota Lucho, el arquero suplente Adrián y el joven del filial Zakaría. No hay mejor forma de integración desde el minuto 1 de su estancia en el club que formar parte ya de una convocatoria. Quien no estuvo fue otro recién fichado, Allyson, que deberá esperar. Así que, casi por descarte, salió un 11 sin duda competitivo y que saltó al campo con una idea clara: no conceder nada al rival y morderle desde el control del partido, la verticalidad y el acierto.

Los celestes salieron muy fuertes y capitalizaron el balón desde el inicio. El míster incrustó a Checa como tercer central y le dio las bandas enteras a Neto y Jonxa. A los cinco minutos ya habían pisado varias veces el área y forzado un saque de esquina, con mucha participación de los reseñados carrileros y de todos los hombres de ataque. La claridad extra que aporta cada vez que tiene el cuero ese jugón llamado Jorge García se vio desde el principio y a todo ello se unió una productiva presión que permitía a los celestes recuperar pronto el balón.

Dos de los sucesivos ataques peligrosos que originó el Poli se quedaron en nada al no poder rematarlos Sergio Montero. Los granotas, mientras tanto, tardaron 19 minutos en rondar el área de Godino, cuando fueron capaces de generar sendos saques de esquina consecutivos, que resultaron intrascendentes. Sin embargo, fue de los azulgranas la primera ocasión clara, cuando Jorge Padilla se incrustó entre Neto y Fran y controló un balón largo en la frontal que le permitió alcanzar posición de remate, aunque Neto se repuso y se cruzó a tiempo para enviar a córner (25').

Esta acción recordaba a los de Alcoy la dificultad de un partido que por entonces comenzaba a equilibrarse y fue una especie de espoleta para un nuevo arreón ofensivo del Poli. A la media hora llegó la primera clara, y fue doble, pues primero Jorge García desde el punto de penalti no llegó a rematar con claridad; y después Checa de cabeza, que mandó el balón rozando el palo, desaprovecharon sendos envíos precisos de Jonxa. Y acto seguido, otras dos, de Sergio Pérez la primera y, sobre todo, de Jorge García, quien colocó la mirilla en la escuadra y su chut desde la frontal se fue fuera por milímetros (33').

El partido se había desatado y antes del descanso llegarían sendas opciones claras para ambos equipos. La del Levante fue doble y les permitió conocer al gran Jesús Godino. Alcaina recibió en la frontal con Checa pegado literalmente a él y el ariete logró darse la vuelta y plantarse mano a mano ante el gaditano, que respondió con grandes reflejos a su disparo; y en la continuación de la jugada, un centro al corazón del área fue rematado algo flojo por Giorgi para que volviera a responder un muy bien colocado Godino (40').

La respuesta del Poli llegó en forma de gol, pero no subió al marcador por una mano de Sergio Montero al controlar un pase teledirigido de Jorge García. El delantero remató bien pero sí pareció que se ayudó del brazo para domesticar la pelota (42').

Un tramo final de locos

El peligro tras la reanudación volvía a manifestarse en forma de fantasma, el de tantos partidos como local en los que el Poli, pese a merecerlo, se va angustiando con el paso de los minutos y no consigue marcar.

Estuvo a punto de espantarlo muy pronto Mikel de cabeza, en un córner botado por Jorge que el navarro cabeceó para que un defensa la sacara sobre la misma línea, con el portero ya batido (48').

Hacia el cuarto de hora el partido comenzó a parecerse a otros muchos de este año. El rival dio un paso atrás y se pertrechó sobre su marco, aunque mostrando los dientes a la contra con peligro cada vez que podía. La posesión celeste era ya menos productiva y el reloj seguía pasando.

En el 61' Tena filtró un buen pase al interior del área para que Sergio Pérez comenzara a saborear un remate que, sin embargo, se encontró con una pierna salvadora que envió a córner, y poco después fue Sergio Montero quien probó suerte con una rosca que se fue fuera por poco (67').

La cosa se complicaría mucho más en una acción desafortunada de Checa a falta de 20 minutos, que se expuso a lo que le sucedió (expulsión por roja directa) al entrar fuerte para parar una contra, pese a que fue claramente al balón y no a hacer daño. Una amarilla habría sido suficiente, pero lo cierto es que el celeste se la jugó, y el árbitro tiró por la vía más radical.

Alcoy reaccionó introduciendo a Lucho y poco después hizo debutar al primer 'pibe', el ariete Passarino, que entró para los últimos diez minutos más el alargue. Al poco, Godino tuvo que intervenir en un disparo raso del recién entrado Faraj, la que significaría antesala del gol de los granotas, que devolvió la depresión a la grada celeste. Una buena combinación de los visitantes pilló descolocada a la zaga local, que a jugar con diez añadía el hecho de estar buscando el gol con denuedo. Alcaina chutó y Godino respondió, pero el cuero le cayó a Pulpón, quien centró al segundo palo para que rematara a gol Joseda (83').

Alcoy dio la alternativa a otros dos argentinos: Romero y Palomeque, aunque sería Passarino quien participaría en la acción del remate, concretamente en su inicio asociándose con Sergio Pérez; el cuero le llegó a Jorge García, quien asistió ante la entrada de Neto para que el guineano, que volvió a vaciarse en el partido, cruzara a gol (88').

Todo podía ocurrir entonces y lo que pasó fue muy dramático para el equipo ejidense, que tuvo el 2-1 en un mano a mano de Sergio Pérez, aunque con un zaguero incordiando. Su tiró a bocajarro fue repelido por el portero. Y prácticamente en la siguiente acción, con el Poli muy cansado por el esfuerzo, una buena jugada asociativa del Levante con débil defensa celeste fructificó en un centro que Alcaina remató al larguero, con la suerte de que el rechace le cayó para que, esta vez sí, alojara el cuero en el fondo de las mallas.