¿Cuánto sabes del CD El Ejido?

Tras casi un mes de cuarentena, desde que se decretase el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus en España, las redes sociales siguen llenándose cada día de numerosas ideas propuestas por empresas, asociaciones o personas anónimas para hacer más llevadero un confinamiento en los hogares que, según las últimas informaciones, podría llegar a alargarse mínimo hasta el mes de mayo. En este sentido, el Club Deportivo El Ejido 2012 no ha querido olvidarse de sus seguidores y este pasado jueves puso en marcha una original iniciativa con la que pretende poner a prueba el conocimiento y la memoria de sus followers de Twitter además, claro está, de amenizar todo lo que pueda los días a sus fieles hasta que se pueda salir de casa con normalidad.

Las respuestas se publican al día siguiente en el perfil @CD_EJIDO, junto con la siguiente ronda de preguntas

La entidad del Poniente almeriense ha creado su propio trivial, dejando en su perfil @CD_EJIDO una ronda de una veintena de preguntas cada día. Mostradas en una tabla, cuenta con cuatro filas de colores distintos, teniendo cada una de ellas cinco cuestiones. La primera es verde, valiendo un punto cada acierto, la segunda amarilla (2), la tercera naranja (3) y la cuarta roja (4), siendo, en principio, más complicadas de contestar las preguntas de la última fila. Tras responder a este trivial celeste, los seguidores tendrán que esperar hasta el día siguiente, cuando el club ponga las respuestas y la siguiente ronda, para ver si han acertado, aunque también podrían tomar la opción de consultarlo por su cuenta y no tener que esperar.La primera ronda de preguntas presentaba cuestiones como quién es el jugador con más amarillas del CD El Ejido, qué jugador marcó los goles contra el Real Jaén, el récord de partidos consecutivos sin perder o cuál es el campo más pequeño donde ha jugado el equipo celeste en la presente temporada 2019-2020. Este juego, ahora dirigido a todos los públicos, ya lo comenzaron el pasado martes los miembros de la primera plantilla a través de una videollamada, como aseguraba en un tuit Rafa Morales, segundo entrenador de un conjunto ejidense que sigue ejercitándose como puede, con cada jugador en su casa y haciéndolo en conexión con el resto del plantel vía telemática, a la espera de saber cuando se decretará el final del estado de alarma y el Gobierno pueda dar el OK a las distintas federaciones para que vuelvan a poner en marcha, o no, una competición liguera que en el Grupo IX tiene aún por disputar nueve jornadas.

Todo hace indicar a que en Tercera División se terminarán por disputar los partidos que restan a este curso, aunque por el momento no se sabe bajo qué criterios, si se disputarán dos jornadas por semana en cuanto vuelva a rodar el esférico o harán que el curso 2019-2020 se alargue hasta el mes de julio e incluso a agosto. Todo sigue siendo una incógnita en ese aspecto.