Remontada del Poli El Ejido en Armilla para seguir soñando con la salvación (1-2)

Continúa aferrándose al milagro de la permanencia el Poli El Ejido, si bien se está convirtiendo cada vez más en una realidad desde la llegada de Pablo Hernández. Los celestes tuvieron que tirar de épica y remontar en su visita al Arenas de Armilla. Los granadinos se adelantaron en la primera parte con un gol de Dani Benítez, pero los del Poniente en el segundo tiempo le dieron la vuelta al marcador. A la hora de juego Mario Mendes igualó el encuentro, mientras que a falta de diez minutos Brian le dio a los ejidenses un triunfo clave en la lucha por la salvación. Una victoria con el que reafirman su gran momento tras conseguir su tercera victoria consecutiva y llevan ya diez puntos de doce posibles desde que su actual técnico se hiciera con las riendas del equipo.

Sin conocer todavía la derrota desde la llegada de Pablo Hernández los celestes viajaban a la vecina provincia de Granada con el objetivo de seguir dando pasos en su lucha por la permanencia. Cargados de moral después de los vitales triunfos ante el Rincón y el Atlético Malagueño, los ejidenses querían dar continuidad a sus buenos números. Por su parte, los armilleros, situados en la zona media de la tabla y que llegaban a la cita tras caer goleados en su visita al líder Juventud de Torremolinos, buscaban apurar sus opciones de hacerse con un billete para el play off.

Fueron los granadinos quienes protagonizaron el primer acercamiento cuando ni siquiera se habían cumplido los cinco primeros minutos, si bien detuvo Godino sin excesiva dificultad. Minutos más tarde los locales se iban a encontrar con un contratiempo en forma de lesión. Wilson Cuero tenía que dejar el campo y su lugar lo ocupaba Dani Benítez, quien en su momento llegara a jugar en Primera División con el Granada. Superados los diez minutos los celestes lo intentaron con un centro de Jaime Lorente, pero Mario Mendes no llegó a rematarlo.

Más tarde fue Rubén Alarcón quien puso el centro y Jaime Lorente no llegó a conectar bien el disparo. Fue entonces cuando los granadinos comenzaron a generar mayor peligro. De esta manera, superado el primer cuarto de hora Fran Machado estuvo a punto de hacer el primero con un disparo desde fuera del área. Pero estuvo sensacional Godino, quien metió una gran mano para evitar que los locales se adelantaran en el marcador.

Sin embargo, el gol del Arenas de Armilla no se hizo demasiado de rogar y en el minuto 24 Dani Benítez, quien había salido desde el banquillo, mandó el balón al fondo de las mallas tras recibir un pase de la muerte desde el carril zurdo. Duro golpe el que recibieron los celestes, quienes por primera vez desde la llegada de Pablo Hernández iban por detrás en el marcador. Antes de llegarse a la media hora de juego la volvieron a tener los granadinos con un remate de cabeza de Zakaria, pero detuvo Godino sin complicaciones.

Les estaba costando generar ocasiones a los ejidenses. Todo ello mientras los granadinos continuaban llevando peligro sobre la portería visitante. En el 35' Dani Benítez buscó el segundo con un lanzamiento de falta, pero detuvo el balón Godino. Poco después probó fortuna Juan Carlos, si bien su tiro se marchó fuera. Mientras, el celeste Toni Badía veía la cartulina amarilla y se perderá el encuentro de la segunda jornada al tener que cumplir su segundo ciclo de amonestaciones del curso. Ya en el descuento la tuvo Merino con un remate con la testa a centro de Carrillo, pero el balón se fue fuera. Con la mínima ventaja para los locales ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Tras el paso por vestuarios los ejidenses comenzaron a llegar con más asiduidad. Así, en los primeros minutos del segundo tiempo Jaime Lorente puso un centro al que no terminó de llegar Toni Badía. Antes de la hora de juego lo intentó Diego Llorente, pero no estuvo acertado en el remate. Aunque los celestes no tardaron en igualar el encuentro. Fue Mario Mendes quien a pase de Neto no perdonó para empatar el partido.

El técnico celeste ya tenía preparado un triple cambio, pero el gol no le hizo dar marcha atrás a su idea inicial. Por su parte, los granadinos también realizaban una doble sustitución. Pero los visitantes ni mucho menos se iban a conformar con el empate. De esta manera la tuvo Brian a pase de Álvaro Queijeiro, aunque sin fortuna. También puso un centro Gory en el 68', pero metió las manos el guardameta local para evitar que el balón le cayera a Brian.

Brian remonta el encuentro

A falta de menos de un cuarto de hora tuvo que volver a intervenir el guardameta, esta vez para despejar el balón antes de que le llegara a Gory. Mientras, en las filas locales la tuvo Dani Benítez con un disparo que desvió Godino, si bien la jugada se encontraba invalidada por fuera de juego. El encuentro ni mucho menos estaba definido todavía. Y ahí apareció Brian cuando apenas restaban diez minutos para aprovecharse de un rechace y marcar el gol de la remontada ejidense.

Los celestes estaban consiguiendo una nueva victoria clave en su lucha por la permanencia. Aunque los granadinos tampoco iban a darse por vencidos todavía. Así, en el minuto 83 lo intentó Utrilla con un disparo que se marchó fuera. También la tuvo en la recta final Carlitos, quien había saltado al terreno de juego en el segundo tiempo, con un remate de cabeza que se fue fuera. Por su parte, los ejidenses también tuvieron el tercero en las botas de Rubén Alarcón, aunque su disparo a pase de Jesús Beas se marchó alto.

El marcador ya no se movió más y el Poli El Ejido logró tres nuevos puntos de vital importancia para la salvación con su tercer triunfo consecutivo. Todo ello mientras los celestes continúan sin conocer la derrota desde la llegada de Pablo Hernández, con quien llevan diez puntos de doce posibles. La próxima jornada a los ejidenses les tocará recibir al Huétor Tájar en Santo Domingo.