“El CD El Ejido volverá para darnos alegrías cuando pase todo esto"

–¿Cómo se está viviendo toda esta crisis sanitaria desde la directiva del CD El Ejido?–Estamos como todos, muy preocupados por la situación, muy tristes por las pérdidas humanas. En nombre de todo el CD El Ejido muestro nuestro pésame a todos os familiares de los fallecidos. Ánimo y fuerza para todos para superarlo de la mejor manera posible. Esperemos que estemos ya cerca de ese pico, de esa curva, para que empiece a descender y pase esta pesadilla.

–¿En el CD El Ejido están todos bien?–Gracias a Dios no me consta que nadie de la familia del CDEl Ejido esté contagiado. Por ahora está todo bien y esperemos que siga así.

–¿Cuál es el día a día de la dirección general, de la secretaría técnica y de la directiva que preside Vicente Puertas?–Hay un contacto diario, de ver los movimientos que íbamos a hacer y los pasos a seguir. Ahora estamos en pausa, porque las administraciones consideran ahora mismo los días inhábiles y no podemos hacer movimientos, tampoco con la federación. Estamos a la espera, repasando lo realizado, preparando el presente y el futuro. Esperando que todo pase cuanto antes.

–Entre los trámites que se estaban realizando estaba la llegada de algún refuerzo, para cubrir las bajas federativas de Ivi Sánchez y Rubén Palomeque...–Todo eso ha quedado en stand by. Estaban realizadas las solicitudes desde el miércoles antes del partido de Torredonjimeno, pero son cosas que no van muy rápido y no dio tiempo antes de que se paralizara todo por este maldito virus. Ojalá esto acabe pronto y podamos comunicar buenas cosas a nuestros aficionados.

–En el fútbol inglés finalmente han dado por nula la temporada en algunas categorías amateur. ¿Qué cree que decidirá la RFEF en España?–Sí, pero en Inglaterra creo que ha sido para las sexta y séptima categoría. Yo creo que la temporada 2019-2020 se va a terminar, por todas las declaraciones que ha dado el presidente de la RFEF. Creo que lo más justo es terminar, lo que haya que ganarse ganarlo, o perderlo, en el terreno de juego. Soy partidario de terminar una temporada bien a terminarla mal y arrancar otra que se arrancaría mal. No podemos cargarnos dos temporadas. Cuando se pueda iniciar con seguridad, hay que terminarla, aunque nos vayamos a octubre, noviembre o diciembre. Luego habría que darle a la 2020-2021 un formato justo para todos, como que se juegue solamente una vuelta.

–Por cómo está la situación ahora mismo con el estado de alarma, mínimo hasta mayo no se empezará a ver la luz...–Parece complicado. Se estaba hablando de jugar cada 48 horas, otros miércoles y domingo. Creo que eso es inhumano. Siendo egoístas incluso al CD El Ejido no le vendría tan mal, ya que sus jugadores se dedican exclusivamente a esto, pero no es justo para las plantillas que tienen a sus futbolistas trabajando, que entrenan por la noche...

–¿Vería justo que acabe el curso tál y cómo está la tabla?–No lo veo justo. Hay que acabar en el formato que se dijo desde el primer minuto. Hay que disputar las 38 jornadas, no lo veo de otra manera.

–Ya se ha comentado en varias ocasiones que se estaba gestando un posible cambio en la presidencia del club, ¿cómo va este asunto?–De momento esta es la directiva, la de Vicente Puerta. Los que se hicieron con el timón del barco y los que lo están llevando. Si hay algún tipo de cambio ya se dirá sin ningún problema, pero ya anunciamos que había un proceso abierto que ahora se ha visto puntualmente parado.

–¿Qué mensaje mandaría a los aficionados del Poniente?–En primer lugar que se cuiden mucho, que esperan grandes alegrías que servirán para contrarestar las tristezas que se le dieron antes. Que sigan sumando a este proyecto celeste. No ha sido fácil el camino y estamos intentando siempre mejorar con su ayuda. Que tengan fe, que el equipo volverá como un avión cuando pase todo esto para darnos muchas alegrías.

–¿Cómo ve al grupo estos días?–Está feo decirlo, pero es un grupo de locos. Hay una gran unión, con un compromiso increíble, me consta que los jugadores siguen trabajando con todos los medios de los que disponen en sus domicilios. Estamos contentos con que se mantegan activos y en forma. Necesitaremos un par de semanas para adaptarnos cuando se vuelva.

–¿Cómo afectará el día después de todo esto al patrocinio?–No podemos encerrarnos en que todo es negativo tras este parón, tenemos que intentar buscar soluciones, alternativas, si sabemos que vamos a tener una crisis. Teníamos una previsión que puedo decir que al 99% vamos a cumplirla, pero puede sufrir algún frenazo en relación a alguna empresa, pero lo que no entre ahora pues entrará después. Como club y como parte de la sociedad del Poniente almeriense aportaremos nuestro granito de arena con las empresas que lo puedan necesitar.